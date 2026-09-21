Megérkezett a hidegfront: mutatuk, mennyire hűl le a levegő

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfő reggelre a front felhőzete a déli és keleti országrészt is elhagyja. Napközben már több órára kisüthet a nap, bár időnként felhők vonulnak át az égen. Futó záporokra elsősorban az ország északkeleti harmadában van esély, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat.

Változik az időjárás, vége a nyárias melegnek

Forrás: Shutterstock

Változik az időjárás: jelentősen visszaesik a hőmérséklet

A korábbi nyárias melegnek vége, hétfőn már csak 18 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb nappali hőmérsékletek.A hét további részében sem várható komolyabb változás. Marad a változóan felhős, időnként szeles idő, számottevő csapadék nélkül. A nappali csúcshőmérséklet a legtöbb napon valamivel 20 fok fölött alakulhat.

Ezeket olvastad már?