Napi néhány perc is elég lehet: ezt a balerinagyakorlatot az anyagcseréd is meghálálhatja

Egy japán fitneszedző, Mika Takishima, aki 65 éves korában kezdett rendszeresen edzeni, a hétköznapjaiba is beépítette a balerinagyakorlatot, azaz a lábujjhegyen járást. A módszere azért is figyelemreméltó, mert egyszerű, nem igényel sok időt, és otthon is könnyen kipróbálható.

A balerinagyakorlat egyik főszereplője a gázlóizom, latin nevén musculus soleus.

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A vádli egyik izma a kulcs

A gyakorlat egyik főszereplője a gázlóizom, latin nevén musculus soleus. Ez a vádli mélyebben fekvő izma, amely járás és állás közben is fontos szerepet játszik. Amikor megfeszül, összenyomja a vádliban futó vénákat, ezzel segíti a vér visszaáramlását a szív felé. Emiatt olykor a test „második szíveként” is emlegetik.

A gázlóizom különösen érdekes az anyagcsere szempontjából is. Egy, a Houstoni Egyetemen végzett kutatás a soleus push-up nevű mozgásformát vizsgálta. Ennél a gyakorlatnál ülve, a talpat a földön tartva emeljük meg a sarkunkat, majd engedjük vissza, miközben a lábfej elülső része a talajon marad. A kutatás eredményei szerint a megfelelően végzett mozgás fokozhatja az izom oxidatív anyagcseréjét, és kedvezően befolyásolhat bizonyos vércukor- és inzulinértékeket.

Fontos azonban, hogy a lábujjhegyre emelkedés és a soleus push-up nem teljesen ugyanaz a gyakorlat, és az eredményekből nem következik, hogy néhány sarokemelés önmagában megelőzi vagy kezeli a cukorbetegséget.

Így végezd otthon a balerinagyakorlatot

Állj egyenes háttal, a lábaidat csípőszélességben helyezd el. Ha bizonytalan az egyensúlyod, kapaszkodj meg egy stabil szék támlájában vagy a konyhapultban. Lassan emelkedj lábujjhegyre, tartsd meg a helyzetet egy pillanatig, majd kontrolláltan engedd vissza a sarkadat.

Kezdésként végezz 10–15 ismétlést, majd fokozatosan növeld a mennyiséget, ha kényelmesnek érzed. A Vogue cikke egy másik egyszerű lehetőséget is említ: Mika Takishima szokását, a lábujjhegyen járást. Ezt is kipróbálhatod néhány lépés erejéig, például két házimunka között, de ne járkálj tartósan így, ha feszülést vagy fájdalmat érzel.

A mozdulat legyen lassú és szabályozott, ne lendületből végezd. Ha fáj a bokád, a térded vagy a vádlid, illetve egyensúlyproblémád van, válassz könnyített változatot, vagy kérj tanácsot szakembertől.