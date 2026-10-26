A walesi hercegi pár október 25-én, a Hegyi Mentők Napján osztotta meg a különleges felvételt a közösségi oldalán. A fénykép júniusban készült, amikor Katalin hercegné teljesítette a National Three Peaks Challenge nevű kihívást, és személyesen is találkozott a walesi hegyimentőcsapat tagjaival. A családi fotó mellett Vilmos és Katalin megköszönte az önkéntesek munkáját.

Katalin hercegné rajong a természetért, nemrégiben egy kihívást is teljesített.

Forrás: PA Wire

Katalin hercegné, Vilmos és három gyermekük egy eddig nem látott fotón

A képen Katalin hercegné, Vilmos herceg három gyermekével, Györggyel, Saroltával és Lajossal együtt látható, hegyi mentők társaságában. A felvétel a walesi Yr Wyddfa, angol nevén Snowdon közelében készült, a Llanberis Hegyi Mentőcsapat tagjaival.

A walesi pár közös bejegyzésében így fogalmazott: „A Hegyi Mentés Napján szívből jövő köszönetünket küldjük mindazoknak, akik idejüket és szakértelmüket áldozzák arra, hogy biztonságot nyújtsanak az embereknek a legszebb, ugyanakkor legnagyobb kihívást jelentő tájainkon.” Hozzátették, hogy saját tapasztalatból ismerik a hegyi mentők munkáját meghatározó elkötelezettséget, szakmaiságot és együttérzést. Azt is írták, hogy a nyári kihívás során lehetőségük nyílt személyesen is megköszönni a helyi mentőcsapatoknak azt a nélkülözhetetlen munkát, amellyel egész évben segítik a túrázók és hegymászók biztonságát.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk azokat a kivételes önkénteseket, akik bármilyen körülmények között, gyakran azonnali riasztásra indulnak útnak, hogy segítsenek a bajba jutottakon” – fogalmazak.

Vilmos herceg egyébként a a Mountain Rescue England and Wales, vagyis az angliai és walesi hegyi mentők királyi patrónusa − írja a Hello.

Katalin hercegné különleges kihívást teljesített

A fénykép júniusban készült, amikor Katalin részt vett a National Three Peaks Challenge teljesítésében. A kihívás során a résztvevőknek 24 órán belül kell megmászniuk Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegyét: a Ben Nevist, a Scafell Pike-ot és a Snowdont. A hercegné a kihívással a Royal Marsden Cancer Charity munkáját támogatta, amelyről itt írtunk bővebben. A szervezet ahhoz a londoni kórházhoz kötődik, ahol Katalint a rákbetegségével kezelték. A hegyi túra így nemcsak komoly fizikai teljesítmény volt számára, hanem lehetőség arra is, hogy egy számára személyesen fontos ügy mellé álljon.