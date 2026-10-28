Így hámozd meg könnyedén a sütőtököt: 3 egyszerű trükk, és sokkal gyorsabban végzel

Sütőtökkrémleves, sült tök vagy egy fűszeres currys fogás – ősszel rengeteg finomság készülhet ebből a zöldségből. A hámozás és a magok eltávolítása azonban sokaknak okoz bosszúságot, különösen a vastag, kemény héjú fajtáknál. Mutatunk három trükköt, amelyekkel gyorsabban és egyszerűbben készítheted elő a sütőtököt.

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Forrás: 123rf

Jó ha tudod, hogy nem minden sütőtököt kell meghámozni. A hokkaidó tök héja például főzés és sütés közben megpuhul, így fogyasztható. A kanadai sütőtök és a muskotálytök héja viszont jóval keményebb.

3 konyhai trükk a sütőtök pucolásához

1. Melegítsd meg a sütőtököt hámozás előtt

Ha a sütőtök héja túl kemény, érdemes egy rövid időre a mikrohullámú sütőbe tenni. A melegítéstől könnyebb lesz meghámozni. Először egy villával szurkáld meg a héját pár helyen, majd közepes vagy magas fokozaton melegítsd körülbelül 2-3 percig. Ezután hagyd egy kicsit hűlni, és már kezdheted is a hámozást.

2. Ne egészben próbáld meghámozni

A nagyobb, keményebb sütőtökökkel különösen nehéz boldogulni, főleg ha egészben próbálod meghámozni - a művelet nemcsak fárasztó, hanem balesetveszélyes is lehet. Sokkal egyszerűbb, ha először egy éles késsel félbevágod, majd eltávolítod a magokat. Ezután szeleteld kisebb, könnyen kezelhető darabokra. A hámozáshoz kés helyett használj zöldséghámozót, ezzel könnyebben követhető a sütőtök ívelt felülete és bordázata.

3. Fagylaltadagoló kanállal távolítsd el a magokat

A sütőtök magjainak kikaparása azért nehézkes, mert a rostos belső rész erősen tapad a húshoz. Egy hagyományos evőkanál helyett próbáld meg a fagylaltadagoló kanalat. Erős, enyhén ívelt peremével sokkal könnyebben eltávolíthatod a magokat és a hozzájuk tapadó rostokat.

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