Barna hajad kapott egy szép mézszőke árnyalatot, az új manikűrödet vidám, visszafogott tavaszi színekkel készíttetted el, az uncsi farmer helyett pedig szoknyára váltottál. A párod észrevette a változást, de fikarcnyi dicséret sem érkezett tőle? Igazad van, ezen a ponton nehéz eldönteni, hogy modortalan, színvak, vagy csak képtelen megkülönböztetni egy múlt heti szettet egy jelenlegitől, de még ne torkold le. Egyáltalán nem biztos, hogy nem tetszel neki – a legtöbbször az alábbi okok állnak a háttérben.
Nem érkezik dicséret a párodtól
- Nem mindenki szavakkal szeret: lehet, hogy tettekkel fejezi ki az érzéseit
- A reakcióid is számítanak: ha rendre elutasítod a bókokat, idővel elmaradnak
- A dicséret hiánya néha jelzés: lehet megszokás, bizonytalanság vagy akár eltávolodás is
Miért fontos a dicséret?
Egyrészt megerősíti az önbecsülésed, másrészt növeli a motivációd. Egyfajta visszajelzést ad arról, hogy a külsőd, a munkád, vagy az erőfeszítéseid értékesek és hasznosak. És most lássuk az ellenkezőjét, vagyis, hogy milyen okok állhatnak a dicséretmentesség hátterében:
1. Nem látja értelmét a dicséretnek
Ha te a legtöbbször csak legyintesz a bókjai hallatán, vagy zavarba jössz, anélkül, hogy simán csak megköszönnéd, ne csodálkozz, ha egy idő után nem látja értelmét, hogy dicsérjen.
2. Nem szavakba önti a dicséretet
Lehet, hogy felajánlja, hogy elintézi helyetted a bevásárlást, és mire hazaérsz, már vár egy pohár finom borral és a kedvenc desszerteddel. Nem mondja ki, milyen szépnek lát, de a gondoskodásából egyértelmű, mennyire törődik veled. Talán az apró gesztusok, vagy az ajándékozás a szeretetnyelve.
Azt se feledd, hogy egyesek számára a dicséret a sebezhetőség jele, mert nem tanulták meg, hogyan kell az érzelmeket szavakba önteni. Ha minden kötél szakad, íme 5 tipp, hogyan beszélgessetek az érzelmeitekről.
3. Zéró dicséret, félelem az elvesztéstől
Erre aligha gondoltál, nem igaz? Ha a párod úgy véli, vonzó nő vagy, előfordulhat, hogy attól tart, más is felfigyel rád. Emiatt visszafoghatja a bókokat, nehogy még magabiztosabbá válj, és végül elveszítsen. Nem tudatos viselkedés ez, inkább a belső félelmeiből fakad, amelyek gyökerezhetnek akár gyermekkorban is.
Ha olyan környezetben nőtt fel, ahol a dicséret ritka volt, vagy természetesnek vették a jó teljesítményt, felnőttként sem fogja érezni ennek a szükségességét.
4. Eltávolodás jele is lehet
Nem tegnap ismerkedtetek meg? Ja, hogy 10 éve vagytok együtt?! Nos, hosszabb kapcsolatokban előfordul, hogy a felek természetesnek veszik egymás jelenlétét és értékeit, ezért elmaradnak a lelkes bókok. Ez még nem ok az aggodalomra. Érdemes őszintén elmondanod neki, hogy neked a szóbeli megerősítés fontos a biztonságérzetedhez.
A rosszabbik verzió, ha korábban figyelmes volt, újabban viszont már észre sem veszi a változásokat rajtad, az arra utalhat, hogy érzelmileg eltávolodott. Ilyenkor fontos őszintén beszélni arról, merre tart a kapcsolat, és van-e még közös jövőtök.
5. Ha nem tetszik neki valami, nem fog dicséri, csak hogy te jól érezd magad
Változtattál a megjelenéseden, de nem beszélted előtte meg vele? Lehetséges, hogy az eredmény nem nyerte el a tetszését, vagy duzzog, amiért nem avattad be. Ilyenkor inkább hallgat, mintsem olyan bókot mondjon, amit nem érezne őszintének. Pedig a nyílt kommunikáció ezekben a helyzetekben is sokat segíthet.
Egy kapcsolatban nem találgatni kell, hanem megérteni egymást. Ha neked fontos a bók, a dicséret, mondd el a párodnak, de semmiképp se támadó hangnemben.
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