Barna hajad kapott egy szép mézszőke árnyalatot, az új manikűrödet vidám, visszafogott tavaszi színekkel készíttetted el, az uncsi farmer helyett pedig szoknyára váltottál. A párod észrevette a változást, de fikarcnyi dicséret sem érkezett tőle? Igazad van, ezen a ponton nehéz eldönteni, hogy modortalan, színvak, vagy csak képtelen megkülönböztetni egy múlt heti szettet egy jelenlegitől, de még ne torkold le. Egyáltalán nem biztos, hogy nem tetszel neki – a legtöbbször az alábbi okok állnak a háttérben.

Dicséret a párkapcsolatban: egyeseknél mindennapos, másoknál szinte ki kell könyörögni. Milyen okok állnak a háttérben, ha az utóbbi jellemzi a kapcsolatotokat?

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Nem érkezik dicséret a párodtól Nem mindenki szavakkal szeret: lehet, hogy tettekkel fejezi ki az érzéseit

A reakcióid is számítanak: ha rendre elutasítod a bókokat, idővel elmaradnak

A dicséret hiánya néha jelzés: lehet megszokás, bizonytalanság vagy akár eltávolodás is

Miért fontos a dicséret?

Egyrészt megerősíti az önbecsülésed, másrészt növeli a motivációd. Egyfajta visszajelzést ad arról, hogy a külsőd, a munkád, vagy az erőfeszítéseid értékesek és hasznosak. És most lássuk az ellenkezőjét, vagyis, hogy milyen okok állhatnak a dicséretmentesség hátterében:

1. Nem látja értelmét a dicséretnek

Ha te a legtöbbször csak legyintesz a bókjai hallatán, vagy zavarba jössz, anélkül, hogy simán csak megköszönnéd, ne csodálkozz, ha egy idő után nem látja értelmét, hogy dicsérjen.

2. Nem szavakba önti a dicséretet

Lehet, hogy felajánlja, hogy elintézi helyetted a bevásárlást, és mire hazaérsz, már vár egy pohár finom borral és a kedvenc desszerteddel. Nem mondja ki, milyen szépnek lát, de a gondoskodásából egyértelmű, mennyire törődik veled. Talán az apró gesztusok, vagy az ajándékozás a szeretetnyelve.

Azt se feledd, hogy egyesek számára a dicséret a sebezhetőség jele, mert nem tanulták meg, hogyan kell az érzelmeket szavakba önteni. Ha minden kötél szakad, íme 5 tipp, hogyan beszélgessetek az érzelmeitekről.

A szeretetnyelve mindenkinek más. Tudd meg, mi a párodé, és hidd el, meg fogsz könnyebbülni.

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3. Zéró dicséret, félelem az elvesztéstől

Erre aligha gondoltál, nem igaz? Ha a párod úgy véli, vonzó nő vagy, előfordulhat, hogy attól tart, más is felfigyel rád. Emiatt visszafoghatja a bókokat, nehogy még magabiztosabbá válj, és végül elveszítsen. Nem tudatos viselkedés ez, inkább a belső félelmeiből fakad, amelyek gyökerezhetnek akár gyermekkorban is.