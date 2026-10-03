5 tünet, amiről nem hinnéd, de vastagbélrákra is utalhat

Van a vastagbélráknak néhány olyan tünete, amit nem érdemes hónapokig magyarázgatnod magadnak. Mielőbb fordulj velük orvoshoz, mert az egyik legagresszívebb rosszindulatú daganat is állhat mögöttük.

A vastagbélrák egyes tünetei könnyen összetéveszthetők például az IBS, az aranyér vagy a stressz jeleivel.

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Ezeket a tüneteket ki kell vizsgáltatni, mert akár vastagbélrák is állhat a hátterükben A bélrák egyes tünetei könnyen összetéveszthetők például az IBS, az aranyér vagy a stressz jeleivel.

A nem szándékos, indokolatlan fogyás figyelmeztető jel lehet.

A fekete vagy szokatlanul sötét széklet vérzésre utalhat.

Az újonnan jelentkező vagy tartósan megváltozott székelési szokásokra érdemes odafigyelned.

A hirtelen jelentkező emésztőrendszeri panaszok is indokolják, hogy kivizsgáltasd őket.

1. Fogysz, pedig nem akarsz

Ha úgy csökken a testsúlyod, hogy nem változtattál az étrendeden és nem is kezdtél többet mozogni, annak érdemes utánajárnod. A megmagyarázhatatlan fogyást sokan stressznek, diétának vagy akár az életkor előrehaladásának tulajdonítják, pedig bizonyos esetekben betegség, köztük daganatos megbetegedés is állhat mögötte. Szakemberek szerint különösen akkor fontos kivizsgáltatnod a fogyást, ha fáradtság, vérszegénység vagy megváltozott székelési szokások is társulnak hozzá.

2. Fekete vagy nagyon sötét a széklet

Nem minden székletelszíneződés jelent problémát: bizonyos ételek és gyógyszerek is megváltoztathatják a színét. A fekete vagy szokatlanul sötét széklet azonban vérzés jele is lehet, ezért nem érdemes automatikusan annak betudnod, amit előzőleg ettél. A vérzés a tápcsatorna magasabban fekvő szakaszából is származhat, ezért a fekete széklet más jellegű problémára utalhat, mint az élénkpiros vérzés.

3. Vérzést látsz székelés után

Az élénkpiros vért könnyű aranyérnek tulajdonítani, különösen fiatalabb korban. Az aranyér valóban gyakori, de a végbélvérzést érdemes orvossal megbeszélned, főleg akkor, ha ismétlődik vagy más tünetekkel együtt jelentkezik. Különösen fontos a kivizsgálás, ha a vérzés tartós, a vér nemcsak a vécépapíron látható, hanem a székletben is megjelenik, vagy fáradtság, vérszegénység társul hozzá.