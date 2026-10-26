Hátborzongató fotót mutatott Heidi Klum – Rémisztő, mire készül halloweenkor

Heidi Klum évek óta híres a nem mindennapi halloweeni jelmezeiről, amelyekben gyakorlatiag felismerhetetlenné válik. Az idei átalakulásból egyelőre csak egy közeli képet osztott meg az Instagramon, amelyen furcsa, színes, nyálkás és gusztustalannak tűnő formák láthatóak.
Találgatnak a rajongók, mi lehet a bizarr jelmez?
Heidi a fotó mellé mindössze ennyit írt: „Mi lehet a jelmezem?”, és jelezte, hogy már csak egy hét van hátra az idei halloweeni partiig. A követők azonnal találgatni kezdtek: egyesek tengeri élőlényeket, korallokat vagy más víz alatti teremtményeket véltek felfedezni a furcsa formákban, mások pedig horrorfilmek szörnyeit emlegették.
Többen a A Szer című testhorror egyik groteszk figurájára, mások pedig a The Last of Us zombiszerű teremtményeire asszociáltak. Heidi egyelőre nem erősítette meg egyik tippet sem.
Heidi Klum tavaly Medúzaként sokkolta a közönséget
A modell minden évben igyekszik felülmúlni korábbi jelmezeit. Tavaly Medúzaként jelent meg: zöld pikkelyekkel, kígyókkal a fején és hosszú kígyófarokkal tette teljessé a látványt. Férje, Tom Kaulitz egy kővé dermedt harcosnak öltözött, így a jelmezeik összeillettek.
Korábban óriási földigilisztaként, pávaként, földönkívüliként és E.T.-ként is meglepte a közönséget. Az idei jelmez teljes titok, de a fotó alapján ismét olyan átalakulásra készül, amelyről sokáig beszélhetnek majd a rajongók.
A nagy leleplezésre október 31-ig kell várni: akkor derül ki, milyen rémisztő alakot ölt magára halloween koronázatlan királynője.
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