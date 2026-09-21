Quasimodóból hattyúnyakú balerina: így ints búcsút a banyapúpnak 4 egyszerű gyakorlattal

Talán már veled is előfordult, hogy megláttál magadról egy képet és önkívületi állapotban sikítottál fel a nyakad hátsó része láttán, hogy ez mégis mi a túró – nos, kedvesem, az nem más, mint az úgynevezett banyapúp, ami manapság előszeretettel keseríti meg a gyanútlan áldozatok életét. Aggodalomra azonban semmi ok: a rémes kis dudor könnyedén eltüntethető pár egyszerű mozdulattal!

A banyapúp nemcsak esztétikailag vág tönkre: komoly fájdalmakat is okozhat hosszútávon!

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4 hatékony gyakorlat banyapúp ellen A banyapúp a rengeteg mobilozásnak és képernyő bámulásnak köszönhetően egyre gyakoribb a fiatalok körében is.

A kellemetlen pukli nem csak esztétikailag bántó: komoly fájdalmakat is okozhat.

Elhoztuk neked azokat a banyapúp elleni gyakorlatokat, amikkel rövid időn belül megszabadulhatsz tőle.

Reméljük, hogy mostanra már a napnál is világosabbá vált, hogy bármiben számíthatsz ránk: akár a popsidat szeretnéd feszesebbé tenni, akár az integetőhájadnak vagy a muffinderekadnak intenél búcsút, mi itt vagyunk és segítünk!

Nincs ez másképp a jó öreg banyapúpnál sem: tudod, annál a bosszantó kis kinövésnél, ami a nyakad hátsó részén bújik meg alattomosan és napról napra rontja a megítélésedet.

Hiszen lehetsz akármilyen trendi és sziporkázó humorú, ha közben oldalról úgy nézel ki, mint egy mérgezett almát kínálgató gonosz mesehős, akinek az orra közelebb van a talajhoz, mint a térde. A jó hír, hogy nem kell tovább púposkodnod, ugyanis a test meglepően engedékeny: elég, ha végzel vele egy kis banyapúptornát és újra hattyúként tündökölhetsz! Mutatjuk, mit csinálj!

1. Karemelés hátra

A banyapúp kezelése ezzel az egyszerű gyakorlattal kezdődik: fogj meg a hátad mögött a két kezeddel egy gumiszalagot úgy, hogy nagyjából csípőszéles távolságban legyenek a csuklóid. Emeld fel a karjaidat úgy, hogy közben megtartod a távolságot. Ismételd tízszer három körben.

2. Négykézlábas fejhúzás

Ereszkedj négykézláb és told előre az arcodat úgy, hogy közben a vállad és a hátad egyenes marad, majd húzd vissza a fejed, amennyire csak tudod. Ismételd meg a mozdulatot három körben tízszer.

3. Fekvőtámasz vállal

Az előző pozícióból kiindulva most tartsd mozdulatlanul a fejedet és a vállaidat engedd le, majd vissza alapállásba úgy, hogy közben összezárod a lapockáidat. Szintén tízszer ismételd meg három körben.