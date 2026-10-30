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Harry herceg és Meghan Markle meghúzták a váratlant – Döntésükre senki sem számított

Darren Staples / AFP - DARREN STAPLES
brit királyi család Meghan Markle Harry herceg
Klusovszki Kíra
2026.10.30.
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Úgy tűnik a sussexi hercegi pár megelégelte a körülöttük levő felhajtást. Egy bennfentes szerint Meghan Markle és Harry herceg már a nyilvánosság elöli visszavonulásukat tervezik.

Még alig pár hónapja annak, hogy Meghan Markle és Harry herceg amerikai életüket maguk mögött hagyva visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, máris a reflektorfénybe kerültek. Most azonban egy váratlan döntést hoztak, úgy tűnik, hogy egy időre visszavonulnak a nyilvános megjelenésektől.

Meghan Markle és Harry herceg nottinghami látogatása heves vitát váltott ki a rajongók között.
Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatása sem alakult zökkenőmentesen, hisz a rajongóik rossz szemmel nézték, hogy egybeesett III. Károly király hivatalos eseményével.
Forrás: Northfoto
  • Angliába költözésük óta számtalanszor került a reflektorfénybe Harry herceg és felesége, Meghan Markle. 
  • Most azonban váratlan döntést hoztak, ideiglenesen felhagynak nyilvános szerepléseikkel.
  • Mutatjuk, mi az oka! 

Meghan Markle és Harry herceg a visszavonulást tervezi

Az augusztus végi költözésük óta a sussexi hercegi pár szinte mágnesként vonzotta a kamerákat, folyamatosan a címlapokon szerepeltek, és akarva-akaratlanul, de sikerült magukra vonni a figyelmet. Most azonban a The Times értesülései szerint egy váratlan döntést hoztak. 

A lapnak nyilatkozó, a párhoz közelálló bennfentes elárulta, hogy a tervek szerint Harry herceg és Meghan Markle visszavonul a nyilvánosságtól

Ez pedig egészen váratlan fordulatot jelent a visszatérésük óta vállalt közös megjelenéseikhez képest. De nem is csoda, hisz a legutóbbi, Nothinghami látogatásuk sem alakult a tervek szerint, a hercegi párt számos kritika érte, mivel megjelenésük pont arra a napra esett, amikor III. Károly király ünnepélyesen megnyitotta a walesi parlamentet. A The Times forrása erre is kitért, és elmondta:

Harry nem azért tesz dolgokat, hogy elvonja a figyelmet arról, amit az édesapja vagy a testvére csinál.

A herceg valójában nagyon is ügyel arra, hogy tiszteletben tartsa a brit királyi család legfontosabb eseményeit, épp ez az oka annak, hogy a háttérbevonulást tervezi. Az elkövetkező hetekben ugyanis a brit királyi családtagok kiemelt feladatok elé néznek, még III. Károly király éppen a karibi körútján vesz részt, Vilmos herceg és Katalin hercegné Indiába utaznak az Earthshot-díj miatt. 

Addig pedig Harry és Meghan azt tervezik, hogy az őszi szünetet a nyilvánosságtól elvonulva gyerekeikkel, Archie-val és Lilibettel töltik. 

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