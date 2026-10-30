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kertészkedés

Ketyeg az óra − Ezt az 5 növényt még november előtt vidd be a házba!

kertészkedés virágos növények hideg tél
Klusovszki Kíra
2026.10.30.
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A hidegebb hónapok beköszöntével a kerti virágaink különösen nagy figyelmet igényelenek. Mutatjuk, melyik öt növény szorul ilyenkor a legnagyobb védelemre.

Novemberhez közeledve lassan beköszöntenek az első fagyok, amelyek nemcsak minket, de a növényeinket is megviselik. Éppen ezért a fagyérzékeny növények teleltetéséről a legbiztosabb, ha még október utolsó heteiben gondoskodunk. 

A kerti, fagyérzékeny növényeket még a hideg beköszönte előtt vigyük be, hogy átteleljen.
A fagyérzékeny növényeket még a hideg idő beköszönte előtt érdemes védett helyre költöztetni.
Forrás: 123rf.com 
  • A hideg beköszönte előtt a kertünkről is érdemes gondoskodni. 
  • Néhány növény ugyanis nehezen viseli, ha fagy, így azokat célszerű még november előtt átteleltetni.
  • Mutatjuk mik ezek! 

Erről az 5 növényről még november előtt gondoskodjunk

Ahhoz, hogy kedvenc növényeink tavasszal ismét teljes pompájukban hajtsanak ki, megfelelő védelmet kell biztosítanunk számukra a hideg téli hónapokban. 

Bizonyos fagyérzékeny fajtákat érdemes még a fagyok beállta előtt kiásni a kertből, cserépbe költöztetni, és egy fagymentes, védett helyen teleltetni.

Így a legnagyobb eséllyel élik túl a telet, és a hideg időjárás sem tesz kárt bennük.

  • Muskátli

A muskátli a nyári balkonok egyik legkedveltebb virága, ám a hideget és a fagyot rosszul viseli. Éppen ezért ahhoz, hogy tavasszal ismét teljes pompájában díszítse az erkélyt, még a fagyok előtt gondoskodnunk kell a teleltetéséről, és arról, hogy ezekben a hónapokban világos, fagymentes helyen tartsuk. De még mielőtt bevinnénk, távolítsuk el az elhervadt virágokat és a sérült leveleket, és ellenőrizzük a földjét is, mert a túl nedves közeg a hideg időszakban különösen kedvezőtlen számára. 

  • Fukszia

Bár színpompás, lecsüngő virágaik miatt a fuksziák nyáron a kertünk ékköveinek számítanak, télen róluk is gondoskodnunk kell, hiszen ezekben a hónapokban különösen nagy figyelmet igényelnek. A fagyérzékeny fajták ugyanis nem viselik jól a fagypont alatti hőmérsékletet, ezért még a hideg beköszönte előtt egy védett helyre kell költöztetnünk. 

  • Citrusfélék

Míg nyáron a citrom, lime, és narancsfák különleges hangulatot teremtenek a teraszon, addig télen inkább őket se hagyjuk kint a fagyban.

 A hirtelen hőmérséklet-csökkenés ugyanis károsítja a leveleiket, különösen akkor, ha a növény fiatal, vagy éppen legyengült állapotában van.

Éppen ezért érdemes még november előtt egy világos, hűvös, de fagymentes helyre költöztetnünk, így nagyobb eséllyel vészelik át a hideg hónapokat. 

  • Begónia 

A begóniákat élénk színeik és változatos virágaik miatt sokan választják a kert, az erkély vagy a terasz díszítésére, de ahogy beköszönt az ősz, ezek a növények is gondoskodást igényelnek, mert a fagyérzékeny fajták nem élik túl a szabadban töltött hideg hónapokat. Ezért a gumós begóniákat még november előtt érdemes kiemelnünk a földből, és egy kisebb cserépbe ültetve száraz, fagymentes helyen átteleltetnünk. 

  • Trópusi hibiszkusz 

Hatalmas élénk színű világai miatt nyáron igazán különlegessé teszi a kertet a hibiszkusz, ám mivel melegkedvelő növény, még a hideg hónapok előtt be kell vinnünk a lakásba, hogy átteleltethessük. 

Ám még mielőtt beköltöztetjük, vizsgáljuk át a leveleit és a szárát, távolítsuk el az elszáradt részeket, és ügyeljünk arra, hogy a cserépben ne álljon meg alatta a víz.

Elképzelhető, hogy a környezetváltozás miatt néhány levelet lehullat, ezért ilyenkor adjunk neki időt az alkalmazkodásra.

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