Ágyi poloskát vittél haza? Így szabadulhatsz meg az alattomos vérszívóktól

Elég egy koszos ülés, egy szállodában eltöltött éjszaka vagy egy szövetszék, az apró vérszívókat bárhonnan hazavihetjük. Az ágyi poloska ugyanis szinte észrevétlenül bújik be a ruháink anyagai közé, hazaérve pedig a matracba, a szekrénybe, sőt akár a konnektorba is befészkelődhet.

Az ágyi poloska csípése általában apró, viszkető, piros dudor formájában jelenik meg a bőrön, gyakran egymás mellett.

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Az ágyi poloskákat bárhonnan hazavihetjük, ráadásul teljesen észrevétlenül.

Ha még nem jelentek meg az első csípések, de már találtunk a jelenlétükre utaló jeleket, gyanakodjunk.

Ha felismertük, hogy ténylegesen ágyi poloskával van dolgunk, hívjunk szakembert, és ne kezdjük el saját magunk kiirtani őket.

Az ágyi poloska a maga után hagyott jelekből ismerhető fel

Az elmúlt hónapokban egyre több helyen jelentek meg a vérszívó rovarok; már ismert szállodákban, vonatokon és repülőgépen is felbukkantak, sőt volt olyan járat is, amit kifejezetten ágyi poloska fertőzés miatt töröltek. A helyzetre reagálva James Logan professzor, a Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Iskolájának orvosi rovartani szakértője elárulta, hogyan ismerhetjük fel az ágyi poloskákat, és miként védekezhetünk ellenük. A szakértő szerint a vérszívók terjedésének több oka is van. Az egyik, hogy mivel az ágyi poloskák genetikai jellemzői származási helyüktől függően eltérnek, ezért könnyebben élik túl az irtási kísérleteket. A másik ok pedig az, hogy egyre többet utazunk, így folyamatosan cserélődnek a vendégek a tömegközlekedési eszközökön és a szállodákban is.

Mivel a kifejlett példányok nagyjából almamag méretűek, míg a kisebbek szinte mikroszkopikusak, ezért az, hogy felismerjük őket, elsőre szinte lehetetlen küldetésnek tűnhet.

A szakértő szerint azonban ha fenn áll a gyanú, még ennek ellenére is érdemes átvizsgálni a környezetünket, az ágykeretet különösen, hiszen a rovarok szinte mindig hagynak maguk után nyomot, ami elvezet hozzájuk. Ez lehet egy még élő egyed, egy levetett külső váz, vagy akár az ürülékük, ami jellegzetes, sötét foltjairól és dohos, édeskés szagáról könnyen beazonosítható.

A legnagyobb baj viszont ott kezdődik, mikor már az első csípések is megjelennek.

Az irritáló piros foltok ugyanis sokszor csak napokkal vagy hetekkel később jönnek elő, így mire észrevesszük a csípéseket, a rovarok már rég petéket rakhattak, sőt lehet, hogy már ki is keltek, és addigra már több száz vérszívó rejtőzik a környezetünkben.