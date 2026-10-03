Királyi bánásmódot élvez P. Diddy a rácsok mögött − Pucérfotókat kap, főznek rá és masszírozzák is a rabok

Magánzárkába került Diddy Combs, miután vizsgálatot indítottak börtönbeli luxusélete miatt. A kegyvesztett sztár állítólag VIP bánásmódban tölti büntetését, ahol rabtársai főznek rá és takarítanak helyette, alkalmanként pedig masszázzsal is kényeztetik. De ez még nem minden. Mutatjuk, milyen kiváltságokat élvezhet Diddy a börtönben.

Két vádpontban találta bűnösnek 2025. július 2-án az esküdtszék Sean Diddy Combst.

Forrás: Northfoto

Kitálaltak volt cellatársai Diddy Combs börtönbeli luxuséletéről.

A rapper havonta több ezer dollárt költ arra, hogy a rácsok mögött is fenntartsa kiváltságos életmódját.

Mutatjuk, milyen luxuskörülmények között töltheti büntetését a bukott sztár!

Az őrök és rabtársai is segítik Diddy Combst

Miután tavaly két vádpontban is bűnösnek találta a bíróság Hollywood egyik legbefolyásosabb hiphopsztárját, Sean „Diddy” Combst, a zenész a New Jersey állambeli Fort Dix börtönben kezdte meg kiszabott büntetésének letöltését. Úgy tűnik azonban, a rácsok mögött hamar népszerű lett rabtársai körében. Ezt négy, az NBC Newsnak nyilatkozó, a börtönben vele egy részlegen tartózkodott férfi is megerősítette, akik szerint a kegyvesztett sztár még a rácsok mögött is luxuskörülmények között él.

Egyikük szerint Diddy a rácsok között egy privát mobiltelefonhoz is hozzáfér, amelyre volt barátnőjétől rendszeresen kap meztelen fotókat, emellett állítólag egy feltört, a börtön korlátozásait megkerülő tabletet is használhat, amelyen filmeket és sorozatokat néz.

A technikai eszközökön kívül ráadásul az őrök segítségével prémium alkoholhoz is juthat a zenész, egy másik volt rabtársa szerint pedig hangulatjavító hatású antidepresszánst is be tud szerezni. Diddy azonban nem tart mindent magánál, a volt cellatársai szerint a börtön falain belül másokkal őrizteti a technikai eszközeit és a rajongóitól érkezett leveleit is.

Mindezt persze nem ingyen teszik.

Diddy állítólag havonta több ezer dollárt költ arra, hogy fenntartsa luxuséletmódját, amit a cellán kívüli támogatói, barátai küldenek a számlájára.

Így már talán nem is olyan meglepő, hogy akadnak cellatársai, akik rendszeresen főznek rá, takarítanak helyette, sőt, egyikük még masszázzsal is kényezteti. A volt fogvatartottak által mutatott fényképekből az is kiderül, hogy a bukott sztárnak a börtönkosztnál jóval ínycsiklandóbb fogások is jutnak, állítólag rendszeresen készítenek neki pizzát és rizst hússal.

Ez nem az a szokásos sz*r, amit a börtönben lát az ember. Ez a gazdagoknak való luxus

– fogalmazott az egyik férfi.