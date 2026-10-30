Ketyeg az óra − Ezt az 5 növényt még november előtt vidd be a házba!

Novemberhez közeledve lassan beköszöntenek az első fagyok, amelyek nemcsak minket, de a növényeinket is megviselik. Éppen ezért a fagyérzékeny növények teleltetéséről a legbiztosabb, ha még október utolsó heteiben gondoskodunk.

A fagyérzékeny növényeket még a hideg idő beköszönte előtt érdemes védett helyre költöztetni.

Forrás: 123rf.com

A hideg beköszönte előtt a kertünkről is érdemes gondoskodni.

Néhány növény ugyanis nehezen viseli, ha fagy, így azokat célszerű még november előtt átteleltetni.

Mutatjuk mik ezek!

Erről az 5 növényről még november előtt gondoskodjunk

Ahhoz, hogy kedvenc növényeink tavasszal ismét teljes pompájukban hajtsanak ki, megfelelő védelmet kell biztosítanunk számukra a hideg téli hónapokban.

Bizonyos fagyérzékeny fajtákat érdemes még a fagyok beállta előtt kiásni a kertből, cserépbe költöztetni, és egy fagymentes, védett helyen teleltetni.

Így a legnagyobb eséllyel élik túl a telet, és a hideg időjárás sem tesz kárt bennük.

Muskátli

A muskátli a nyári balkonok egyik legkedveltebb virága, ám a hideget és a fagyot rosszul viseli. Éppen ezért ahhoz, hogy tavasszal ismét teljes pompájában díszítse az erkélyt, még a fagyok előtt gondoskodnunk kell a teleltetéséről, és arról, hogy ezekben a hónapokban világos, fagymentes helyen tartsuk. De még mielőtt bevinnénk, távolítsuk el az elhervadt virágokat és a sérült leveleket, és ellenőrizzük a földjét is, mert a túl nedves közeg a hideg időszakban különösen kedvezőtlen számára.

Fukszia

Bár színpompás, lecsüngő virágaik miatt a fuksziák nyáron a kertünk ékköveinek számítanak, télen róluk is gondoskodnunk kell, hiszen ezekben a hónapokban különösen nagy figyelmet igényelnek. A fagyérzékeny fajták ugyanis nem viselik jól a fagypont alatti hőmérsékletet, ezért még a hideg beköszönte előtt egy védett helyre kell költöztetnünk.

Citrusfélék

Míg nyáron a citrom, lime, és narancsfák különleges hangulatot teremtenek a teraszon, addig télen inkább őket se hagyjuk kint a fagyban.

A hirtelen hőmérséklet-csökkenés ugyanis károsítja a leveleiket, különösen akkor, ha a növény fiatal, vagy éppen legyengült állapotában van.

Éppen ezért érdemes még november előtt egy világos, hűvös, de fagymentes helyre költöztetnünk, így nagyobb eséllyel vészelik át a hideg hónapokat.

Begónia

A begóniákat élénk színeik és változatos virágaik miatt sokan választják a kert, az erkély vagy a terasz díszítésére, de ahogy beköszönt az ősz, ezek a növények is gondoskodást igényelnek, mert a fagyérzékeny fajták nem élik túl a szabadban töltött hideg hónapokat. Ezért a gumós begóniákat még november előtt érdemes kiemelnünk a földből, és egy kisebb cserépbe ültetve száraz, fagymentes helyen átteleltetnünk.

Trópusi hibiszkusz

Hatalmas élénk színű világai miatt nyáron igazán különlegessé teszi a kertet a hibiszkusz, ám mivel melegkedvelő növény, még a hideg hónapok előtt be kell vinnünk a lakásba, hogy átteleltethessük.

Ám még mielőtt beköltöztetjük, vizsgáljuk át a leveleit és a szárát, távolítsuk el az elszáradt részeket, és ügyeljünk arra, hogy a cserépben ne álljon meg alatta a víz.

Elképzelhető, hogy a környezetváltozás miatt néhány levelet lehullat, ezért ilyenkor adjunk neki időt az alkalmazkodásra.