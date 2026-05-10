Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
botrány

Ebbe beleremeg a palota: Sarah Ferguson éveken át titkos viszonyt folytathatott P. Diddyvel

botrány királyi család Sarah Ferguson
Komáromi Bence
2026.05.10.
Sorra esnek ki a csontvázak a királyi család szekrényéből. Most a legújabb botrány főszereplője nem más lett, mint András herceg exfelesége. Úgy látszik, hogy Sarah Ferguson zűrösebb ügyekbe keveredett az elmúlt évtizedekben, mint a család fekete báránya.

Megdöbbentő királyi titkok kerültek elő a múltból. A legújabb pletykák szerint a királyi család két bukott tagjának, András hercegnek és exfeleségének, Sarah Fergusonnak több titkolnivalójuk van, mint azt bárki gondolta volna. Nemrég ugyanis olyan híresztelések kaptak szárnyra, melyek szerint az írónő nem csak Jeffrey Epsteinnel, hanem egy másik elítélt bűnözővel, P. Diddyvel, alias Sean Combsszal is közeli kapcsolatot ápolt. A kettejük viszonyában ráadásul szerepet kapott a 16 éves Eugénia hercegné is.

Ezt már nem mossa le magáról Sarah Ferguson: olyan információk láttak napvilágot, melyek szerint romantikus kapcsolat fűzte őt P. Diddyhez
Ezt már nem mossa le magáról Sarah Ferguson: olyan információk láttak napvilágot, melyek szerint romantikus kapcsolat fűzte őt P. Diddyhez
Forrás: UK Press

Sarah Ferguson botrányai

  • Az exhercegné sokáig a királyi család tiszteletbeli tagja maradt a válása ellenére is.
  • 30 évig ő és András herceg voltak a világ legboldogabb elvált párja.
  • Az Epstein-botrány kirobbanása azonban alapjaiban változtatta a kapcsolatukat és az életüket is.
  • Sarah Fergusonról kiderült, hogy tékozló és luxus életmódot folytatott és halmozta az adósságokat.
  • Később napvilágra került, hogy közeli barátságot ápolt Jeffrey Epsteinnel, sőt még házassági ajánlatot is tett neki.
  • A legdurvább pedig az, hogy egyes pletykák szerint P. Diddy szeretője volt éveken keresztül.

Sarah Ferguson magával vitte a tinédzserlányát egy P. Diddy-bulira

Egy frissen megjelent életrajzi könyv szerint Sarah Ferguson a válása után nem rejtette véka alá, hogy szívesen ismerkedne gazdag férfiakkal. Így talált rá az akkor még sikeres és vagyonos zenészre, P. Diddyre. A két híresség 2002-ben egy Ghislaine Maxwell által szervezett partin találkoztak egymással, később pedig éveken át szeretői voltak egymásnak. A könyv szerint a rapper több hírhedt bulijára is elhívta az exhercegnét, aki egy alkalommal még a 16 éves lányát, Eugénia hercegnét is elvitte magával, hogy bemutassa őt a férfinak. Ám később kiderült, hogy ezeken a bulikon sokszor kábítószerhasználat, nyomásgyakorlás, manipuláció és beleegyezés nélküli testi kontaktus történt. Ennek ellenére Sarah Ferguson jó ötletnek tartotta, hogy a lányát is beavassa ebbe a világba.

P. Diddyt később 2024. szeptemberében letartóztatták New Yorkban, majd 2025 júliusában 4 éves és 2 hónapos börtönbüntetésre ítélték, miután a vele szembeni számtalan vádpont közül csak a prostitúcióhoz kapcsolódó bűnöket tudták rábizonyítani.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Hatalmas a pánik a királyi családban: anyjuk vallomásától retteg Beatrix és Eugénia

Többször is felröppent a hír, hogy Sarah Fergusonnak hatalmas összeget ígértek, ha kitálal az ő és András Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. Fergie a saját szemszögéből mondhatná el a történteket, ám ezzel Beatrix és Eugénia is újra a címlapokra kerülnének.

Veszélyben András herceg élete? Kutyasétáltatás közben támadtak rá

A kegyvesztett hercegnek nem elég az Epstein-botrány, még a birtokán sem tud nyugodtan sétálni.

Sarah Ferguson barátai kitálaltak: ilyen bizarr viszonyban van az Epstein-botrány miatt a kegyvesztett András herceggel

Egykor a világ legboldogabb elvált párja voltak, mostanra az Epstein-botrány miatt azonban sok minden megváltozott. Mutatjuk, hogy áll most Sarah Ferguson és András herceg furcsa kapcsolata.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu