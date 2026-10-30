Meghalt Patrick Stewart: a Star Trek és az X-Men legendás színésze 86 éves volt

Patrick Stewart szerdán hunyt el, rövid ideig tartó betegség után. A közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött. Utolsó napjaiban szerető felesége, Sunny gondoskodott róla. Utolsó pillanataiban családtagjai ás barátai vették körül.

Meghalt Patrick Stewart, a színész 86 éves volt

Forrás: NurPhoto

Barátai és családtagjai szerető ölelésében, élő zene, imádság, könnyek és nevetés közepette távozott az élők sorából – olvasható a közleményben.

Patrick Stewart hat évtizeden át dolgozott színészként

Patrick Stewart karrierje az 1960-as évek végén, a színházban kezdődött. A Royal Shakespeare Company társulatának tagjaként számos klasszikus darabban szerepelt, majd 1971-ben a Szentivánéji álom című előadásban debütált a Broadwayn.

Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején már kapott kisebb szerepeket, ám az igazi áttörést a Star Trek: Az új nemzedék hozta meg számára. A sorozatban Jean-Luc Picard kapitányt, a USS Enterprise parancsnokát alakította. A legendássá vált karaktert 176 epizódban és négy mozifilmben játszotta el, amivel világszerte ismertté vált.

Az X-Men-filmekben is felejthetetlen alakítást nyújtott

A 2000-es évek elején Patrick Stewart újabb ikonikus szerepet kapott: ő alakította Charles Xavier professzort, az X-Men vezetőjét. A filmekben Ian McKellen játszotta a karakter legnagyobb ellenfelét, Magnetót. A két színész a való életben közeli barátságot ápolt.

Pályafutása során számos más népszerű produkcióban is szerepelt. Látható volt többek között a Dűne, a Ted, a Csodacsibe és a Robin Hood, a fuszeklik fejedelme című filmekben. Emellett a Family Guy, az Amerikai fater és a Gnomeo és Júlia szereplőinek is kölcsönözte a hangját.

Számos rangos elismerést kapott

Patrick Stewart hat évtizedes pályafutása alatt Grammy-díjat nyert, négyszer jelölték Emmy-díjra, háromszor pedig Golden Globe-díjra. Színházi munkáját két Olivier-díjjal ismerték el. 2023-ban Making It So címmel jelentette meg önéletrajzát.

Ezeet olvastad már?