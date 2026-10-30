Jennifer Lawrence olyan penetrás halszagot árasztott, hogy a férje szállodába küldte: nem bírta tovább elviselni

Jennifer Lawrence sosem tartozott a szégyenlős hírességek közé, ha a külsejéről vagy a magánéletéről kellett beszélnie. Az Oscar-díjas színésznő ezúttal egy egészen bizarr szépségápolási bakiról vallott, amely alaposan próbára tette férje, Cooke Maroney türelmét. Alig bírta elviselni a színésznő gyomorforgató halszagát.

Jennifer Lawrence

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lawrence a plasztikai műtétektől sem riad vissza

Jennifer Lawrence nem veti meg a plasztikai műtéteket: nemrég arról beszélt, hogy két gyereke születése után mellműtéten esett át, és a jövőben is tervez beavatkozásokat, mert szexi anyuka szeretne lenni. A szépségápolás tehát egyáltalán nem idegen tőle, olyannyira, hogy saját hajápolási márkát is indított. Az egyik termékének tesztelése azonban komoly családi konfliktushoz vezetett.

Jennifer Lawrence szaga gyomorforgató volt: a férje hotelbe akarta küldeni

A színésznő a The Cut magazinnak mesélte el, hogy új márkája a fejlesztése során személyesen tesztelte a készítményeket. Az egyik kísérleti hajpakolás ugyan látványosan bevált, de volt egy súlyos mellékhatása: olyan penetráns halszagot árasztott, hogy azt szinte lehetetlen volt elviselni.

Lawrence négy egymást követő napon át használta az illatanyag nélküli pakolást, miközben a bűz egyre elviselhetetlenebbé vált. Jennifer Lawrence férje végül ultimátumot adott.

„A férjem azt mondta: »Ha nem mosod meg a hajad, ki kell venned egy hotelszobát«” – idézte fel nevetve a színésznő.

A halszagú hajpakolás miatt tehát majdnem össze kellett pakolnia, de Jennifer Lawrence nem adta fel: kozmetikai vegyészekkel dolgozott tovább a formulán, amíg sikerült megszüntetni a borzalmas bűzt úgy, hogy a termék hajápoló hatása megmaradjon.

Am árka október 27-én debütált három termékkel: egy regeneráló hajpakolással, egy hajformázó szérummal és egy volumennövelő permettel.

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