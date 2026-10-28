Brad Pitt nem tud beletörődni, hogy elveszítette a gyerekeit: most újabb lépésre szánta el magát

Brad Pitt gyerekei sorra tagadják meg a nevét, ami hatalmas fájdalmat okoz a színésznek. Angelina Jolie-val hat gyerekük van, de két kivétellel már mind kinyilvánították: eltávolodtak apjuktól. A hollywoodi sztár azonban nem adja fel a reményt, bízik abban, hogy egyszer sikerül rendezniük a kapcsolatukat. A közelgő ünnepekre már most készül, és ebben jelenlegi párja, Ines de Ramon is támogatja.

Brad Pitt szeretné rendezni kapcsolatát gyerekeivel.

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Brad Pitt és Angelina Jolie kapcsolata 10 évvel a válás után is viharos.

A sztárpár gyerekei sorra elfordultak apjuktól és megtagadták a nevét.

Knox és Pax hivatalosan még nem kezdeményezték a Pitt név elhagyását.

Brad Pitt még reménykedik, hogy rendezni tudja a kapcsolatot gyerekeivel.

Brad Pitt nem adta fel a reményt, hogy visszakapja a gyerekeit

Az In Touch magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint a 62 éves színész számára továbbra is az egyik legnagyobb fájdalom, hogy nem lehet része gyerekei mindennapjainak. Bár a családi konfliktusok az évek során egyre mélyültek, nem szeretné végleg elveszíteni a velük való kapcsolatot.

„Brad nem adta fel a reményt, hogy egy napon véget ér ez a rémálom, és a gyerekei újra az élete részei lesznek” – árulta el a forrás.

A bennfentes hozzátette, hogy a színész nagyon szereti a gyerekeit, és rendkívül megviseli, hogy kizárták az életükből. Ennek ellenére abban bízik, hogy az idő végül segíthet begyógyítani a családi sebeket.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei egyre távolabb kerültek apjuktól

A színész és Angelina Jolie 2016-os, viharos szakítása után a családi kapcsolatok is megromlottak. Az elmúlt években több gyermekük is látványosan elhatárolódott édesapjától, néhányan pedig a vezetéknevük megváltoztatása mellett döntöttek.

A 25 éves Maddox, a 21 éves Zahara, a 20 éves Shiloh és a 18 éves Vivienne is jogi lépéseket tett annak érdekében, hogy elhagyhassa a Pitt nevet. A 18 éves Knox ugyan hivatalosan még nem kezdeményezett névváltoztatást, középiskolai bizonyítványán már a Jolie vezetéknév szerepelt.

A hat testvér közül így a 22 éves Pax az egyetlen, aki továbbra is megtartotta apja családnevét. A bennfentes szerint ez Brad Pitt számára különösen sokat jelent, még akkor is, ha jelenleg vele sem beszélnek, és még akkor is, ha korábban a fiú borzalmas szavakkal illette Brad Pitt-tet.

Az, hogy Pax megtartotta a vezetéknevét, egy újabb apró reménysugár számára

– fogalmazott a forrás.