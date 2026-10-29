IQ-teszt: csak a legélesebb eszűek fejtik meg az ajtónyitó kódot 33 másodperc alatt - Te köztük vagy?

A logikai feladványok népszerűsége nem véletlen: egyszerre szórakoztatnak és késztetnek gondolkodásra. Ebben az IQ-tesztben a feladatod egy ajtó kinyitásához szükséges kód megtalálása. A megoldáshoz azonban nem elég találgatni, fel kell ismerned a számok és betűk közötti összefüggést is. Ha szereted azokat a rejtvényeket, amelyeknél egyetlen apró részlet vezet el a helyes válaszhoz, ezt a kihívást neked találták ki.

IQ-teszt: meg tudod fejteni a kódot?

Forrás: YouTube/Jagranjosh

IQ-teszt: megtalálod a titkos kódot 33 másodperc alatt?

A képes IQ-tesztek nehésége, hogy egyetlen apró részlet vezet a megoldásukra. Az idő szűkében azonban könnyű átsiklani a fontos elem felett, főleg, ha egyéb zavaró tényezők is vannak a felvételen. Most az ajtó kinyitásához szükséges kódot kell kitalálnod, ami elősre egyszerűnek tűnhet, de természetesen mindig van valami csavar. Ráadásul csak 33 másodperced van arra, hogy vérbeli kódfejtővé válj.

Képzeld el, hogy egy zárt ajtó előtt állsz, amelyet kizárólag a megfelelő számsor beütésével tudsz kinyitni. Az ajtó mellett egy billentyűzet látható, a képen pedig egy olyan nyom is szerepel, amely segíthet a kódfejtésben.

A feladatod egyszerű: 33 másodperc alatt kell rájönnöd, milyen számokat kell beütnöd ahhoz, hogy az ajtó kinyíljon.

Ne hagyd, hogy az időkorlát megzavarjon! Nézd meg alaposan a képet, és próbáld megtalálni azt a szabályt, amely alapján a titkos kód összeállítható.

Indítsd el a stoppert, és kezdődhet a kihívás!

Egyetlen apró nyom vezethet el a megoldáshoz

Ha elsőre nem sikerül megfejtened a kódot, ne add fel! A titok nem bonyolult matematikai műveletekben, hanem egy könnyen felismerhető összefüggésben rejlik.

Figyeld meg a kép tetején látható segítséget! Gondold végig, milyen kapcsolat lehet az ábécé betűi és a számok között.

Megtaláltad már a szabályt? Ha igen, már csak alkalmaznod kell, és néhány pillanat alatt összeállhat a keresett számsor.

Sikerült kinyitnod az ajtót? Ha még mindig bizonytalan vagy, mutatjuk a helyes választ.

Az IQ-teszt megfejtése: ez a számsor nyitja ki az ajtót

A megoldás kulcsa a kép tetején található A = 1 jelölés. Ez azt jelenti, hogy az ábécé minden betűjéhez a betű sorrendjének megfelelő szám tartozik. Vagyis A = 1, B = 2, C = 3, és így tovább.