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Ez lett Ausztria legszebb helye 2026-ban: mesébe illő hegyi tó és lélegzetelállító panoráma

látnivaló hegyvidék Ausztria
Horváth Angéla
2026.10.28.
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Idén is megválasztották Ausztria legszebb helyét, a győztes pedig egy kevéssé ismert alpesi vidék lett. A több mint 2000 méteres magasságban fekvő Tilisuna kristálytiszta hegyi tavával, hatalmas sziklafalaival és különleges barlangrendszerével nyerte el a szavazók tetszését.

Az osztrák közmédia, az ORF 9 Plätze – 9 Schätze, vagyis 9 hely, 9 kincs című műsorának 2026-os győztese a Vorarlberg tartományban található Tilisuna lett. A már 13. alkalommal rendezték meg, a döntőre hagyományosan október 26-án, Ausztria nemzeti ünnepén került sor. A műsorban mind a kilenc osztrák tartomány egy-egy kevésbé ismert természeti vagy kulturális látnivalót nevez a versenybe. A végeredményt a zsűri értékelése, valamint a nézők telefonos és SMS-szavazatai határozzák meg. Tilisuna ezúttal a stájerországi Riegersburg várát és az alsó-ausztriai Rax-hegység kabinos felvonóját is maga mögé utasította.

A Tilisunasee hegyi tó
A Tilisunasee hegyi tó
Forrás: Instagram.com/tilisunahuette

Tilisuna: Ausztria egyik legszebb alpesi vidéke

A győztes táj Vorarlberg legdélebbi részén, a svájci határ közelében, a Montafon régióhoz tartozó Tschagguns település mellett fekszik. A Rätikon hegyvonulat fehér mészkősziklái, meredek csúcsai és zöldellő alpesi rétjei különleges látványt nyújtanak. A környék egyik legnépszerűbb látnivalója a Tilisunasee hegyi tó, amelynek közelében, 2211 méteres magasságban áll a Tilisunahütte menedékház. Teraszáról a tóra és a környező hegyekre nyílik panoráma, tiszta időben pedig a Lech folyó forrásvidéke és a Lechtali-Alpok is látható. A svájci határ közelségéről egy régi vámház is tanúskodik.

Ausztria egyik legkülönlegesebb barlangrendszere rejtőzik a hegyek alatt

Tilisuna nemcsak a felszínen tartogat látnivalókat. A Rätikon hegyei alatt húzódik a Weißplatten barlangrendszer, amely a jelenlegi kutatások szerint Vorarlberg leghosszabb és legmélyebb ismert barlangja. Feltárt járatai több mint 4200 méter hosszúak, legmélyebb része pedig több mint 500 méterrel található a felszín alatt.

A térség földtani szempontból is figyelemre méltó. Az ORF bemutatója szerint itt találkozik az európai kőzetlemez sötét színű őskőzete az egykori afrikai lemezhez tartozó, világos mészkővel. A kétféle kőzet közötti látványos különbség a felszínen is megfigyelhető.

Így juthatsz el Ausztria legszebb helyére

A Tilisunasee és a Tilisunahütte autóval közvetlenül nem közelíthető meg, a kirándulóknak gyalog kell megtenniük az út egy részét. Az egyik népszerű túraútvonal a Tilisunaalpe alpesi legelőtől indul. Az oda-vissza mintegy 4,6 kilométeres, közepes nehézségű túrán körülbelül 305 méteres szintemelkedéssel kell számolni. A hivatalos ajánlás szerint az út nagyjából két órát vesz igénybe, legmagasabb pontja pedig 2209 méteren található. A Tilisunaalpéig kerékpárral is el lehet jutni, onnan azonban már gyalogosan kell folytatni az utat.

A Tilisunahütte 
Forrás: Instagram/tilisunahuette

A tapasztaltabb túrázóknak hosszabb útvonal is rendelkezésükre áll. A völgyből induló, kerékpározást és gyaloglást kombináló túra csaknem 34 kilométeres, és több mint 1600 méter szintemelkedést tartalmaz. A magashegyi kirándulás előtt érdemes tájékozódni az időjárásról és a túraösvények állapotáról. A Tilisunahütte télen zárva tart, ezért a menedékház nyitvatartását is ajánlott előre ellenőrizni. A házban szálláslehetőség és helyi specialitások is várják a túrázókat.

Tilisuna Budapesttől megközelítőleg 850–900 kilométerre, Ausztria nyugati részén, a svájci határ közelében található. Autóval nagyjából 9–10 órás utazással lehet eljutni a Montafon régióban fekvő Tschagguns településig, ahonnan a hegyvidék túraútvonalai indulnak.

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