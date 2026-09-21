Sztárban Sztár: két versenyzőnek is távoznia kell az első élő show-ból

Már az első adásban két versenyző nek távoznia kellett a TV2 showműsorából, a Sztárban Sztárból. A vasárnap este elindult show-ban tizenkét énekes mutatkozott be, az este végére azonban csak tízen maradtak.

A Sztárban Sztár idei évadának első adásában rögtön két játékos is kiesett

Forrás: TV2

A TV2 műsorának új évadában hat női és hat férfi énekes versenyez az ország legsokoldalúbb előadója címért ismert előadók bőrébe bújva.

Mohamed Fatima Jennifer Hudsont alakította, Ádám Szofi Amy Winehouse-ként lépett színpadra, Komonyi Zsuzsi pedig Péter Szabó Szilviát, a NOX énekesnőjét formálta meg. Gallusz Niki Katona Kláriként, Tóth Abigél Csinszkaként szerepelt, Lola pedig Catherine Zeta-Jones karakterét idézte meg a Chicago című filmmusicalből.

A férfi versenyzők sorában Takács Nikolas a Bee Gees egyik frontembereként mutatkozott be, Kovács Áron Meghan Trainorrá alakult, Gudics Máté Tom Jonest, Kohánszky Roy Bruce Springsteent, Dr. Mátyás Shakirát, Brasch Bence pedig Kasza Tibit formálta meg. Utóbbi nemrég hajbeültetésen esett át.

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Az évadnyitó adás legjobbja Dr. Mátyás lett, aki Shakiraként állt színpadra.

Az este végén a zsűri pontszámai és a nézők szavazatai alapján három énekes került a veszélyzónába: Gallusz Niki, Mohamed Fatima és Kohánszky Roy.

Közülük végül ketten nem folytathatták a versenyt. Gallusz Niki és Kohánszky Roy már az első adás után kiesett, Mohamed Fatima viszont továbbjutott. A Sztárban Sztár mezőnye így tíz főre csökkent.

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