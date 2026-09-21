Kívül ropogós, belül puha: két titkos hozzávalótól lesz elképesztően könnyű és levegős a gofri

A titok a szódabikarbóna és az almaecet: a két hozzávaló reakcióba lép egymással, és még levegősebbé teszi a gofri tésztáját. Arra azonban figyelni kell, hogy a bekevert masszát ne hagyjuk sokáig állni. Érdemes azonnal a forró gofrisütőbe adagolni, így lesz a végeredmény kívül ropogós, belül pedig puha.
Aki valamivel tudatosabban választaná meg az alapanyagokat, teljes kiőrlésű lisztet is használhat, a cukor mennyisége pedig csökkenthető. Az alábbi adagból körülbelül nyolc gofri készül, nagyjából 30 perc alatt.
Így készül a kívül ropogós, belül puha gofri
Hozzávalók:
- 250 g teljes kiőrlésű liszt
- 2 tojás
- 350 ml tej
- 80 g puha vaj
- 30 g cukor
- 1 teáskanál vaníliás cukor
- 1 teáskanál szódabikarbóna
- 1 evőkanál almaecet
- 1 csipet só
Elkészítés:
1. A puha vajat a cukorral és a tojásokkal keverjük krémesre. Öntsük hozzá a tejet, majd dolgozzuk simára.
2. Adjuk hozzá a teljes kiőrlésű lisztet, a szódabikarbónát és a sót. Csak addig keverjük, amíg a liszt eltűnik a masszában. Végül dolgozzuk bele az almaecetet is.
3. Melegítsük elő a gofrisütőt, majd adagonként süssük aranybarnára a tésztát.
Édesen és sósan is működik
A kész gofrit klasszikusan porcukorral és friss bogyós gyümölcsökkel is tálalhatjuk. Ha viszont kevesebb cukrot teszünk a tésztába, sós változat is készülhet belőle: gombával, rukkolával és sajttal akár ebédként is megállja a helyét.
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