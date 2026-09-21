8 romantikus vígjáték, amelynek a folytatásától inkább kíméljen meg minket Hollywood

A folytatások korszakát éljük: elkészült a Nem férek a bőrödbe 2, Az ördög Pradát visel 2, az Átkozott boszorkák 2, és az a hír járja, hogy a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt is megkaphatja a második felvonását. Úgy tűnik, mintha a filmipar az új ötletek helyett a régi nagy klasszikusok sikereit szeretné újra meglovagolni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ezért aztán nagyon reméljük, hogy az alábbi, már kultikussá vált romantikus vígjátékokhoz inkább nem nyúlnak. Ráadásul akadnak olyan romkomok, amelyeknek elég csak egy kicsit továbbgondolni a cselekményét, és máris kiderül: a happy end utáni folytatás inkább egy párkapcsolati dráma lenne.
- Hollywood egyre gyakrabban nyúl vissza a régi közönségkedvencekhez, hogy folytatásokkal csábítsa vissza a nézőket.
- Vannak azonban romantikus vígjátékok, amelyeknek éppen a tökéletes lezárás adja a varázsát.
- Néhány filmes álompár története a happy end után könnyen egészen más műfajba fordulhatna.
- Összegyűjtöttük azokat a kultikus romkomokat, amelyeket szerintünk jobb lenne békén hagyni.
Romantikus vígjátékok, amikből inkább nem kérünk folytatást
Új filmek is készültek természetesen, gondoljunk csak Christopher Nolan Odüsszeiajára, vagy éppen a Pókember: Vadonatúj napra, ami már szinte minden eddigi Marvel-film sikerét megdöntötte, de nem mehetünk el a Megszállottság című horror mellett sem. Az azonban jól látszik, hogy idén rengeteg folytatást is streamingre vagy moziba küldtek. Ha jóindulatúak akarunk lenni, akkor gondolhatjuk azt, hogy a gyártók csak örömet akartak okozni a rajongóknak azzal, hogy azok újra láthatják a régi kedvenceiket... Mindenesetre a feltámasztott alkotások nem töltötték el elégedettséggel a nézőket, pedig a filmipar még nem végzett a folytatásokkal, a Neveletlen hercegnő újabb része is jön, és van még néhány film, ami nagy sikert aratott, máig népszerű, de még nem jutott eszükbe újra elővenni, és reméljük ez így is marad. Nemcsak azért lenne érdemes békén hagyni ezeket a filmeket, mert tökéletesen működnek önmagukban: ha megnézzük, milyen helyzetben hagytuk ott a szereplőket,
néhány nagy filmes szerelem folytatása valószínűleg sokkal kevésbé lenne romantikus, inkább emlékeztetne egy válóperes drámára.
A szerelem hálójában – A happy endet jobb nem bolygatni
Meg Ryan és Tom Hanks kémiája vitathatatlan, Kathleen és Joe kapcsolatának alapjai azonban már kevésbé irigylésre méltók. Gondoljunk csak bele: a férfi nemcsak alaposan megvezette Kathleent, hanem az üzletével gyakorlatilag tönkre is tette a nő számára érzelmileg felbecsülhetetlen könyvesboltot. A film végére persze győz a szerelem, mi pedig boldogan elhisszük, hogy innentől minden csodás lesz. De tényleg soha többé nem kerülne elő egy veszekedésnél, hogy „egyébként miattad kellett bezárnom a boltot”? Joe és Kathleen csókolózzon csak tovább békésen a Central Parkban – nekünk ennyi bőven elég a közös jövőjükből.
Spinédzserek – Cher már megkapta a maga tökéletes befejezését
A Spinédzserek egyik bája éppen az, hogy annyira hamisítatlanul a saját korszakának terméke. Cher végül ráébred, hogy szerelmes Joshba, a románcuk pedig csak annyi helyet kap a történetben, amennyi ahhoz kell, hogy működjön. Évtizedekkel később viszont mit néznénk? Cher középkorúként próbálja rendbe tenni mások szerelmi életét, miközben Josh túlórázik az ügyvédi irodában? Lehet ebből filmet csinálni, csak valószínűleg már nem azt a hangulatot kapnánk, amibe annak idején beleszerettünk.
Micsoda nő – Tényleg tudni akarjuk, mi történt a tűzlépcső után?
A Micsoda nő! fináléja pontosan azt adja, amit egy modern tündérmesétől várunk: Edward legyőzi a félelmeit, limuzinnal érkezik Vivianhez, majd a tűzlépcsőn felmászva indul meghódítani a nőt.
És itt kellene szépen leúsznia a stáblistának örökre. Vivian Seattle-ben készült folytatni a tanulmányait, Edward pedig új üzleti tervekkel nézett szembe, vagyis a nagy egymásra találás után rögtön ott lett volna a kérdés: hogyan tovább? A tűzlépcsőn csókolózva még meseszerű a történet. Lakhelyről, karrierről és közös jövőről egyezkedve már könnyen egészen más műfajba csúszhatna át a történetük.
Sztárom a párom – Már megmutatták a jövőjüket
Anna és William esetében kivételesen még azt is könnyű elhinni, hogy tényleg együtt maradtak. A világhírű színésznő és a visszahúzódó Notting Hill-i könyvesboltos megtalálta azt az egyensúlyt, amelyben mindkettőjük élete elfér, a film pedig még a közös jövőjükbe is bepillantást engedett. Ennél többet tényleg muszáj tudnunk? Persze William barátait szívesen viszontlátnánk, de ezért nem kell Anna és William happy endjét kockára tenni.
Igazából szerelem – Egyszer már visszatértek, ennyi elég is volt
Az Igazából szerelem éppen azért működik ennyire jól, mert nem akarja megmutatni, hogyan festenek ezek a kapcsolatok tíz-húsz év hétköznapi problémái után. A különböző történetszálak a maguk boldog, keserédes vagy éppen fájdalmas módján lezárulnak, majd a reptéri finálé keretbe foglalja az egészet. A 2017-es Red Nose Day Actually-ben láthattuk, hogyan néznek ki most a szereplők. Tekintsünk erre bónuszként, és ne kezdjük el feszegetni, hány párnál kopott meg azóta a karácsonyi csillogás.
Holiday – Biztosan akarunk beszélni a transzatlanti kapcsolatokról?
A Holiday végén minden annyira meghitt, hogy az embernek kedve támad azonnal kibérelni egy angol vidéki házikót karácsonyra. A problémák akkor kezdődnek, amikor a romantika helyett bekapcsoljuk a józan eszünket. Iris Amerikába költözne Mileshoz? Akkor mi lesz az álomszép angol otthonával? Graham két gyerekkel és a munkájával költözne Los Angelesbe? Vagy Amanda hagyná ott a sikeres karrierjét?
Hirtelen már nem is karácsonyi romkomot nézünk, hanem két transzatlanti kapcsolat logisztikai rémálmát. Iris és Miles talán még megoldaná, de Amanda és Graham esetében inkább nem kérünk egy kétórás helyzetjelentést arról, hogyan sikerült összeegyeztetni két országot, két gyereket és két karriert.
Őrült, dilis, szerelem – Ugyanazt a csavart nem lehet kétszer elsütni
Az Őrült, dilis, szerelem egyik legjobb húzása, hogy sokáig nem látjuk, miként kapcsolódnak egymáshoz a szereplők, aztán egyszer csak minden a helyére kerül. Ez remekül működik – egyszer. Egy második részben már eleve úgy ülnénk le, hogy pontosan tudjuk, ki kinek a kije, így az eredeti film egyik legnagyobb fegyvere azonnal kiesne. Ryan Gosling és Emma Stone párosa miatt pedig végképp nem kell feltámasztani a történetet: szerencsére máshol is bebizonyították már, hogy elég jól működnek együtt.
Nász-ajánlat – A zsarolás azért nem a legegészségesebb alap
Margaret és Andrew történetét Sandra Bullock és Ryan Reynolds kémiája könnyedén eladja nekünk, pedig ha lehántjuk róla a romkomos csillogást, máris akad néhány apróbb probléma. A kapcsolatuk mégiscsak azzal indul, hogy a kitoloncolás előtt álló Margaret közli a beosztottjával: össze kell házasodniuk, ha Andrew meg akarja tartani az állását. Két nap alatt szeretnek egymásba, de az évek múlásával rájönnének, hogy tulajdonképpen semmilyen alapja nincs a kapcsolatuknak. Miről szólhatna a folytatás? Biztosan nem arról, hogy boldogan élnek...
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