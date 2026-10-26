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mozdulat

Napi néhány perc is elég lehet: ezt a balerinagyakorlatot az anyagcseréd is meghálálhatja

mozdulat lábujjhegyen járást houstoni egyetemen mika takishima gyakorlat edzés
Simon Péter
2026.10.26.
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Mi lenne, ha egy egyszerű mozdulattal akkor is megmozgathatnád a vádlidat, amikor éppen a konyhában tevékenykedsz vagy a fogmosásra vársz? Nem kell hozzá balettrúd, különleges felszerelés vagy hosszú edzés. A balerinagyakorlat lényege, hogy lábujjhegyre emelkedsz, majd lassan visszaengeded a sarkadat a talajra. Ez az apró mozdulat nemcsak a vádlit dolgoztatja meg, hanem az anyagcserédet is.

Egy japán fitneszedző, Mika Takishima, aki 65 éves korában kezdett rendszeresen edzeni, a hétköznapjaiba is beépítette a balerinagyakorlatot, azaz a lábujjhegyen járást. A módszere azért is figyelemreméltó, mert egyszerű, nem igényel sok időt, és otthon is könnyen kipróbálható. 

A balerinagyakorlat egyik főszereplője a gázlóizom, latin nevén musculus soleus.
A balerinagyakorlat egyik főszereplője a gázlóizom, latin nevén musculus soleus.
Forrás: 123rf

A vádli egyik izma a kulcs

A gyakorlat egyik főszereplője a gázlóizom, latin nevén musculus soleus. Ez a vádli mélyebben fekvő izma, amely járás és állás közben is fontos szerepet játszik. Amikor megfeszül, összenyomja a vádliban futó vénákat, ezzel segíti a vér visszaáramlását a szív felé. Emiatt olykor a test „második szíveként” is emlegetik.

A gázlóizom különösen érdekes az anyagcsere szempontjából is. Egy, a Houstoni Egyetemen végzett kutatás a soleus push-up nevű mozgásformát vizsgálta. Ennél a gyakorlatnál ülve, a talpat a földön tartva emeljük meg a sarkunkat, majd engedjük vissza, miközben a lábfej elülső része a talajon marad. A kutatás eredményei szerint a megfelelően végzett mozgás fokozhatja az izom oxidatív anyagcseréjét, és kedvezően befolyásolhat bizonyos vércukor- és inzulinértékeket.

Fontos azonban, hogy a lábujjhegyre emelkedés és a soleus push-up nem teljesen ugyanaz a gyakorlat, és az eredményekből nem következik, hogy néhány sarokemelés önmagában megelőzi vagy kezeli a cukorbetegséget.

Így végezd otthon a balerinagyakorlatot

Állj egyenes háttal, a lábaidat csípőszélességben helyezd el. Ha bizonytalan az egyensúlyod, kapaszkodj meg egy stabil szék támlájában vagy a konyhapultban. Lassan emelkedj lábujjhegyre, tartsd meg a helyzetet egy pillanatig, majd kontrolláltan engedd vissza a sarkadat.

Kezdésként végezz 10–15 ismétlést, majd fokozatosan növeld a mennyiséget, ha kényelmesnek érzed. A Vogue cikke egy másik egyszerű lehetőséget is említ: Mika Takishima szokását, a lábujjhegyen járást. Ezt is kipróbálhatod néhány lépés erejéig, például két házimunka között, de ne járkálj tartósan így, ha feszülést vagy fájdalmat érzel.

A mozdulat legyen lassú és szabályozott, ne lendületből végezd. Ha fáj a bokád, a térded vagy a vádlid, illetve egyensúlyproblémád van, válassz könnyített változatot, vagy kérj tanácsot szakembertől.

Nem váltja ki a sétát és az edzést

A balerinagyakorlat legnagyobb előnye, hogy könnyű beilleszteni a napodba. Különösen jól jöhet, ha sokat ülsz munka közben, vagy gyakran utazol, és szeretnéd időnként átmozgatni a lábadat. Néhány ismétlés azonban nem helyettesíti a rendszeres sétát, az állóképességi mozgást és az izomerősítő edzéseket.

Érdemes inkább apró kiegészítésként tekinteni rá: egy kis mozgás a hosszú ülés közben, amely segít tudatosabban figyelni a testedre. Nem kell balerinává válnod ahhoz, hogy hasznát vedd – néha valóban a legegyszerűbb mozdulatokkal a legkönnyebb elkezdeni.

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