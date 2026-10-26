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A felvétel egy fontos ügyre hívja fel a figyelmet: nevezetesen a hegyi mentők egész éves, áldozatos munkájára. Katalin hercegné és Vilmos herceg egy korábban nem publikált családi fényképet tett közzé, amelyen három gyermekük is látható.

A walesi hercegi pár október 25-én, a Hegyi Mentők Napján osztotta meg a különleges felvételt a közösségi oldalán. A fénykép júniusban készült, amikor Katalin hercegné teljesítette a National Three Peaks Challenge nevű kihívást, és személyesen is találkozott a walesi hegyimentőcsapat tagjaival. A családi fotó mellett Vilmos és Katalin megköszönte az önkéntesek munkáját.

Katalin hercegné rajong a természetért, nemrégiben egy kihívást is teljesített.
Katalin hercegné rajong a természetért, nemrégiben egy kihívást is teljesített.
Forrás: PA Wire

Katalin hercegné, Vilmos és három gyermekük egy eddig nem látott fotón

A képen Katalin hercegné, Vilmos herceg három gyermekével, Györggyel, Saroltával és Lajossal együtt látható, hegyi mentők társaságában. A felvétel a walesi Yr Wyddfa, angol nevén Snowdon közelében készült, a Llanberis Hegyi Mentőcsapat tagjaival. 

A walesi pár közös bejegyzésében így fogalmazott: „A Hegyi Mentés Napján szívből jövő köszönetünket küldjük mindazoknak, akik idejüket és szakértelmüket áldozzák arra, hogy biztonságot nyújtsanak az embereknek a legszebb, ugyanakkor legnagyobb kihívást jelentő tájainkon.” Hozzátették, hogy saját tapasztalatból ismerik a hegyi mentők munkáját meghatározó elkötelezettséget, szakmaiságot és együttérzést. Azt is írták, hogy a nyári kihívás során lehetőségük nyílt személyesen is megköszönni a helyi mentőcsapatoknak azt a nélkülözhetetlen munkát, amellyel egész évben segítik a túrázók és hegymászók biztonságát.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk azokat a kivételes önkénteseket, akik bármilyen körülmények között, gyakran azonnali riasztásra indulnak útnak, hogy segítsenek a bajba jutottakon” – fogalmazak. 

Vilmos herceg egyébként a a Mountain Rescue England and Wales, vagyis az angliai és walesi hegyi mentők királyi patrónusa − írja a Hello

Katalin hercegné különleges kihívást teljesített

A fénykép júniusban készült, amikor Katalin részt vett a National Three Peaks Challenge teljesítésében. A kihívás során a résztvevőknek 24 órán belül kell megmászniuk Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegyét: a Ben Nevist, a Scafell Pike-ot és a Snowdont.  A hercegné a kihívással a Royal Marsden Cancer Charity munkáját támogatta, amelyről itt írtunk bővebben.  A szervezet ahhoz a londoni kórházhoz kötődik, ahol Katalint a rákbetegségével kezelték. A hegyi túra így nemcsak komoly fizikai teljesítmény volt számára, hanem lehetőség arra is, hogy egy számára személyesen fontos ügy mellé álljon. 

A Kensington-palota a közösségi médiában megosztott egy június 27-i fotót Katalinról, aki a Ben Nevis csúcsán áll, baseballsapkában és esőkabátban, majd arról is, ahogy a családja várta. A kép mellett a hercegné üzenete olvasható, többek között ezt írta: „Elvállaltam a National Three Peaks Challenge-et, nemcsak azért, hogy fizikai erőpróbán vegyek részt, hanem azért is, mert ez egy lehetőség arra, hogy felfedezzem az életet a diagnózison túl, és hogy adjak valamit vissza oda, ahonnan olyan sokat kaptam. A Royal Marsden számomra egy kiemelt jelentőségű hely, az ott történő munka, a gondoskodás és a szakértelem sok ember életét változtatja meg.”

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