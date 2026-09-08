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Károly király tisztázta Harry herceg és Meghan Markle helyzetét: először nyilatkozott róluk

brit királyi család Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.09.08.
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Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöztek Nagy-Britanniába, ez azonban nem jelenti azt, hogy ismét hivatalos feladatokat vállalnak a királyi család nevében. A palota most először tájékoztatott a sussexi hercegi pár helyzetéről.

III. Károly király hivatalos iránymutatása szerint Harry herceg és Meghan Markle státuszában nem történt változás. A herceg és a hercegné továbbra sem számít a királyi család dolgozó tagjainak, az Ő Királyi Fensége megszólítást pedig változatlanul nem használják. A palota azt is világossá tette, hogy Harry és Meghan jótékonysági munkája magánügyüknek számít, azt nem a monarchia képviseletében végzik. Helyzetüket úgy jellemezték, mint két magánemberét, akiknek üzleti és jótékonysági érdekeltségeik vannak.

Károly király tisztázta, milyen szerepben tér vissza Harry herceg és Meghan Markle Nagy-Britanniába
Károly király tisztázta, milyen szerepben tér vissza Harry herceg és Meghan Markle Nagy-Britanniába
Forrás: AFP

Meghan Markle brit jótékonysági szervezetekkel dolgozna

Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeikkel együtt hosszabb időre költöztek vissza Nagy-Britanniába. A 45 éves Meghan a hírek szerint szeretné újra szorosabbra fűzni kapcsolatát azokkal a brit jótékonysági szervezetekkel, amelyekkel korábban már együtt dolgozott. A tervek szerint ezek nyilvános eseményein is részt vesz majd, és fotók is készülhetnek róla munka közben - eleinte azonban igyekszik háttérben maradni - írja a The Sun.

A házaspár közben azon dolgozik, hogy új, szerintük tisztességesebb együttműködést alakítson ki a sajtóval. Harry és Meghan 2020-ban lépett ki abból a rendszerből, amely a királyi család hivatalos programjairól tudósító médiumok munkáját szabályozta. Bennfentesek szerint most tudatosan próbálják elkerülni, hogy felismerjék vagy lefotózzák őket. Elsősorban arra koncentrálnak, hogy hétéves fiuk, Archie és ötéves lányuk, Lilibet megszokja új otthonukat és beilleszkedjen az iskolakezdésre.

Meghan közeli ismerőse szerint a hercegné több régi kapcsolatát is szeretné feleleveníteni. A korábban támogatott ügyek mellett új szervezeteknek is segítene. Ezek között van a Smart Works, amely munkát kereső, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket segít.

Meghan négy éve nem mutatkozott nyilvánosan Nagy-Britanniában

Meghant II. Erzsébet királynő négy évvel ezelőtti temetése óta nem látta a nyilvánosság Nagy-Britanniában. Júliusi visszatérésekor is sikerült elkerülnie a kamerákat. Harry ezzel szemben több nyilvános programmal térhet vissza: várhatóan hamar bekapcsolódik jótékonysági eseményekbe, és már ebben a hónapban részt vehet az évente megrendezett WellChild Awards díjátadón is. Meghan eközben továbbra is tárgyal arról, hogy szerepet kapjon a The Gentlemen című sorozatban, amelynek harmadik évadát hamarosan forgatni kezdik.

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