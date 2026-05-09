Bizarr dolgot várt el Hugh Hefner a nyuszilányoktól: kitálalt a Playboy-villa egykori lakója, Holly Madison

Holly Madison neve A Playboy villa lányai sorozatból lehet ismerős. Ő volt Hugh Hefner háremének egyik kiemelt tagja. A szőkeség, mióta elhagyta a kastélyt, időről-időre elárul részleteket az ott töltött életéről. Most épp arról beszélt őszintén, hogy mit is várt el tőlük Hefner rendszeresen.

Hugh Hefner és Holly Madison 2007-ben.

Az itthon 2005-ben induló A Playboy villa lányai címen futó ál-realiy sorozat hatalmas népszerűségnek örvendett, hiszen a nézők beleshettek a Playboy-villa falai közé. Ebben tűnt fel a 2017-ben, 91 éves korában elhunyt Hugh Hefner kedvence, Holly Madison is. A hölgy, miután végleg szakított a nyuszis életével, elkezdte kiteregetni a szennyest. Neki köszönhetően tudjuk például azt, hogy a Playboy alapítója egy naplóban jegyezte fel barátnői életének legintimebb részleteit.

Bár a csinos szőkeség már többgyerekes családanya, ez a téma egyetlen interjújából vagy podcastos beszélgetéséből sem hiányozhat. Nemrég épp egy ilyen beszélgetés alkalmával kapta meg azt a kérdést, hogy milyen gyakran kellett lefeküdniük az ott lakó lányoknak Hugh Hefnerrel? Holly Madison elmondta, hogy az együttléteket mindig egy közös klubozás előzte meg, amelyekre szerdán és pénteken került sor. Minden héten, kivétel nélkül.

Nos, eleinte hetente kétszer jártunk el, és utána mindig

– mesélte Madison, aki azt is hozzátette, hogy a sorozat forgatásával ezek egyszerűen megszűntek, „ami fantasztikus volt.”

Az egykori nyuszilány azt is elárulta, hogy a rendszeres, heti két klubos-összebújós este nem azért kellett Hugh Hefnernek, mert annyira kívánta. Ezeket egészen egyszerűen az egója miatt tartotta, mert ettől érezte magát kívánatosnak és fontosnak. A sorozat azonban új ingereket és perspektívát hozott az életébe, ami felülírta a korábbi kényszeres szexesték hozadékát.

Madison azt is elmondta, hogy ő és a másik két állandó Playboy-villa lány – Bridget Marquardt és Kendra Wilkinson – sosem mondták ki, hogy többé nem akarnak lefeküdni Hugh Hefnerrel, egyszerűen csak eldöntötték, a férfi pedig sosem hozta szóba az elmaradt estéket.