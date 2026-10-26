Egyetlen hozzávalótól lesz igazán krémes a zabkása, és nem a tejszín az – RECEPT

A módszer lényege, hogy a tojást nem a főzés elején adjuk a zabhoz, hanem a végén, gondosan elkeverve. Így a zabkása sűrűbb, lágyabb, szinte pudingos állagot kaphat, miközben a reggeli fehérjetartalmát is növeljük.

Mitől lesz krémesebb a zabkása?

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Ezt érdemes tudni a trükkről A tojást a főzés végén kell a zabkásához keverni.

A folyamatos keverés segít elkerülni, hogy rántottaszerű darabok képződjenek.

Tejjel és vízzel is elkészíthető, ízlés szerint édesíthető.

Gyümölccsel, fahéjjal vagy magvakkal még változatosabbá tehetjük.

Mitől lesz krémesebb a zabkása?

A tojás elsőre szokatlan választásnak tűnhet egy édes reggelihez, pedig nem ördögtől való ötlet. Ha megfelelően elkeverjük és hőkezeljük, gazdagabb állagot ad a zabkásának, anélkül, hogy tejszínt kellene hozzáadnunk. Ráadásul a tojás fehérjét is biztosít, így laktatóbbá teszi a reggelit.

A legfontosabb az időzítés. Ha a tojást túl korán, forrásban lévő zabhoz adjuk, könnyen különálló darabokká főhet. Ezért érdemes előbb puhára főzni a zabpelyhet, majd a hőt mérsékelni, és a felvert tojást fokozatosan, folyamatos keverés mellett hozzáadni. A keveréket ezután alacsony hőfokon tovább kell melegíteni, amíg a tojás teljesen átfő.

Így készítsd el otthon

Hozzávalók egy adaghoz:

40–50 gramm zabpehely

200–250 milliliter tej vagy víz

1 tojás

egy csipet só

ízlés szerint fahéj, méz vagy juharszirup

Elkészítés:

Tedd a zabpelyhet egy kisebb lábasba, öntsd fel a tejjel vagy a vízzel, majd alacsony-közepes lángon főzd puhára, időnként megkeverve.

Egy külön tálban verd fel a tojást.

Vedd lejjebb a hőfokot, majd a tojást lassan csorgasd a zabkásához, miközben folyamatosan kevered.

Alacsony lángon, kevergetve melegítsd tovább, amíg a tojás teljesen átfő, és a kása krémesebb, sűrűbb lesz. Ne hagyd erősen forrni.

Ízesítsd fahéjjal, és tálaláskor tegyél rá gyümölcsöt, diót vagy néhány szem bogyós gyümölcsöt.

Nem kell mindig ugyanúgy enned

A zabkása egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen a saját ízlésünkhöz igazíthatjuk. Banánnal és fahéjjal édesebb, almával és dióval őszi hangulatú, bogyós gyümölcsökkel pedig frissebb reggeli készülhet belőle. Ha pedig nem szeretnéd édesen enni, egy kevés reszelt sajttal és fűszerekkel sós változatban is kipróbálhatod.