Harry herceg és Meghan Markle meghúzták a váratlant – Döntésükre senki sem számított

Még alig pár hónapja annak, hogy Meghan Markle és Harry herceg amerikai életüket maguk mögött hagyva visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, máris a reflektorfénybe kerültek. Most azonban egy váratlan döntést hoztak, úgy tűnik, hogy egy időre visszavonulnak a nyilvános megjelenésektől.

Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatása sem alakult zökkenőmentesen, hisz a rajongóik rossz szemmel nézték, hogy egybeesett III. Károly király hivatalos eseményével.

Forrás: Northfoto

Angliába költözésük óta számtalanszor került a reflektorfénybe Harry herceg és felesége, Meghan Markle.

Most azonban váratlan döntést hoztak, ideiglenesen felhagynak nyilvános szerepléseikkel.

Mutatjuk, mi az oka!

Meghan Markle és Harry herceg a visszavonulást tervezi

Az augusztus végi költözésük óta a sussexi hercegi pár szinte mágnesként vonzotta a kamerákat, folyamatosan a címlapokon szerepeltek, és akarva-akaratlanul, de sikerült magukra vonni a figyelmet. Most azonban a The Times értesülései szerint egy váratlan döntést hoztak.

A lapnak nyilatkozó, a párhoz közelálló bennfentes elárulta, hogy a tervek szerint Harry herceg és Meghan Markle visszavonul a nyilvánosságtól

Ez pedig egészen váratlan fordulatot jelent a visszatérésük óta vállalt közös megjelenéseikhez képest. De nem is csoda, hisz a legutóbbi, Nothinghami látogatásuk sem alakult a tervek szerint, a hercegi párt számos kritika érte, mivel megjelenésük pont arra a napra esett, amikor III. Károly király ünnepélyesen megnyitotta a walesi parlamentet. A The Times forrása erre is kitért, és elmondta:

Harry nem azért tesz dolgokat, hogy elvonja a figyelmet arról, amit az édesapja vagy a testvére csinál.

A herceg valójában nagyon is ügyel arra, hogy tiszteletben tartsa a brit királyi család legfontosabb eseményeit, épp ez az oka annak, hogy a háttérbevonulást tervezi. Az elkövetkező hetekben ugyanis a brit királyi családtagok kiemelt feladatok elé néznek, még III. Károly király éppen a karibi körútján vesz részt, Vilmos herceg és Katalin hercegné Indiába utaznak az Earthshot-díj miatt.

Addig pedig Harry és Meghan azt tervezik, hogy az őszi szünetet a nyilvánosságtól elvonulva gyerekeikkel, Archie-val és Lilibettel töltik.

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