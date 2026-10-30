Az 5 legmegbízhatóbb kutyafajta a tréner szerint – Saját unokái mellé is nyugodt szívvel választaná őket

Egy kutya érkezése hatalmas öröm lehet a család életében, különösen akkor, ha a gyerekek már régóta vágynak egy négylábú társra. A megfelelő fajta kiválasztása azonban komoly felelősség: nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy az állat mennyire barátságos, hanem azt is, milyen a temperamentuma, mennyire tanítható, és hogyan viseli a családi élet nyüzsgését.

A tréner által javasolt kutyafajták általában gyerekekkel is jól kijönnek.

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Az ötödik helyezett apró termete ellenére is hatalmas szeretetet adhat a családnak.

Egy tekintélyes méretű négylábú is felkerült a listájára.

A győztes olyan eb, amelyet a tréner még a legkisebb gyerekek közelében is el tud képzelni.

Az 5 legmegbízhatóbb kutyafajta a szakértő szerint

Casey Ray, a közel három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező kutyatréner öt olyan fajtát gyűjtött össze, amelyeket különösen alkalmasnak tart a gyerekes családok számára. Saját tapasztalataira támaszkodva olyan ebeket választott, amelyekkel éveken keresztül dolgozott, és amelyek szerinte könnyen beilleszkedhetnek a mindennapi családi életbe. Fontos azonban, hogy egyetlen kutyafajta sem garantálja önmagában a problémamentes együttélést. Az állat egyéni személyisége, szocializációja, nevelése és a gyerekek viselkedése egyaránt meghatározó.

5. Havanese

A havanese, vagyis a havannai pincs a bichon típusú kutyák közé tartozik, és Kuba nemzeti kutyafajtájaként is ismert. Kis termetű, társaságkedvelő kutya, amelyet sokan kedves természetéért és emberközpontúságáért szeretnek. Casey szerint a havanese remek társ lehet a család számára. A tréner külön kiemelte, hogy tapasztalatai alapján könnyen kezelhető, és általában nem igényel bonyolult kiképzést ahhoz, hogy jól beilleszkedjen a mindennapokba. Kis mérete miatt olyan háztartásokban is szóba jöhet, ahol nincs sok hely egy nagyobb kutyának. Bundája kevésbé hajlamos a szőrhullásra, de rendszeres ápolást igényel. Fontos azt is tudni, hogy a kevésbé hulló szőr nem jelenti automatikusan azt, hogy a fajta minden allergiás számára megfelelő. Gyerekek mellett pedig a kis termet miatt különösen lényeges, hogy a kicsik megtanulják óvatosan megfogni és simogatni a kutyát.