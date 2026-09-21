8 romantikus vígjáték, amelynek a folytatásától inkább kíméljen meg minket Hollywood

A folytatások korszakát éljük: elkészült a Nem férek a bőrödbe 2, Az ördög Pradát visel 2, az Átkozott boszorkák 2, és az a hír járja, hogy a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt is megkaphatja a második felvonását. Úgy tűnik, mintha a filmipar az új ötletek helyett a régi nagy klasszikusok sikereit szeretné újra meglovagolni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ezért aztán nagyon reméljük, hogy az alábbi, már kultikussá vált romantikus vígjátékokhoz inkább nem nyúlnak. Ráadásul akadnak olyan romkomok, amelyeknek elég csak egy kicsit továbbgondolni a cselekményét, és máris kiderül: a happy end utáni folytatás inkább egy párkapcsolati dráma lenne.

Romantikus vígjátékok, amikhet inkább ne nyúljon Hollywood.

Forrás: g90/Northfoto | Archives du 7e Art/DR | Entertainment Pictures/COOTE, CLIVE | 123rf.com

Hollywood egyre gyakrabban nyúl vissza a régi közönségkedvencekhez, hogy folytatásokkal csábítsa vissza a nézőket.

Vannak azonban romantikus vígjátékok, amelyeknek éppen a tökéletes lezárás adja a varázsát.

Néhány filmes álompár története a happy end után könnyen egészen más műfajba fordulhatna.

Összegyűjtöttük azokat a kultikus romkomokat, amelyeket szerintünk jobb lenne békén hagyni.

Romantikus vígjátékok, amikből inkább nem kérünk folytatást

Új filmek is készültek természetesen, gondoljunk csak Christopher Nolan Odüsszeiajára, vagy éppen a Pókember: Vadonatúj napra, ami már szinte minden eddigi Marvel-film sikerét megdöntötte, de nem mehetünk el a Megszállottság című horror mellett sem. Az azonban jól látszik, hogy idén rengeteg folytatást is streamingre vagy moziba küldtek. Ha jóindulatúak akarunk lenni, akkor gondolhatjuk azt, hogy a gyártók csak örömet akartak okozni a rajongóknak azzal, hogy azok újra láthatják a régi kedvenceiket... Mindenesetre a feltámasztott alkotások nem töltötték el elégedettséggel a nézőket, pedig a filmipar még nem végzett a folytatásokkal, a Neveletlen hercegnő újabb része is jön, és van még néhány film, ami nagy sikert aratott, máig népszerű, de még nem jutott eszükbe újra elővenni, és reméljük ez így is marad. Nemcsak azért lenne érdemes békén hagyni ezeket a filmeket, mert tökéletesen működnek önmagukban: ha megnézzük, milyen helyzetben hagytuk ott a szereplőket,

néhány nagy filmes szerelem folytatása valószínűleg sokkal kevésbé lenne romantikus, inkább emlékeztetne egy válóperes drámára.

A szerelem hálójában – A happy endet jobb nem bolygatni

Meg Ryan és Tom Hanks kémiája vitathatatlan, Kathleen és Joe kapcsolatának alapjai azonban már kevésbé irigylésre méltók. Gondoljunk csak bele: a férfi nemcsak alaposan megvezette Kathleent, hanem az üzletével gyakorlatilag tönkre is tette a nő számára érzelmileg felbecsülhetetlen könyvesboltot. A film végére persze győz a szerelem, mi pedig boldogan elhisszük, hogy innentől minden csodás lesz. De tényleg soha többé nem kerülne elő egy veszekedésnél, hogy „egyébként miattad kellett bezárnom a boltot”? Joe és Kathleen csókolózzon csak tovább békésen a Central Parkban – nekünk ennyi bőven elég a közös jövőjükből.