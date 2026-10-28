Hugh Hefner özvegye kitálalt: ez az ismert színész Hollywood legnagyobb perverze

A legendás Playboy-villa falai között Hollywood legnagyobb hírességei fordultak meg, ám a fényűző partik kulisszái mögött egészen más világ rejtőzhetett, mint amit a vendégek a külvilágnak mutattak. Hugh Hefner özvegye az utóbbi időben egyre nyíltabban beszél az ott szerzett tapasztalatairól, most pedig egy olyan hollywoodi sztárt vett célba, akinek viselkedése állítása szerint különösen mély nyomot hagyott benne. Az iparág legnagyobb perverzének nevezte az illetőt.
- Hugh Hefner özvegye, Crystal Hefner megrázó dolgokat árult el házasságáról.
- A Playboy-villa egyik rendszeres látogatójáról is lerántotta a leplet.
- Egy hollywoodi sztárt nevezett az iparág legnagyobb perverzének.
- Sok A-listás sztár járt rendszeresen Hugh Hefner bulijaira.
Hugh Hefner özvegye szerint a hollywoodi sztár minden partin ott volt
A Playboy-villa évtizedeken keresztül a hírességek egyik kedvenc találkozóhelyének számított. A fényűző Los Angeles-i rezidencián rendezett bulikon színészek, modellek és más ismert személyiségek szórakoztak, a vendégek között pedig akadtak olyanok is, akik szinte állandó szereplői voltak az összejöveteleknek.
Legalábbis ezt állítja Crystal Hefner, aki a Lisa Guerrero Unleashed podcast keddi adásában egy ismert komikusról beszélt meglehetősen lesújtóan.
Az egykori modell szerint a 69 éves Jon Lovitz, a Saturday Night Live korábbi szereplője volt a Playboy-villa „első számú törzsvendége”, akit egyenesen Hollywood egyik legnagyobb perverzének nevezett.
„Állandóan ott volt. A szeme minden nőt tetőtől talpig végigpásztázott, aki belépett a parti ajtaján” – emlékezett vissza Crystal.
Az özvegy szerint a színész rendszeresen a nőket figyelte, és szinte egyetlen összejövetelről sem hiányzott. Lovitzot leskelődő típusnak írta le, és még azt is felidézte, hogy a férfi kutyája rendszeresen összevizelte a villát.
„Emlékszem rá. Mindig, minden egyes partin” – hangsúlyozta.
A Page Six megkereste a színész képviselőjét, ám a megkeresésre nem érkezett válasz.
Egy Instagram-komment robbantotta ki a botrányt
Crystal Hefner nem először fogalmazott meg hasonló állításokat Jon Lovitzról. A két híresség közötti feszültség még júliusban került nyilvánosságra, amikor az özvegy egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy megbánta a Hugh Hefnerrel kötött házasságát.
A bejegyzés alatt Lovitz élesen számonkérte az egykori modellt, és emlékeztette mindarra, amit szerinte a Playboy alapítójának köszönhetett.
„Azt is megbántad, hogy vett neked egy házat, ahol a halála után lakhattál? És hogy megtartottad a pénzt, miután eladtad? És azt a sok alkalmat, amikor az édesanyád a villában volt?” – kérdezte a színész.
Lovitz ezután tovább folytatta a kérdések sorát, többek között azt is felvetve, hogy Crystal vajon azt is megbánta-e, hogy korábban elhagyta Hefnert, majd visszatért hozzá, hogy összeházasodjanak.
Az özvegy később a Daily Mailnek reagált a támadásra, és ekkor nevezte Lovitzot a villa legnagyobb törzsvendégének.
„Az emberek gyakran annyira egyszerűsítik le a házasságomat, hogy anyagi előnyökhöz jutottam, de ezzel figyelmen kívül hagyják mindazt, amit valójában átéltem” – fogalmazott.
Hozzátette, hogy nem táplál rosszindulatot a színész iránt, mégis csalódást okozott neki, hogy éppen egy olyan férfi bírálja, aki maga is rendszeresen élvezte a Playboy-villa világát.
Crystal Hefner megrázó dolgokat állít a házasságáról
Crystal mindössze 26 éves volt, amikor 2012-ben hozzáment az akkor 86 éves Hugh Hefnerhez. A pár egészen a Playboy-alapító 2017-es haláláig házas maradt. Hefner 91 évesen hunyt el.
Az egykori modell az elmúlt években egyre súlyosabb állításokat fogalmazott meg néhai férjével kapcsolatban.
Korábban arról beszélt, hogy a házassága alatt úgy érezte, agymosáson ment keresztül, a podcastban pedig azt állította, hogy Hefner szexuálisan bántalmazta őt.
A Jon Lovitzcal kialakult konfliktusra visszatérve elmondta, hogy a színész kommentjei komoly felháborodást váltottak ki az interneten.
„Az emberek azt kérdezték: csak azért, mert valaki vesz neked valamit, ráadásul a saját férjed, már joga van szexuálisan bántalmazni vagy bántani téged?” – idézte fel a reakciókat.
Crystal a Playboy-villában szerzett negatív tapasztalatairól a 2024-ben megjelent, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself című memoárjában is részletesen beszámolt.
Az egykori modell időközben új fejezetet nyitott az életében: idén áprilisban hozzáment James Ward tengerbiológushoz.
Nem ő volt az egyetlen A-listás sztár a Playboy-villa rendszeres vendégei között
A podcast házigazdája, Lisa Guerrero maga is megfordult a Playboy-villában modellként, így személyes emlékei is vannak a legendás összejövetelekről.
A beszélgetés során elárulta, hogy a Golden Globe-jelölt Ed Begley Jr. szintén rendszeresen részt vett a partikon. Elmondása szerint a nyolcvanas és kilencvenes évek számos ismert sztárja látogatta a villát.
Kattints a képre és nézd meg a galériát a legendás Playboy-villáról:
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