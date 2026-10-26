Ne dobd kukába a vécépapír-gurigát! Nem is sejted, mekkora kincs ősszel a kertben

A vécépapír-gurigát a legtöbben rutinszerűen a szemetesbe dobják, pedig az őszi hónapokban érdemes inkább félretenni, ugyanis a kartonhengernek a kertben is nagy haszna van. Különösen jól jöhet a gyomok visszaszorítására, de a palántaneveléstől a komposztálásig számtalan módon újrahasznosítható.
- Ahhoz, hogy tavasszal is szép legyen a kerted, már az őszi hónapokban, a fagyok beköszönte előtt érdemes rendbe tenned.
- Ehhez még a vécépapír-guriga is hasznos segítség lehet, hiszen számos módon felhasználhatod.
- Mutatjuk, hogyan!
Így hasznosítsd újra a kertben ősszel!
Ahogy beköszönt az igazi ősz, a hideg miatt sokan bekuckóznak, pedig ilyenkor a kertben is akad még bőven tennivaló. Ha azt szeretnéd, hogy a növényeid túléljék a telet és felkészülten várják a következő tavaszt, előre kell gondolkodnod.
Az őszi munkák elvégzéséhez nincs szükséged speciális eszközökre vagy a legújabb virágcserepekre – már egy olyan egyszerű háztartási hulladék, mint a vécépapír-guriga is meglepően hasznos segítség lehet.
Segít a gyomok ellen
A vécépapír-gurigából készített kartonréteg segít visszaszorítani a gyomok növekedését. Ehhez vágj félbe egy letisztított hengert, lapítsd ki, majd fektesd a talajra. Ez a réteg, miután a következő hónapokban fokozatosan lebomlott, egy áthatolhatatlan pajzsot fog képezni a gyomok ellen. Ráadásul, ha ezt az ágyások alá helyezed, a növények között sem nőnek többé gazok.
Hőszigetelő rétegként is használhatod
A hidegebb hónapok közeledtével különösen fontos, hogy gondoskodj a növényeid védelméről. A laposra nyomott vécépapír-guriga kartonja hőszigetelő rétegként is hasznosítható, és segíthet a fagy elleni védekezésben.
Nevelj benne palántákat
Ha már most a következő szezonra készülsz, a vécépapír-gurigát palántanevelésre is felhasználhatod, hisz ezek a vékony kartonhengerek ültetőedényként is funkcionálhatnak.
Ráadásul mivel idővel lebomlanak, a növényt tavasszal a kartonhengerrel együtt már egy nagyobb cserépbe vagy a földbe is nyugodtan átültetheted.
A komposztba is kerülhet
A vécépapír-guriga a komposztba is bekerülhet, hiszen könnyen lebomlik, így a gilisztáknak is kedvez. Ehhez nincs más dolgod, mint összetépkedni apró darabokra a vékony kartont, majd a többi anyag közé keverni.
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