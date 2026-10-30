Patrick Stewart megrendítő vallomást tett a halála előtt: ezért szakad meg a kapcsolata a gyerekeivel

Patrick Stewart október 29-én, 86 éves korában hunyt el. A színész 2023 októberében az Irish Independentnek adott interjújában beszélt arról, mennyire megviseli, hogy eltávolodott a gyermekeitől. Stewart első házasságából két gyermeke született: a most 58 éves Daniel és az 54 éves Sophie, akiknek édesanyja Stewart első felesége, Sheila Falconer.

Sir Patrick Stewart úgy érezte, sosem volt jó apja a gyerekeinek

Forrás: AFP

„Nincs olyan nap, hogy ne fájna a gyermekeim emléke, az, hogy milyenek voltak, és a felelősség érzése, hogy részben miattam, az én hatásomra vagy éppen a jelenlétem hiánya miatt lettek olyanok, amilyenek” – vallotta be a színész.

Elismerte, hogy színészi pályafutása mindig fontosabb volt számára a családjánál.

„Mindig a munkámat helyeztem előtérbe, a családom elé” – mondta.

Patrick Stewart nem volt elég jó apa

Patrick Stewart elismerte: nem tudott olyan apává válni, amilyen lenni szeretett volna.

„Most, hogy eltávolodtam a gyermekeimtől, és nincs kapcsolatunk, ezek a dolgok nagyon fontossá váltak számomra” – fogalmazott, hozzátette, soha nem gondolta volna, hogy egyszer ennyire megromlik a viszonya a fiával és a lányával.

„Mindkét gyermekem az ötvenes éveiben jár, már nem gyerekek. Gyakorlatilag nincs kapcsolatom velük” – vallotta be.

Patrick Stewart háromszor házasodott meg

A színész 1966-ban vette feleségül Sheila Falconert, akivel 1990-ben váltak el. Második házasságát 2000-ben kötötte Wendy Neusszal, de kapcsolatuk három évvel később véget ért. 2013-ban a nála majdnem 40 évvel fiatalabb Sunny Ozell-lel házasodott össze, aki élete utolsó napjaiban is szeretettel gondoskodott róla.

Patrick Stewart halálát csütörtökön jelentették be a közösségi oldalán. A közlemény szerint a színész Los Angeles-i otthonában hunyt el, miután rövid ideig Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.

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