5 tünet, amiről nem hinnéd, de vastagbélrákra is utalhat

Van a vastagbélráknak néhány olyan tünete, amit nem érdemes hónapokig magyarázgatnod magadnak. Mielőbb fordulj velük orvoshoz, mert az egyik legagresszívebb rosszindulatú daganat is állhat mögöttük.
Ezeket a tüneteket ki kell vizsgáltatni, mert akár vastagbélrák is állhat a hátterükben
- A bélrák egyes tünetei könnyen összetéveszthetők például az IBS, az aranyér vagy a stressz jeleivel.
- A nem szándékos, indokolatlan fogyás figyelmeztető jel lehet.
- A fekete vagy szokatlanul sötét széklet vérzésre utalhat.
- Az újonnan jelentkező vagy tartósan megváltozott székelési szokásokra érdemes odafigyelned.
- A hirtelen jelentkező emésztőrendszeri panaszok is indokolják, hogy kivizsgáltasd őket.
1. Fogysz, pedig nem akarsz
Ha úgy csökken a testsúlyod, hogy nem változtattál az étrendeden és nem is kezdtél többet mozogni, annak érdemes utánajárnod. A megmagyarázhatatlan fogyást sokan stressznek, diétának vagy akár az életkor előrehaladásának tulajdonítják, pedig bizonyos esetekben betegség, köztük daganatos megbetegedés is állhat mögötte. Szakemberek szerint különösen akkor fontos kivizsgáltatnod a fogyást, ha fáradtság, vérszegénység vagy megváltozott székelési szokások is társulnak hozzá.
2. Fekete vagy nagyon sötét a széklet
Nem minden székletelszíneződés jelent problémát: bizonyos ételek és gyógyszerek is megváltoztathatják a színét. A fekete vagy szokatlanul sötét széklet azonban vérzés jele is lehet, ezért nem érdemes automatikusan annak betudnod, amit előzőleg ettél. A vérzés a tápcsatorna magasabban fekvő szakaszából is származhat, ezért a fekete széklet más jellegű problémára utalhat, mint az élénkpiros vérzés.
3. Vérzést látsz székelés után
Az élénkpiros vért könnyű aranyérnek tulajdonítani, különösen fiatalabb korban. Az aranyér valóban gyakori, de a végbélvérzést érdemes orvossal megbeszélned, főleg akkor, ha ismétlődik vagy más tünetekkel együtt jelentkezik. Különösen fontos a kivizsgálás, ha a vérzés tartós, a vér nemcsak a vécépapíron látható, hanem a székletben is megjelenik, vagy fáradtság, vérszegénység társul hozzá.
4. Megváltoznak a székelési szokásaid
A székrekedés és a hasmenés önmagában nagyon gyakori, és rengeteg oka lehet. Ha azonban újonnan jelentkeznek, tartósan fennállnak vagy váltogatják egymást, érdemes utánajárnod, mi okozza őket. Figyelmeztető jel lehet az is, ha megváltozik a széklet formája, elvékonyodik, vagy rendszeresen úgy érzed, hogy nem ürültek ki teljesen a beleid. A tartós puffadás és a hasi fájdalom szintén olyan panasz, amelyet nem érdemes hónapokon át figyelmen kívül hagynod.
5. Hirtelen jelennek meg az emésztési panaszaid
Nemcsak az számít, hogy milyen tüneted van, hanem az is, hogy mikor és hogyan kezdődött. Ha korábban nem voltak emésztési panaszaid, majd hirtelen jelentkezik hasmenés, hasi fájdalom, puffadás vagy más bélrendszeri probléma, azt érdemes kivizsgáltatnod. Ez természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy daganatról van szó: több más betegség, például gyulladásos bélbetegség is okozhat hasonló panaszokat.
Ne diagnosztizáld magad, pláne ne hónapokon át
A vastagbélrák tünetei sokszor nem jellegzetesek, ezért könnyű őket stressznek, IBS-nek, aranyérnek vagy egyszerű emésztési zavarnak betudni. Az is előfordulhat, hogy valakinek egyszerre van IBS-e és bélrákja, ezért az sem jelent automatikus magyarázatot, ha korábban már diagnosztizáltak nála irritábilis bél szindrómát.
Nem kell minden hasi panasz miatt a legrosszabbra gondolnod. Ha azonban egy tünet új, megmagyarázhatatlan, visszatérő vagy tartósan fennáll, ne próbáld hónapokig saját magad megfejteni az okát. Egy orvosi vizsgálat sokkal többet ér, mint az internetes tünetkeresés – különösen akkor, ha vérzést, nem szándékos fogyást vagy tartós székelési változást tapasztalsz.
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