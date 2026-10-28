Tom Brady miatt hatalmas modellháború tört ki: egymásnak esett jelenlegi és volt barátnője

Tom Bradynek van egy zsánere, méghozzá a modellek. Az egykori amerikaifutball-játékos szívét Gisele Bündchen után ismét egy manöken rabolta el, méghozzá Candice Swanepoel. A kapcsolat azonban féltékenységi vitát robbantott ki, ami egy 15 éves barátság végéhez vezetett, ráadásul az ismerősök is bevonódtak.

Tom Brady miatt tört ki a modellháború.

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Tom Brady miatt véget ért egy 15 éves barátság, és elkezdődött egy modellháború

A Victoria’s Secret két angyala, Candice Swanepoel és Joan Smalls 15 éven át elválaszthatatlanok voltak, most azonban úgy tűnik, végleg megromlott a kapcsolatuk. A botrány középpontjában Tom Brady áll, – akinek házassága 2022-ben ért véget Gisele Bündchennel – akivel állítólag mindkét szupermodell romantikus kapcsolatba került.

Candice Swanepoel és Joan Smalls, amikor még barátok voltak.

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Page Six információi szerint Joan Smalls és az egykori NFL-sztár korábban körülbelül egy éven át se veled, se nélküled kapcsolatban voltak, bár egy bennfentes szerint a románcuk sosem vált igazán komollyá.

A történet pikantériája, hogy amikor Joan Smalls még Tom Bradyvel randizott, Candice Swanepoel állítólag rendszeresen arra biztatta barátnőjét, hogy szakítson a sportolóval. Ehhez képest később ő kezdett találkozgatni a férfival.

A Page Six forrásai szerint Candice Swanepoel és Brady május óta alkotnak egy párt, miután közös barátaik összehozták őket. A kapcsolat híre azonban valóságos háborút robbantott ki a két modell között.

Joan Smalls kemény és világos üzenetet küldött: szerinte barátnője hátba támadta

Joan Smalls láthatóan nem akar a nagyobb jellem lenni, esze ágában sincs szó nélkül elmenni a történtek mellett. Ezt bizonyítja az, amit egy rajongójának mondott, aki arról kérdezte, barátok-e még Candice Swanepoellel.

Nem barátkozom olyanokkal, akik hátba szúrnak

Egy később törölt üzenetében ennél is keményebben fogalmazott. Szerinte a történetben nyoma sem volt a barátnők közötti szolidaritásnak.

„Az a tiszteletlenség és nemtörődömség, ahogyan bánnak veled, elképzelhetetlen. Nincs visszaút” – írta. Joan Smalls azt is sérelmezte, hogy 15 év barátság után szerinte hazugságokkal, érzelmei semmibevételével és manipulációval kellett szembesülnie, ráadásul még bocsánatkérést sem kapott.