Hugh Hefner özvegye kitálalt: ez az ismert színész Hollywood legnagyobb perverze

A legendás Playboy-villa falai között Hollywood legnagyobb hírességei fordultak meg, ám a fényűző partik kulisszái mögött egészen más világ rejtőzhetett, mint amit a vendégek a külvilágnak mutattak. Hugh Hefner özvegye az utóbbi időben egyre nyíltabban beszél az ott szerzett tapasztalatairól, most pedig egy olyan hollywoodi sztárt vett célba, akinek viselkedése állítása szerint különösen mély nyomot hagyott benne. Az iparág legnagyobb perverzének nevezte az illetőt.

Hugh Hefner özvegye, Crystal Hefner elárulta, szerinte ki a hollywoodi iparág legnagyobb perverze.

Forrás: Alberto E. Rodriguez / Getty Images via AFP

Hugh Hefner özvegye, Crystal Hefner megrázó dolgokat árult el házasságáról.

A Playboy-villa egyik rendszeres látogatójáról is lerántotta a leplet.

Egy hollywoodi sztárt nevezett az iparág legnagyobb perverzének.

Sok A-listás sztár járt rendszeresen Hugh Hefner bulijaira.

Hugh Hefner özvegye szerint a hollywoodi sztár minden partin ott volt

A Playboy-villa évtizedeken keresztül a hírességek egyik kedvenc találkozóhelyének számított. A fényűző Los Angeles-i rezidencián rendezett bulikon színészek, modellek és más ismert személyiségek szórakoztak, a vendégek között pedig akadtak olyanok is, akik szinte állandó szereplői voltak az összejöveteleknek.

Hugh Hefner özvegye kitálalt a bulikról, amik a legendás Playboy-villában zajlottak.

Forrás: Brian Lowe-KPA/KEYSTONE Pictures/Northfoto

Legalábbis ezt állítja Crystal Hefner, aki a Lisa Guerrero Unleashed podcast keddi adásában egy ismert komikusról beszélt meglehetősen lesújtóan.

Az egykori modell szerint a 69 éves Jon Lovitz, a Saturday Night Live korábbi szereplője volt a Playboy-villa „első számú törzsvendége”, akit egyenesen Hollywood egyik legnagyobb perverzének nevezett.

„Állandóan ott volt. A szeme minden nőt tetőtől talpig végigpásztázott, aki belépett a parti ajtaján” – emlékezett vissza Crystal.

Jon Lovitz és George Lopez a Playboy-villában, Hugh Hefner egyik buliján 2013-ban.

Forrás: Charley Gallay / Getty Images via AFP

Az özvegy szerint a színész rendszeresen a nőket figyelte, és szinte egyetlen összejövetelről sem hiányzott. Lovitzot leskelődő típusnak írta le, és még azt is felidézte, hogy a férfi kutyája rendszeresen összevizelte a villát.

„Emlékszem rá. Mindig, minden egyes partin” – hangsúlyozta.

A Page Six megkereste a színész képviselőjét, ám a megkeresésre nem érkezett válasz.

Egy Instagram-komment robbantotta ki a botrányt

Crystal Hefner nem először fogalmazott meg hasonló állításokat Jon Lovitzról. A két híresség közötti feszültség még júliusban került nyilvánosságra, amikor az özvegy egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy megbánta a Hugh Hefnerrel kötött házasságát.

A bejegyzés alatt Lovitz élesen számonkérte az egykori modellt, és emlékeztette mindarra, amit szerinte a Playboy alapítójának köszönhetett.

„Azt is megbántad, hogy vett neked egy házat, ahol a halála után lakhattál? És hogy megtartottad a pénzt, miután eladtad? És azt a sok alkalmat, amikor az édesanyád a villában volt?” – kérdezte a színész.