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A nagymamák trükkje ősszel aranyat ér: ettől a hozzávalótól lesz ragyogó az ablak

háztartás trükk ablaktisztító
Nagy Anna
2026.09.21.
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Az őszi esők és a nyárról visszamaradt por hamar nyomot hagyhatnak az üvegen. Az ablak azonban egy meglepő konyhai alapanyag segítségével percek alatt újra ragyoghat. Ráadásul a házi keverék a makacs foltokkal és a bosszantó csíkokkal is felveszi a harcot, így egyszerű lesz az ablaktisztítás.

Nyár végére a pollen, a por és más szennyeződések könnyen megtapadhatnak az üvegen, az esős idő beköszöntével pedig a helyzet csak rosszabb lehet. Az esővíz további szennyeződéseket és apró részecskéket juttathat a felületre, így idővel olyan makacs réteg alakulhat ki, amelyet egy egyszerű áttörléssel már nehéz eltávolítani. Éppen ezért az alapos ablaktisztítást érdemes még a hidegebb idő előtt elvégezni.

Az ablaktisztítás egyszerűbb lesz ezzel a szimpla hozzávalóval.
Az ablaktisztítás egyszerűbb lesz ezzel a szimpla hozzávalóval.
Forrás: 123rf.com

Ez az ablaktisztítási trükk segíthet a csíkok ellen

Melody Joy, a Joyelick DIY-oldal készítője szerint a házi tisztítószerének van egy meglepő titkos összetevője: a kukoricakeményítő. „A kukoricakeményítő itt a titkos összetevő. Ki gondolta volna? (Oké, talán a nagymamád, de most már te is tudod!)” – mondta.

A legtöbb vizes tisztítószer után maradhat némi nedvesség vagy lerakódás az üvegen, ami törlés közben csíkokat hagyhat maga után. A kukoricakeményítő finom, nedvszívó szemcséi azonban segíthetnek felszedni az ablaküvegre tapadt apró szennyeződéseket és nedvességet, miközben gyorsabb száradást tesznek lehetővé.

Ablaktisztítás házilag: ezt tedd a flakonba

A keverékhez 240 ml fehér ecetre, 120 ml alkoholos tisztítószerre, 540 ml vízre és 1 evőkanál kukoricakeményítőre lesz szükséged. Készíts elő egy üres szórófejes flakont és két törlőkendőt is.

Az ecet segít feloldani az üvegen lévő szennyeződéseket és vízfoltokat, míg az alkohol a zsíros foltokkal és ujjlenyomatokkal veheti fel a harcot. A kukoricakeményítő pedig az apróbb lerakódások eltávolításában és a csíkmentesebb száradásban segíthet.

Öntsd az összetevőket a szórófejes flakonba, majd használat előtt alaposan rázd fel, mert a keményítő leülepedhet az aljára. Fújd a keveréket az üvegre, az egyik kendővel töröld át, majd egy másik, száraz kendővel fényesítsd ki. Ez az egyszerű ablaktisztítási trükk akár tíz perc alatt ragyogóbb, csíkmentes üveget eredményezhet.

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