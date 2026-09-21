A szomszédai rosszul vannak Meghan Markle-től: „Ha még egyszer kimondod ezt a nevet…"

Meghan Markle és családja augusztusban költözött vissza Harry herceg hazájába, hat évvel azután, hogy a pár az Egyesült Államokban kezdett új, anyagilag független életet. Sussex hercegének és hercegnéjének pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra, annyit azonban tudni lehet, hogy nem királyi rezidencián élnek, otthonuk pedig a feltételezések szerint a Cotswolds területén található. A beilleszkedés azonban a vártnál jóval nehezebb lehet.

Meghan Markle-t egyáltalán nem látják szívesen.

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Meghan Markle angliai beilleszkedése nem lesz egyszerű

Meghan Markle és Harry herceg Angliában próbálnak új életet kezdeni – ahová magángéppel érkeztek meg –, de ez nehézségekbe ütközik. A gyerekeiket máris kivették a méregdrága elitiskolából, de a szülők beilleszkedése sem fog simán menni. Eilidh Hargreaves újságíró szerint az úgynevezett Daylesford-körbe való bekerülés sokkal nehezebb feladat lehet, mint amire Meghan számított. A helyiek ugyanis állítólag nem feltétlenül tekintenek kedvezően a hercegi párra, és különösen Meghan Markle megítélése okozhat problémát.

Az újságíró egy közelmúltbeli elegáns vacsoráról is beszámolt, ahol az egyik résztvevő kíváncsiságból szóba hozta Meghan nevét a mellette ülő férfiaknak. A reakció meglehetősen beszédes volt.

„Ezek mellett a férfiak mellett ültem, és Meghanról kezdtem beszélni, mire az egyikük majdnem elment. Azt mondta: »Ha még egyszer kimondod ezt a nevet…«” Hargreaves szerint mindez azt mutatja, hogy Meghan fogadtatása bizonyos helyi társasági körökben még annál is hűvösebb lehet, mint elsőre gondolnánk.

Az új szomszéd sem feltétlenül örül Meghan érkezésének

Az újságíró az új szomszédokkal folytatott beszélgetései után úgy fogalmazott, a reakciók nem egyszerűen arról szóltak, hogy egyesek nem szeretnének kapcsolatba kerülni Meghannel.

„Nem csak arról volt szó, hogy »Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen hozzá«, hanem arról is: »Ne alacsonyítsd le a házamat azzal, hogy szóba hozod.«”

Mindez arra utal, hogy Harry herceg és felesége brit visszatérésének társasági része korántsem lesz magától értetődő. Meghan Markle-nek a beszámoló szerint különösen sokat kellhet tennie azért, hogy elfogadják azokban a helyi körökben, amelyeknek mostantól ő és férje is a közelében élnek.