Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 26., hétfő Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
párkapcsolati problémák minták önbizalom dicséret
Jónás Ágnes
2026.10.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Hiába vágatsz új frizurát, veszel fel egy csodás új ruhát, észre sem veszi a párod? Vagy észreveszi, de a dicséret elmarad? Ne bántódj meg rögtön, először vizsgáld meg, mi állhat a dolog hátterében. Megsúgjuk: legtöbbször az alábbi 5 ok.

Barna hajad kapott egy szép mézszőke árnyalatot, az új manikűrödet vidám, visszafogott tavaszi színekkel készíttetted el, az uncsi farmer helyett pedig szoknyára váltottál. A párod észrevette a változást, de fikarcnyi dicséret sem érkezett tőle? Igazad van, ezen a ponton nehéz eldönteni, hogy modortalan, színvak, vagy csak képtelen megkülönböztetni egy múlt heti szettet egy jelenlegitől, de még ne torkold le. Egyáltalán nem biztos, hogy nem tetszel neki – a legtöbbször az alábbi okok állnak a háttérben. 

dicséret a párkapcsolatban
Dicséret a párkapcsolatban: egyeseknél mindennapos, másoknál szinte ki kell könyörögni. Milyen okok állnak a háttérben, ha az utóbbi jellemzi a kapcsolatotokat?
Forrás:  123rf.com

Nem érkezik dicséret a párodtól

  • Nem mindenki szavakkal szeret: lehet, hogy tettekkel fejezi ki az érzéseit 
  • A reakcióid is számítanak: ha rendre elutasítod a bókokat, idővel elmaradnak 
  • A dicséret hiánya néha jelzés: lehet megszokás, bizonytalanság vagy akár eltávolodás is 

Miért fontos a dicséret?

Egyrészt megerősíti az önbecsülésed, másrészt növeli a motivációd. Egyfajta visszajelzést ad arról, hogy a külsőd, a munkád, vagy az erőfeszítéseid értékesek és hasznosak. És most lássuk az ellenkezőjét, vagyis, hogy milyen okok állhatnak a dicséretmentesség hátterében:

1. Nem látja értelmét a dicséretnek

Ha te a legtöbbször csak legyintesz a bókjai hallatán, vagy zavarba jössz, anélkül, hogy simán csak megköszönnéd, ne csodálkozz, ha egy idő után nem látja értelmét, hogy dicsérjen. 

2. Nem szavakba önti a dicséretet

Lehet, hogy felajánlja, hogy elintézi helyetted a bevásárlást, és mire hazaérsz, már vár egy pohár finom borral és a kedvenc desszerteddel. Nem mondja ki, milyen szépnek lát, de a gondoskodásából egyértelmű, mennyire törődik veled. Talán az apró gesztusok, vagy az ajándékozás a szeretetnyelve.

Azt se feledd, hogy egyesek számára a dicséret a sebezhetőség jele, mert nem tanulták meg, hogyan kell az érzelmeket szavakba önteni. Ha minden kötél szakad, íme 5 tipp, hogyan beszélgessetek az érzelmeitekről.

dicséret a párkapcsolatban
A szeretetnyelve mindenkinek más. Tudd meg, mi a párodé, és hidd el, meg fogsz könnyebbülni.
Forrás:  123rf.com

3. Zéró dicséret, félelem az elvesztéstől

Erre aligha gondoltál, nem igaz? Ha a párod úgy véli, vonzó nő vagy, előfordulhat, hogy attól tart, más is felfigyel rád. Emiatt visszafoghatja a bókokat, nehogy még magabiztosabbá válj, és végül elveszítsen. Nem tudatos viselkedés ez, inkább a belső félelmeiből fakad, amelyek gyökerezhetnek akár gyermekkorban is. 

Ha  olyan környezetben nőtt fel, ahol a dicséret ritka volt, vagy természetesnek vették a jó teljesítményt, felnőttként sem fogja érezni ennek a szükségességét.

dicséret a párkapcsolatban
Nem dicsér, nehogy elbízd magad és továbbállj. 
dicséret a párkapcsolatban

4. Eltávolodás jele is lehet

Nem tegnap ismerkedtetek meg? Ja, hogy 10 éve vagytok együtt?! Nos, hosszabb kapcsolatokban előfordul, hogy a felek természetesnek veszik egymás jelenlétét és értékeit, ezért elmaradnak a lelkes bókok. Ez még nem ok az aggodalomra. Érdemes őszintén elmondanod neki, hogy neked a szóbeli megerősítés fontos a biztonságérzetedhez. 

A rosszabbik verzió, ha korábban figyelmes volt, újabban viszont már észre sem veszi a változásokat rajtad, az arra utalhat, hogy érzelmileg eltávolodott. Ilyenkor fontos őszintén beszélni arról, merre tart a kapcsolat, és van-e még közös jövőtök. 

dicséret a párkapcsolatban, eltávolodás
Lehet, hogy párod gondolatban messze jár tőled, és ezért nem jön a dicséret?
Forrás: 123rf.com

5. Ha nem tetszik neki valami, nem fog dicséri, csak hogy te jól érezd magad

Változtattál a megjelenéseden, de nem beszélted előtte meg vele? Lehetséges, hogy az eredmény nem nyerte el a tetszését, vagy duzzog, amiért nem avattad be. Ilyenkor inkább hallgat, mintsem olyan bókot mondjon, amit nem érezne őszintének. Pedig a nyílt kommunikáció ezekben a helyzetekben is sokat segíthet. 

Egy kapcsolatban nem találgatni kell, hanem megérteni egymást. Ha neked fontos a bók, a dicséret, mondd el a párodnak, de semmiképp se támadó hangnemben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kit visel meg jobban egy szakítás, a nőt vagy a férfit? A válasz meglepő

Egy friss kutatás új fényt vet a párkapcsolatok végére. A szakítás hatása nem egyforma a férfiak és a nők esetében. Na de ki szenved többet?

Te hogyan fogadod a bókokat? − Személyiségteszt leplezi le az igazi jellemedet

A másoktól kapott bókok kedves gesztusok, ám számít, miként reagálunk rájuk. Legújabb személyiségtesztünk a dicséretre adott válaszod alapján fedi fel jellemedet.

A megfőtt béka szindróma csapdája: ezért maradunk benne a rossz helyzetekben

A forró béka szindróma az a jelenség, amikor fokozatosan hozzászokunk a romló körülményekhez, és már akkor sem reagálunk vagy lépünk ki egy helyzetből, amikor rég változtatnunk kellett volna.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu