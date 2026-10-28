Demencia vagy a korral jár? A memóriazavar 6 jele, amivel nem kell azonnal orvoshoz rohanni

Az öregedés része, hogy lassabban idézünk fel információkat vagy több időre van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljunk valami újat. Ám ezek a kisebb memóriazavarok általában nem akadályoznak a mindennapi életben. Nem mindegy ugyanis, hogy néha elfelejtjük, hová tettük a kulcsot, vagy már azt sem tudjuk, mire való.

A kisebb memóriazavarok általában nem akadályoznak a mindennapi életben.

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Miért változik a memóriánk az évek alatt?

Az agyunk az életkor előrehaladtával is változik, és ez a gondolkodásunk sebességére, a figyelmünkre és az emlékezésre is hatással lehet. Előfordulhat, hogy egy új információ rögzítéséhez több időre van szükségünk, vagy nehezebben váltunk egyik feladatról a másikra.

Ezért történhet meg, hogy egy beszélgetés közben hirtelen nem jut eszünkbe egy szó, vagy csak később ugrik be egy régi ismerős neve. Az ilyen pillanatnyi kihagyások sokszor bosszantóak, de nem feltétlenül utalnak betegségre.

Az alvás minősége, a stressz, a hangulat és bizonyos gyógyszerek szintén befolyásolhatják a memóriát. Vagyis ha mostanában szétszórtabbnak érezzük magunkat, nem érdemes rögtön a legrosszabbra gondolni.

Memóriazavarok, melyek önmagukban még nem feltétlenül jelentenek bajt: Néha nem jut eszünkbe egy ismerős neve, de később felidézzük.

Több időbe telik megtanulni egy új telefon vagy háztartási gép használatát.

Időnként elfelejtjük, hová tettük a szemüvegünket vagy a kulcsunkat.

Nehezebben jut eszünkbe egy szó, de később beugrik.

Elfelejtünk egy időpontot, ha nem írtuk fel a naptárba.

Lassabban idézünk fel egy nemrég történt eseményt, mint korábban.

Mikor nem érdemes egyszerű feledékenységnek betudni?

A legfontosabb figyelmeztető jel nem az, hogy néha elfelejtünk valamit, hanem az, ha a memóriazavar egyre gyakoribbá válik, és már a mindennapi teendőinket is megnehezíti.

Érdemes orvoshoz fordulni, ha valaki rendszeresen ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, eltéved olyan helyen, amelyet jól ismer, vagy nehezen boldogul olyan feladatokkal, amelyeket korábban gond nélkül elvégzett. Ugyancsak figyelmet érdemel, ha nehézséget okoz a számlák befizetése, a gyógyszerek megfelelő szedése vagy egy megszokott recept követése.

A demencia nem az öregedés természetes velejárója. Ugyanakkor ezek a tünetek sem jelentik automatikusan azt, hogy valaki Alzheimer-kórral él: többféle egészségi probléma okozhat hasonló változásokat, ezért fontos a kivizsgálás.

Mit tehetünk, hogy könnyebben boldoguljunk a hétköznapokban?

Néhány egyszerű szokás segíthet abban, hogy a kisebb memóriahibák kevésbé zavarják meg a napunkat. Használjunk naptárt és emlékeztetőket, a kulcsot, a telefont és a szemüveget pedig mindig ugyanarra a helyre tegyük. Ha több teendőnk van, írjuk fel őket, ne próbáljunk mindent fejben tartani.