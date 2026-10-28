Edvin Marton és felesége elváltak: Adrienn most árulta el, mi történt

Edvin Marton és Adrienn 2009-ben házasodtak össze, két gyermekük született, hat évvel ezelőtt pedig a család Balira költözött. A külvilág számára úgy tűnt, a házaspár kapcsolata harmonikus, Adri azonban most a közösségi oldalán elárulta, hogy már három éve különváltak útjaik.

Edvin Marton, Marton Adrienn

„Most megosztok veletek egy személyes történetet, amire azt hiszem, hogy eddig nem álltam készen… Viszont úgy érzem, hogy itt az ideje egy korszak lezárásának és egy új kezdésének, és szeretnék veletek nagyon őszinte lenni” – kezdte videóját Marton Adrienn.

Edvin Marton és felesége megpróbálták megmenteni a házasságukat

„Talán tudjátok, hogy hat évvel ezelőtt költöztünk ki a családdal Balira, és három évvel ezelőtt Edvinnel elváltunk. Egy nagyon-nagyon nehéz, fájdalmas, és mind a kettőnket nagyon-nagyon megviselő időszak után voltunk, de azt hiszem, hogy a gyerekek miatt is, és amúgy is, jó kapcsolatban maradtunk” – vallotta be.

A válás ellenére továbbra is rendszeresen beszélnek, sőt a családi ünnepeket is együtt töltik.

„Egy szuper kis csapat vagyunk a mai napig. Például a tavalyi karácsonyt együtt töltöttük, és én mindent megteszek, hogy a jövőben is mindig nagyon jóban legyünk” – mondta.

Három év távlatából már másként tekint a házasságukra, hiszen mindketten sokat tettek azért, hogy együtt maradjanak.

„Most már tisztán látom, így három év távlatából, hogy mivel rengeteget küzdöttünk a kapcsolatunkért, hogy ez nem a kapcsolatnak a feladása volt, hanem egy korszak elengedése” – fogalmazott.

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Adrienn arról is beszélt, hogyan alakult az élete a válás óta. Elárulta, hogy az elmúlt három évben tudatosan nem keresett új társat, inkább a gyermekeire, a hobbijaira és önmagára fordította az idejét.

Hangsúlyozta, hogy a történtek ellenére továbbra is hisz a család erejében. Részben ezért sem beszélt korábban a válásról: nem szerette volna azt sugallni a követőinek, hogy egy kapcsolat nehézségeire feltétlenül a szakítás a megoldás.

„És pont ezért talán nem is meséltem sokáig, mert azt szerettem volna, hogy én ne úgy influáljalak titeket, hogy el kell válni, hanem mindenki majd érzi, hogy neki mi a legjobb” – magyarázta, majd hozzátette, ezzel a vallomással szeretné lezárni élete ezen fejezetét, a jövőben ismét a munkájáról és a hobbijairól szeretne tartalmakat megosztani.