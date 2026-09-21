Kívül ropogós, belül puha: két titkos hozzávalótól lesz elképesztően könnyű és levegős a gofri

A titok a szódabikarbóna és az almaecet: a két hozzávaló reakcióba lép egymással, és még levegősebbé teszi a gofri tésztáját. Arra azonban figyelni kell, hogy a bekevert masszát ne hagyjuk sokáig állni. Érdemes azonnal a forró gofrisütőbe adagolni, így lesz a végeredmény kívül ropogós, belül pedig puha.

A szódabikarbóna és az almaecet a levegős gofri titka

Forrás: Life.hu / AI

Aki valamivel tudatosabban választaná meg az alapanyagokat, teljes kiőrlésű lisztet is használhat, a cukor mennyisége pedig csökkenthető. Az alábbi adagból körülbelül nyolc gofri készül, nagyjából 30 perc alatt.

Így készül a kívül ropogós, belül puha gofri

Hozzávalók:

250 g teljes kiőrlésű liszt

2 tojás

350 ml tej

80 g puha vaj

30 g cukor

1 teáskanál vaníliás cukor

1 teáskanál szódabikarbóna

1 evőkanál almaecet

1 csipet só

Elkészítés:

1. A puha vajat a cukorral és a tojásokkal keverjük krémesre. Öntsük hozzá a tejet, majd dolgozzuk simára.

2. Adjuk hozzá a teljes kiőrlésű lisztet, a szódabikarbónát és a sót. Csak addig keverjük, amíg a liszt eltűnik a masszában. Végül dolgozzuk bele az almaecetet is.

3. Melegítsük elő a gofrisütőt, majd adagonként süssük aranybarnára a tésztát.

Édesen és sósan is működik

A kész gofrit klasszikusan porcukorral és friss bogyós gyümölcsökkel is tálalhatjuk. Ha viszont kevesebb cukrot teszünk a tésztába, sós változat is készülhet belőle: gombával, rukkolával és sajttal akár ebédként is megállja a helyét.

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