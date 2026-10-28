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család

Brad Pitt nem tud beletörődni, hogy elveszítette a gyerekeit: most újabb lépésre szánta el magát

család Brad Pitt Angelina Jolie
Nagy Anna
2026.10.28.
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Már 10 éve annak, hogy a sztárpár elvált, a család azonban még nem talált békére. Brad Pitt pedig nem hajlandó lemondani arról, hogy egyszer újra közel kerülhet a gyerekeihez. A színész a közelgő karácsonytól is változást remél.

Brad Pitt gyerekei sorra tagadják meg a nevét, ami hatalmas fájdalmat okoz a színésznek. Angelina Jolie-val hat gyerekük van, de két kivétellel már mind kinyilvánították: eltávolodtak apjuktól. A hollywoodi sztár azonban nem adja fel a reményt, bízik abban, hogy egyszer sikerül rendezniük a kapcsolatukat. A közelgő ünnepekre már most készül, és ebben jelenlegi párja, Ines de Ramon is támogatja.

Brad Pitt szeretné rendezni kapcsolatát gyerekeivel.
Brad Pitt szeretné rendezni kapcsolatát gyerekeivel.
Forrás: GettyImages
  • Brad Pitt és Angelina Jolie kapcsolata 10 évvel a válás után is viharos.
  • A sztárpár gyerekei sorra elfordultak apjuktól és megtagadták a nevét.
  • Knox és Pax hivatalosan még nem kezdeményezték a Pitt név elhagyását.
  • Brad Pitt még reménykedik, hogy rendezni tudja a kapcsolatot gyerekeivel.

Brad Pitt nem adta fel a reményt, hogy visszakapja a gyerekeit

Az In Touch magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint a 62 éves színész számára továbbra is az egyik legnagyobb fájdalom, hogy nem lehet része gyerekei mindennapjainak. Bár a családi konfliktusok az évek során egyre mélyültek, nem szeretné végleg elveszíteni a velük való kapcsolatot.

„Brad nem adta fel a reményt, hogy egy napon véget ér ez a rémálom, és a gyerekei újra az élete részei lesznek” – árulta el a forrás.

A bennfentes hozzátette, hogy a színész nagyon szereti a gyerekeit, és rendkívül megviseli, hogy kizárták az életükből. Ennek ellenére abban bízik, hogy az idő végül segíthet begyógyítani a családi sebeket.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei egyre távolabb kerültek apjuktól

A színész és Angelina Jolie 2016-os, viharos szakítása után a családi kapcsolatok is megromlottak. Az elmúlt években több gyermekük is látványosan elhatárolódott édesapjától, néhányan pedig a vezetéknevük megváltoztatása mellett döntöttek.

A 25 éves Maddox, a 21 éves Zahara, a 20 éves Shiloh és a 18 éves Vivienne is jogi lépéseket tett annak érdekében, hogy elhagyhassa a Pitt nevet. A 18 éves Knox ugyan hivatalosan még nem kezdeményezett névváltoztatást, középiskolai bizonyítványán már a Jolie vezetéknév szerepelt.

A hat testvér közül így a 22 éves Pax az egyetlen, aki továbbra is megtartotta apja családnevét. A bennfentes szerint ez Brad Pitt számára különösen sokat jelent, még akkor is, ha jelenleg vele sem beszélnek, és még akkor is, ha korábban a fiú borzalmas szavakkal illette Brad Pitt-tet.

Az, hogy Pax megtartotta a vezetéknevét, egy újabb apró reménysugár számára

 – fogalmazott a forrás.

A színész állítólag nehezen tudja elképzelni, hogy a gyermekeivel korábban kialakult szoros kötelék és az évek során megélt szeretet egyszerűen nyomtalanul eltűnhet.

Karácsonyi ajándékokkal üzen a gyerekeinek

Brad Pitt a családi konfliktusok ellenére minden karácsonykor ajándékot küld a gyerekeinek, és idén sem szeretne változtatni ezen a szokásán. A bennfentes szerint a színész és 33 éves párja, Ines de Ramon már meg is kezdték az ajándékok beszerzését.

A gesztus mögött azonban jóval több áll egyszerű ünnepi figyelmességnél. Pitt ezzel is szeretné tudatni a gyerekeivel, hogy továbbra is gondol rájuk, és bármikor készen áll arra, hogy újra kapcsolatba kerüljenek.

Azt szeretné, ha tudnák, hogy gondol rájuk, még akkor is, ha ők egyelőre nem állnak készen arra, hogy beszéljenek vele

 – magyarázta a bennfentes.

A forrás szerint a színész számára különösen fájdalmas, hogy gyerekei életéről jelenleg elsősorban fényképekből és másoktól kapott hírekből értesülhet.

Ennek ellenére továbbra is optimista. Abban reménykedik, hogy ahogy gyerekei egyre önállóbbá válnak, és kialakítják saját véleményüket a családi történtekről, idővel nyitottabbak lesznek arra, hogy új esélyt adjanak neki.

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