Az 5 legmegbízhatóbb kutyafajta a tréner szerint – Saját unokái mellé is nyugodt szívvel választaná őket

Egy kutya érkezése hatalmas öröm lehet a család életében, különösen akkor, ha a gyerekek már régóta vágynak egy négylábú társra. A megfelelő fajta kiválasztása azonban komoly felelősség: nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy az állat mennyire barátságos, hanem azt is, milyen a temperamentuma, mennyire tanítható, és hogyan viseli a családi élet nyüzsgését.
- Az ötödik helyezett apró termete ellenére is hatalmas szeretetet adhat a családnak.
- Egy tekintélyes méretű négylábú is felkerült a listájára.
- A győztes olyan eb, amelyet a tréner még a legkisebb gyerekek közelében is el tud képzelni.
Az 5 legmegbízhatóbb kutyafajta a szakértő szerint
Casey Ray, a közel három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező kutyatréner öt olyan fajtát gyűjtött össze, amelyeket különösen alkalmasnak tart a gyerekes családok számára. Saját tapasztalataira támaszkodva olyan ebeket választott, amelyekkel éveken keresztül dolgozott, és amelyek szerinte könnyen beilleszkedhetnek a mindennapi családi életbe. Fontos azonban, hogy egyetlen kutyafajta sem garantálja önmagában a problémamentes együttélést. Az állat egyéni személyisége, szocializációja, nevelése és a gyerekek viselkedése egyaránt meghatározó.
5. Havanese
A havanese, vagyis a havannai pincs a bichon típusú kutyák közé tartozik, és Kuba nemzeti kutyafajtájaként is ismert. Kis termetű, társaságkedvelő kutya, amelyet sokan kedves természetéért és emberközpontúságáért szeretnek. Casey szerint a havanese remek társ lehet a család számára. A tréner külön kiemelte, hogy tapasztalatai alapján könnyen kezelhető, és általában nem igényel bonyolult kiképzést ahhoz, hogy jól beilleszkedjen a mindennapokba. Kis mérete miatt olyan háztartásokban is szóba jöhet, ahol nincs sok hely egy nagyobb kutyának. Bundája kevésbé hajlamos a szőrhullásra, de rendszeres ápolást igényel. Fontos azt is tudni, hogy a kevésbé hulló szőr nem jelenti automatikusan azt, hogy a fajta minden allergiás számára megfelelő. Gyerekek mellett pedig a kis termet miatt különösen lényeges, hogy a kicsik megtanulják óvatosan megfogni és simogatni a kutyát.
4. Berni pásztorkutya
A berni pásztorkutya méretével elsőre akár ijesztőnek is tűnhet, valójában azonban sokan éppen ragaszkodó, szeretetteljes természete miatt választják családi kedvencnek. Dús bundája és nagy termete miatt gyakran egy hatalmas plüssmackóra emlékeztet. Casey is kiemelte a fajta családcentrikus természetét. Véleménye szerint jól érezheti magát olyan környezetben, ahol sok időt tölthet a gazdáival, és a megfelelő nevelés mellett szeretetteljes társ válhat belőle. Intelligens, hűséges kutya, amelynek szüksége van a rendszeres mozgásra és a közös tevékenységekre. A nagy testméret ugyanakkor felelősséggel jár. Egy lelkes, játékos berni pásztorkutya véletlenül is fellökhet egy kisgyereket, ezért a közös játékot mindig felügyelni kell. A korai szocializáció, a következetes nevelés és a megfelelő tartási körülmények elengedhetetlenek.
3. Labrador retriever
Aligha meglepő szereplő ezen a listán: világszerte az egyik legismertebb családi kutyaként tartják számon. Népszerűségét barátságos természetének, intelligenciájának, taníthatóságának és sokoldalúságának köszönheti. Kiváló választás lehet az aktív életet élő családoknak. Szívesen részt vesz a szabadtéri programokban, túrákon és játékokban, de megfelelő mozgás és elfoglaltság után az otthoni pihenésben is örömmel osztozik a gazdáival. A fajta energikus, különösen fiatal korában, ezért fontos, hogy a család biztosítani tudja számára a megfelelő mennyiségű mozgást és szellemi elfoglaltságot. A labrador tanítása sem maradhat el: a jó természet önmagában nem helyettesíti a következetes nevelést. Ha azonban elegendő figyelmet és törődést kap, hűséges társa lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
2. Uszkár
A világ egyik legintelligensebb kutyafajtájaként ismert, és többféle méretben is létezik, így a családok különböző életkörülményeihez is alkalmazkodhat. Gyorsan tanulnak, szívesen dolgoznak együtt az emberrel, és megfelelő neveléssel számos feladatban ügyesek lehetnek. Ugyanakkor nem kizárólag aktív, feladatokkal teli életre alkalmasak: a közös pihenést és a gazdájuk közelségét is élvezhetik. Göndör szőrzetük általában kevésbé hullik, de rendszeres fésülést és időszakos kozmetikázást igényel. A kisebb uszkároknál a gyerekekkel való óvatos bánásmód különösen fontos, a nagyobb ebek pedig több mozgást és megfelelő helyet igényelhetnek. A fajta intelligenciája nagy előny, de azt is jelenti, hogy a mentális lefárasztásról sem szabad megfeledkezni.
1. Cavalier King Charles spániel
A lista első helyére a Cavalier King Charles spánielt tette. A kistestű, hosszú fülű kutya kedves megjelenéséről, ragaszkodó természetéről és emberközpontúságáról ismert. Sok gazdi éppen azért kedveli, mert szívesen tölti az idejét a családtagok közelében. A tréner szerint a fajta különösen jól illeszkedhet olyan családok életébe, ahol sok a jövés-menés, és különböző korú gyerekek veszik körül a kutyát. Úgy véli, jól érezheti magát a családi nyüzsgésben, és szívesen vesz részt a közös játékokban is.
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