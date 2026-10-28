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A szakértők figyelmeztetnek: ezért büdösödnek be a törölközők ősszel – Így előzheted meg

otthon fürdőszoba törölköző
Nagy Anna
2026.10.28.
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Hiába mosod rendszeresen, a fürdőszobában mégis kellemetlen, dohos szag terjeng? A törölköző a fűtési szezonban különösen könnyen bebüdösödhet, aminek meglepő oka van. Mutatjuk, hogyan előzheted meg a problémát.

Nyáron még friss illatú volt, most viszont néhány használat után máris mosásra szorul? A törölköző kellemetlen szagáért nem feltétlenül a mosószer vagy a mosógép felelős. A szakértők szerint a háttérben olyan baktériumok állhatnak, amelyek a mosást is túlélhetik, a lassú száradás pedig tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

Ezért büdösödik be a törölköző a fűtésszezonban.
Ezért büdösödik be a törölköző a fűtésszezonban.
Forrás: 123rf.com

Ezért változik meg a törölköző szaga a fűtési szezonban

Kutatók a Moraxella osloensis nevű baktériumot a kellemetlen szagú fürdőlepedők 75 százalékában, a vizsgált büdös kéztörlőknek pedig mindegyikében kimutatták. A mikroorganizmus a szárítást és az UV-sugárzást is képes túlélni, a jellegzetes szag kialakulásához azonban a textilen maradt verejtékre és bőrzsírra is szüksége van. 

A helyzetet tovább rontja a lassú száradás. Kutatók szerint a párás levegőben a frissen mosott kéztörlőkön található baktériumok száma egyetlen nap alatt több mint harmincszorosára nőhet.

A törölköző szárítása több problémát is okozhat

A Glasgow School of Art száz otthont vizsgáló kutatása szerint a háztartások 87 százalékában szeptember és május között beltérben szárítják a ruhákat. Egyetlen adag mosott ruha száradás közben körülbelül két liter nedvességet juttathat a levegőbe.

Rossz szellőzés mellett a megnövekedett páratartalom a penészgombáknak és a poratkáknak is kedvezhet.

Törölközőmosás hány fokon? Ezt tanácsolják a szakértők

A törölköző mosása során nem feltétlenül a legmagasabb hőmérséklet a legjobb választás. Az International Scientific Forum on Home Hygiene hétköznapi használat esetén 30–40 fokos mosást javasol oxigénalapú fehérítőt tartalmazó mosószerrel.

Fertőző betegség esetén azonban a beteg által használt textíliákat legalább 60 fokon ajánlott mosni.

Így előzheted meg a kellemetlen szagokat

A megfelelő mosás mellett néhány egyszerű szokás is sokat számít a kellemetlen szagok megelőzésében:

  • Száríts gyorsan! Lehetőség szerint a szabadban, napsütésben teregesd ki a törölközőket, beltérben pedig indítasd be a veti.
  • Óvatosan az öblítővel! A túlzott használata csökkentheti a pamut nedvszívó képességét.
  • Kerüld a gyors és ökoprogramokat! A higiéniai szakértők ezek helyett alaposabb mosási ciklust javasolnak.
  • Szellőztess rendszeresen! Beltéri teregetésnél különösen fontos a nedvesség elvezetése.

A friss illat titka tehát nem csupán a mosásban rejlik: legalább ennyire fontos, hogy a textíliák minél hamarabb és teljesen megszáradjanak.

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