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Véget ért Fresh Andi házassága: az énekesnő könnyek között beszélt a szakításról

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Life.hu
2026.10.28.
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Fresh Andi váratlan bejelentést tett: már nincs együtt a férjével, Galló Jánossal. Az énekesnő Hajdú Péter műsorában beszélt először a szakításról, és azt is felidézte, milyen sokat jelentett számára egykori párja támogatása a rákbetegsége idején.

Fresh Andi és Galló János kapcsolata hosszú barátságból alakult szerelemmé. Huszonnégy éve ismerik egymást, ebből tizenöt éven át csak barátok voltak, majd 2018-ban egy pár lettek. Egy évvel később, egy horvátországi utazás során megtörtént a lánykérés, 2021-ben pedig összeházasodtak.

Fresh Andi házassága véget ért
Fresh Andi házassága véget ért
Forrás: Instagram

A pár komoly megpróbáltatásokon ment keresztül. Az énekesnőnél 2021 elején mellrákot diagnosztizáltak, János pedig a kemoterápiás és sugárkezelések alatt is végig mellette állt.

Fresh Andi elárulta, miért siettették az esküvőt

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Fresh Andi elmondta, hogy a betegsége miatt házasodtak össze gyorsan. Azt szerette volna, hogy az édesapja az oltárhoz tudja vezetni, mielőtt megkezdődnek a kezelések.

„Én ezért a férjemnek örökre hálás leszek... Azt mondtam, nem sírok ma, nem is szeretnék, mert úgy érzem, ő teljesítette azt a kívánságomat, amire mindig vágytam, hogy apukám bekísérjen. Apukám bekísért, és rá két napra mentem a kemóra” – mesélte könnyeivel küszködve.

Az énekesnő ezután azt is elárulta, hogy bár férjével a legnehezebb időszakokat együtt vészelték át, házasságuk végül mégis véget ért.

„Mi nem vagyunk már együtt...” – jelentette ki a műsor előzetesében.

Arról, hogy pontosan mikor és milyen körülmények között szakítottak valószínűleg a műsorban hallhatunk majd bővebben. 

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