Ne dobd kukába a vécépapír-gurigát! Nem is sejted, mekkora kincs ősszel a kertben

A vécépapír-gurigát a legtöbben rutinszerűen a szemetesbe dobják, pedig az őszi hónapokban érdemes inkább félretenni, ugyanis a kartonhengernek a kertben is nagy haszna van. Különösen jól jöhet a gyomok visszaszorítására, de a palántaneveléstől a komposztálásig számtalan módon újrahasznosítható.

Az őszi kertben a növényeink átültetéséhez már egy egyszerű vécépapír-gurigát is használhatunk.

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Ahhoz, hogy tavasszal is szép legyen a kerted, már az őszi hónapokban, a fagyok beköszönte előtt érdemes rendbe tenned.

Ehhez még a vécépapír-guriga is hasznos segítség lehet, hiszen számos módon felhasználhatod.

Mutatjuk, hogyan!

Így hasznosítsd újra a kertben ősszel!

Ahogy beköszönt az igazi ősz, a hideg miatt sokan bekuckóznak, pedig ilyenkor a kertben is akad még bőven tennivaló. Ha azt szeretnéd, hogy a növényeid túléljék a telet és felkészülten várják a következő tavaszt, előre kell gondolkodnod.

Az őszi munkák elvégzéséhez nincs szükséged speciális eszközökre vagy a legújabb virágcserepekre – már egy olyan egyszerű háztartási hulladék, mint a vécépapír-guriga is meglepően hasznos segítség lehet.

Segít a gyomok ellen

A vécépapír-gurigából készített kartonréteg segít visszaszorítani a gyomok növekedését. Ehhez vágj félbe egy letisztított hengert, lapítsd ki, majd fektesd a talajra. Ez a réteg, miután a következő hónapokban fokozatosan lebomlott, egy áthatolhatatlan pajzsot fog képezni a gyomok ellen. Ráadásul, ha ezt az ágyások alá helyezed, a növények között sem nőnek többé gazok.

Hőszigetelő rétegként is használhatod

A hidegebb hónapok közeledtével különösen fontos, hogy gondoskodj a növényeid védelméről. A laposra nyomott vécépapír-guriga kartonja hőszigetelő rétegként is hasznosítható, és segíthet a fagy elleni védekezésben.

Nevelj benne palántákat

Ha már most a következő szezonra készülsz, a vécépapír-gurigát palántanevelésre is felhasználhatod, hisz ezek a vékony kartonhengerek ültetőedényként is funkcionálhatnak.

Ráadásul mivel idővel lebomlanak, a növényt tavasszal a kartonhengerrel együtt már egy nagyobb cserépbe vagy a földbe is nyugodtan átültetheted.

A komposztba is kerülhet

A vécépapír-guriga a komposztba is bekerülhet, hiszen könnyen lebomlik, így a gilisztáknak is kedvez. Ehhez nincs más dolgod, mint összetépkedni apró darabokra a vékony kartont, majd a többi anyag közé keverni.