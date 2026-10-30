Meghalt Patrick Stewart: a Star Trek és az X-Men legendás színésze 86 éves volt

Patrick Stewart szerdán hunyt el, rövid ideig tartó betegség után. A közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött. Utolsó napjaiban szerető felesége, Sunny gondoskodott róla. Utolsó pillanataiban családtagjai ás barátai vették körül.
Barátai és családtagjai szerető ölelésében, élő zene, imádság, könnyek és nevetés közepette távozott az élők sorából – olvasható a közleményben.
Patrick Stewart hat évtizeden át dolgozott színészként
Patrick Stewart karrierje az 1960-as évek végén, a színházban kezdődött. A Royal Shakespeare Company társulatának tagjaként számos klasszikus darabban szerepelt, majd 1971-ben a Szentivánéji álom című előadásban debütált a Broadwayn.
Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején már kapott kisebb szerepeket, ám az igazi áttörést a Star Trek: Az új nemzedék hozta meg számára. A sorozatban Jean-Luc Picard kapitányt, a USS Enterprise parancsnokát alakította. A legendássá vált karaktert 176 epizódban és négy mozifilmben játszotta el, amivel világszerte ismertté vált.
Az X-Men-filmekben is felejthetetlen alakítást nyújtott
A 2000-es évek elején Patrick Stewart újabb ikonikus szerepet kapott: ő alakította Charles Xavier professzort, az X-Men vezetőjét. A filmekben Ian McKellen játszotta a karakter legnagyobb ellenfelét, Magnetót. A két színész a való életben közeli barátságot ápolt.
Pályafutása során számos más népszerű produkcióban is szerepelt. Látható volt többek között a Dűne, a Ted, a Csodacsibe és a Robin Hood, a fuszeklik fejedelme című filmekben. Emellett a Family Guy, az Amerikai fater és a Gnomeo és Júlia szereplőinek is kölcsönözte a hangját.
Számos rangos elismerést kapott
Patrick Stewart hat évtizedes pályafutása alatt Grammy-díjat nyert, négyszer jelölték Emmy-díjra, háromszor pedig Golden Globe-díjra. Színházi munkáját két Olivier-díjjal ismerték el. 2023-ban Making It So címmel jelentette meg önéletrajzát.
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