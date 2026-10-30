Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 30., péntek Alfonz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
szépségápolás

Jennifer Lawrence olyan penetrás halszagot árasztott, hogy a férje szállodába küldte: nem bírta tovább elviselni

szépségápolás hajpakolás Jennifer Lawrence
Nagy Anna
2026.10.30.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A sztár mindent megtesz azért, hogy fiatalos maradjon, próbálkozásai azonban nem mindenki körében népszerűek. Férje például alig bírta elviselni Jennifer Lawrence szagát, aki éppen akkor egy különleges szert kent magára a szépsége megőrzésének érdekében.

Jennifer Lawrence sosem tartozott a szégyenlős hírességek közé, ha a külsejéről vagy a magánéletéről kellett beszélnie. Az Oscar-díjas színésznő ezúttal egy egészen bizarr szépségápolási bakiról vallott, amely alaposan próbára tette férje, Cooke Maroney türelmét. Alig bírta elviselni a színésznő gyomorforgató halszagát.

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 01: Jennifer Lawrence attends the 35th Gotham Film Awards at Cipriani Wall Street on December 01, 2025 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jennifer Lawrence
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lawrence a plasztikai műtétektől sem riad vissza

Jennifer Lawrence nem veti meg a plasztikai műtéteket: nemrég arról beszélt, hogy két gyereke születése után mellműtéten esett át, és a jövőben is tervez beavatkozásokat, mert szexi anyuka szeretne lenni. A szépségápolás tehát egyáltalán nem idegen tőle, olyannyira, hogy saját hajápolási márkát is indított. Az egyik termékének tesztelése azonban komoly családi konfliktushoz vezetett.

Jennifer Lawrence szaga gyomorforgató volt: a férje hotelbe akarta küldeni

A színésznő a The Cut magazinnak mesélte el, hogy új márkája a fejlesztése során személyesen tesztelte a készítményeket. Az egyik kísérleti hajpakolás ugyan látványosan bevált, de volt egy súlyos mellékhatása: olyan penetráns halszagot árasztott, hogy azt szinte lehetetlen volt elviselni.

Lawrence négy egymást követő napon át használta az illatanyag nélküli pakolást, miközben a bűz egyre elviselhetetlenebbé vált. Jennifer Lawrence férje végül ultimátumot adott.

„A férjem azt mondta: »Ha nem mosod meg a hajad, ki kell venned egy hotelszobát«” idézte fel nevetve a színésznő.

A halszagú hajpakolás miatt tehát majdnem össze kellett pakolnia, de Jennifer Lawrence nem adta fel: kozmetikai vegyészekkel dolgozott tovább a formulán, amíg sikerült megszüntetni a borzalmas bűzt úgy, hogy a termék hajápoló hatása megmaradjon.

Am árka október 27-én debütált három termékkel: egy regeneráló hajpakolással, egy hajformázó szérummal és egy volumennövelő permettel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Egyre több férfi kér arcplasztikát: nem a ráncok zavarják őket a legjobban

Egészen más céljuk van az esztétikai beavatkozásokkal.

Komoly műtét után tért vissza a vörös szőnyegre a 79 éves Glenn Close − Aggasztó részletet szúrtak ki a rajongók: FOTÓ

Aggasztó részletet szúrtak ki a rajongók. A színésznő botra támaszodott a filmbemutatón.

Nem kíváncsiak Meghan Markle-ra a tévénézők: petíciót idítottak ellene

Nem mindenki örül annak, hogy Meghan Markle visszatér a képernyőre. A sussexi hercegné egy népszerű főzőműsorban kapott szerepet, ám a bejelentés után petíció indult ellene.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu