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Rá sem ismerni az egykor 180 kilós John Goodmanre: mára több mint 90 kilót fogyott - Fotó

életmódváltás fogyás John Goodman
Horváth Angéla
2026.10.26.
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John Goodman elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. A 74 éves színész több mint 90 kilótól szabadult meg, ma már szinte rá sem lehet ismerni. Most őszintén beszélt arról, milyen hosszú és nehéz út van mögötte, és hogyan sikerült legyőznie az alkoholfüggőségét.

John Goodmant többek között A nagy Lebowski, a Kényszerleszállás és a Hollywoodi lidércnyomás című filmekből ismerhetjük. A színész évtizedeken át túlsúlyos volt, az utóbbi években azonban gyökeresen megváltoztatta az életmódját. A The New Yorker magazinnak adott interjújában árulta el, hogy súlyproblémái szorosan összefüggtek alkoholfüggőségével, amely sajnos hosszú éveken át határozta meg az életét.

John Goodman az alkoholfüggőségét az evésre cserélte
John Goodman az alkoholfüggőségét az evésre cserélte
Forrás: AFP

Hiába próbált fogyni John Goodman, mindig visszakúsztak a kilók

A színész már fiatalon is többször próbált megszabadulni a felesleges kilóktól, de hiába fogyott le, amit leadott, az vissza is jött.

„Egy nyár alatt lefogytam majdnem 27 kilót, aztán az egészet visszahíztam. Aztán 32, majd 36 kilót adtam le, és mind visszajött. Ez egy idő után fárasztóvá vált” – idézte fel.

John Goodman súlya egy időben a 180 kilogrammot is megközelítette. Addigra már felhagyott az alkoholfogyasztással, ám az ital helyett az evés vált a szenvedélyévé.

„Miután abbahagytam az ivást, zabáltam” vallotta be.

A színész végül gyomorműtéten is átesett, ez segítette végül a fogyást. A jelentős súlyvesztésnek azonban kellemetlen következményei voltak: vérszegénység alakult ki nála, és gyakran fázott.

Az alkohol hosszú éveken át gyötörte John Goodmant

A színész alkoholproblémái az 1970-es évek végén kezdődtek, akkor esett át egy fájdalmas szakításon. Egyre gyakrabban járt bárokba, és ami eleinte szórakozásnak indult, idővel súlyos függőséggé vált. Különösen sok időt töltött a Café Central nevű szórakozóhelyen, amely szinte a második otthona lett. Az ivás lassan mindennapossá vált, közben pedig egyre csak hízott.

„Nem vettem észre, mi történik a való életben” – emlékezett vissza John Goodman, akinek életét akkoriban az állandó másnaposság és a remegés is megnehezítette.

A változás 2007-ben, az ötvenes éveiben következett be. Akkor döbbent rá, mennyi mindenről maradt le az alkohol miatt, és azt is felismerte, hogy függősége miatt egyre önzőbben viselkedett.

„Van egy mondás a gyűléseken: elegem lett abból, hogy elegem van abból, hogy rosszul érzem magam” – idézte fel azt a gondolatot, amely segített neki meghozni a döntést.

Így sikerült John Goodmannek több mint 90 kilót fogynia

A színész a tartós életmódváltásban hisz. Alig eszik cukrot, odafigyel az adagokra, és a rendszeres mozgás is a mindennapjai részévé vált. Személyi edzője segítségével a séták mellett a bokszot is megszerette. Az edzőteremben olykor másfél órán keresztül gyakorolja az ütéseket és a lábmunkát, és a korából adódó nehézségek ellenére is örömét leli az edzésekben.

John Goodman több mint 90 kilót fogyott
John Goodman több mint 90 kilót fogyott
Forrás: Profimedia

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