Harry herceg és Meghan Markle újabb vérlázító dologra készülnek: Diana halálából akarnak meggazdagodni?

Harry herceg és Meghan Markle alighogy visszaköltözött az Egyesült Királyságba, máris újabb bombasztikus tervről érkezett hír. Rob Shuter amerikai újságíró szerint a herceg Diana halálának 30. évfordulójára készítene produkciót – és a terv Vilmos hercegnél állítólag alaposan kiverte a biztosítékot, a pénz azonban határozottan jól jönne Harrynek és Meghannak.

Harry herceg és Meghan Markle Diana hercegné halálából akarnak meggazdagodni.

Forrás: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire

Harry herceg tévéfilmben mesélhetné el Diana hercegné történetét

A beszámoló szerint a produkció Diana hercegné életét és történetét dolgozná fel, Harry pedig édesanyja barátait és családtagjait is bevonná. Meghan Markle eredetileg a háttérből támogatta volna a projektet, ám állítólag ennél jóval hangsúlyosabb szerepre készül.

Egy produkciós forrás szerint Meghan szerepe „nem egy cameo” lenne. Mint fogalmazott: „Harry lehet a fiú”, de Meghan lenne „az a hang, amelyet a nézők hallanak”. A Sussexék állítólag erős párhuzamot látnak Diana palotával és sajtóval vívott harcai, valamint saját tapasztalataik között.

Vilmos herceg állítólag dühös Meghan Markle szerepe miatt

A terv híre Vilmos herceget sem hagyta hidegen. Egy forrás szerint úgy gondolja, Diana öröksége hozzá is tartozik, és míg Harry saját filmjét még egy dolognak tartaná, Meghan narrátori szerepe már egészen más kérdés.

Hogy valóban elkészül-e a tévéfilm, egyelőre kérdéses: Harry és Meghan képviselője nem erősítette meg az értesülést, valószínűleg az sem mindegy, milyen visszhangot kelt a terv.

Ha viszont mégis lenne belőle valami, a pénz aligha jönne rosszul Sussexéknek: a pár a beszámolók szerint jelenleg egy 12 millió fontos, Cotswolds közelében található birtokon tervezi életét két gyermekével. Talán a Diana-projekt is hozzájárulhatna ahhoz a fényűző élethez, amelynek finanszírozása egyre nagyobb nehézséget okozhat a párnak.

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