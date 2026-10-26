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Hullámvasút lett Harry és Meghan gyerekeinek élete: Archie-nak és Lilibetnek borzalmas lehet a folyamatos változás

brit királyi család dilemma harry és meghan változás
Simon Péter
2026.10.26.
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Új ország, új iskola, majd alig két nap után újabb váltás. Harry és Meghan gyermekeinek életében az utóbbi hónapokban olyan változások történtek, amelyek felnőttként is komoly kihívást jelentenek. Archie és Lilibet életében most szinte minden mozgásban van, miközben éppen az lenne fontos, hogy biztonságban és kiszámítható környezetben érezzék magukat.

Királyi szakértők szerint Harry és Meghan gyerekei valóságos hullámvasúton ülnek: egyik iskolából a másikba kerültek biztonsági okok miatt, és most újabb kihívás vár rájuk. Az életük tele van bizonytalansággal, és ezt egy felnőtt ember sem viselné jól, két ilyen kicsi gyereknek egyenesen borzalmas lehet az állandó változás.

Harry és Meghan a gyerekeikkel
Harry és Meghan gyerekeinek nehéz időszaka van:
Forrás:  Profimedia

Ami különösen nehézzé teheti Harry és Meghan gyerekeinek ezt az időszakot

  • Archie és Lilibet az Egyesült Államokból költöztek az Egyesült Királyságba.
  • Az új iskolájukat rövid időn belül le kellett cserélniük egy még újabbra.
  • Még a szünidő sem biztos, a szülők még mindig nem tudják, kivel és hol töltsék az iskolai szünetet.
  • Az állandó változás elbizonytalaníthatja a kicsiket.

A gyerekeknek nemcsak az új környezethez kell alkalmazkodniuk

A költözés önmagában is nagy változás egy kisgyerek életében. Új otthon, új napirend, új osztálytársak és tanárok – sok időbe telik, mir emegszokják az új körülményeket. Archie és Lilibet esetében azonban az első iskolai próbálkozást szinte azonnal újabb váltás követte, így a beilleszkedésük sem alakulhatott a tervek szerint.

A szülők döntése mögött biztonsági szempontok álltak, amelyeket természetesen nem hagyhattak figyelmen kívül. Ettől azonban a gyerekeknek még ugyanúgy meg kell küzdeniük a változással. Ami a felnőttek számára szükséges döntés, az a kicsiknek újabb bizonytalanságot jelent.

A szünet tervei is folyamatosan változnak

A királyi szakértők szerint felmerült, hogy a család az iskolai szünetben az Egyesült Királyságban marad, de Portugália is szóba került, ahol Harry és Meghan nyaralót vett. Az Egyesült Államokba való visszatérést inkább a hosszabb karácsonyi szünetre tartják valószínűnek. De még ez sem biztos.

Egyelőre tehát az sem teljesen egyértelmű, hol pihennek majd a gyerekek. Pedig a sok utazás és az egymást követő változások mellett különösen sokat számítana, hogy legyen idejük megérkezni, megszokni az új környezetet, és végre kialakuljon körülöttük egy stabil napirend.

A gyerekeknek nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy hol töltik a szünetet, hanem hogy legyenek kapaszkodóik a mindennapokban. Archie és Lilibet körül most sok minden alakul át – a kérdés az, mikor jön el az a nyugodtabb időszak, amikor már nem kell újra és újra alkalmazkodniuk.

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