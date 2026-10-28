Tom Brady miatt hatalmas modellháború tört ki: egymásnak esett jelenlegi és volt barátnője

Tom Bradynek van egy zsánere, méghozzá a modellek. Az egykori amerikaifutball-játékos szívét Gisele Bündchen után ismét egy manöken rabolta el, méghozzá Candice Swanepoel. A kapcsolat azonban féltékenységi vitát robbantott ki, ami egy 15 éves barátság végéhez vezetett, ráadásul az ismerősök is bevonódtak.
Tom Brady miatt véget ért egy 15 éves barátság, és elkezdődött egy modellháború
A Victoria’s Secret két angyala, Candice Swanepoel és Joan Smalls 15 éven át elválaszthatatlanok voltak, most azonban úgy tűnik, végleg megromlott a kapcsolatuk. A botrány középpontjában Tom Brady áll, – akinek házassága 2022-ben ért véget Gisele Bündchennel – akivel állítólag mindkét szupermodell romantikus kapcsolatba került.
A Page Six információi szerint Joan Smalls és az egykori NFL-sztár korábban körülbelül egy éven át se veled, se nélküled kapcsolatban voltak, bár egy bennfentes szerint a románcuk sosem vált igazán komollyá.
A történet pikantériája, hogy amikor Joan Smalls még Tom Bradyvel randizott, Candice Swanepoel állítólag rendszeresen arra biztatta barátnőjét, hogy szakítson a sportolóval. Ehhez képest később ő kezdett találkozgatni a férfival.
A Page Six forrásai szerint Candice Swanepoel és Brady május óta alkotnak egy párt, miután közös barátaik összehozták őket. A kapcsolat híre azonban valóságos háborút robbantott ki a két modell között.
Joan Smalls kemény és világos üzenetet küldött: szerinte barátnője hátba támadta
Joan Smalls láthatóan nem akar a nagyobb jellem lenni, esze ágában sincs szó nélkül elmenni a történtek mellett. Ezt bizonyítja az, amit egy rajongójának mondott, aki arról kérdezte, barátok-e még Candice Swanepoellel.
Nem barátkozom olyanokkal, akik hátba szúrnak
Egy később törölt üzenetében ennél is keményebben fogalmazott. Szerinte a történetben nyoma sem volt a barátnők közötti szolidaritásnak.
„Az a tiszteletlenség és nemtörődömség, ahogyan bánnak veled, elképzelhetetlen. Nincs visszaút” – írta. Joan Smalls azt is sérelmezte, hogy 15 év barátság után szerinte hazugságokkal, érzelmei semmibevételével és manipulációval kellett szembesülnie, ráadásul még bocsánatkérést sem kapott.
Tom Brady barátnője nem akar nyilvános háborút
A Page Six értesülései szerint a feldühödött Joan Smalls már közös barátaikat is ultimátum elé állította: vagy vele, vagy Candice Swanepoellel tartják a kapcsolatot.
Swanepoel képviselője, Amanda Ruisi ezzel szemben békülékenyebb hangot ütött meg. Közölte, hogy a modell mindig is óvta magánéletét, elsősorban gyermekei nevelésére koncentrál, és továbbra is tiszteletben tartja a Joan Smallsszal közös múltját.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: