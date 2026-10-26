Hátborzongató fotót mutatott Heidi Klum – Rémisztő, mire készül halloweenkor

Heidi Klum évek óta híres a nem mindennapi halloweeni jelmezeiről, amelyekben gyakorlatiag felismerhetetlenné válik. Az idei átalakulásból egyelőre csak egy közeli képet osztott meg az Instagramon, amelyen furcsa, színes, nyálkás és gusztustalannak tűnő formák láthatóak.

Heidi Klum sem mindig szexi: idén halloweenra valami nagyon bizarr jelmezbe öltözik.

Forrás: Getty Images

Találgatnak a rajongók, mi lehet a bizarr jelmez?

Heidi a fotó mellé mindössze ennyit írt: „Mi lehet a jelmezem?”, és jelezte, hogy már csak egy hét van hátra az idei halloweeni partiig. A követők azonnal találgatni kezdtek: egyesek tengeri élőlényeket, korallokat vagy más víz alatti teremtményeket véltek felfedezni a furcsa formákban, mások pedig horrorfilmek szörnyeit emlegették.

Többen a A Szer című testhorror egyik groteszk figurájára, mások pedig a The Last of Us zombiszerű teremtményeire asszociáltak. Heidi egyelőre nem erősítette meg egyik tippet sem.

Vajon mink öltözik idén Heidi Klum?

Forrás: Instagram/heidiklum

Heidi Klum tavaly Medúzaként sokkolta a közönséget

A modell minden évben igyekszik felülmúlni korábbi jelmezeit. Tavaly Medúzaként jelent meg: zöld pikkelyekkel, kígyókkal a fején és hosszú kígyófarokkal tette teljessé a látványt. Férje, Tom Kaulitz egy kővé dermedt harcosnak öltözött, így a jelmezeik összeillettek.

Korábban óriási földigilisztaként, pávaként, földönkívüliként és E.T.-ként is meglepte a közönséget. Az idei jelmez teljes titok, de a fotó alapján ismét olyan átalakulásra készül, amelyről sokáig beszélhetnek majd a rajongók.

A nagy leleplezésre október 31-ig kell várni: akkor derül ki, milyen rémisztő alakot ölt magára halloween koronázatlan királynője.

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