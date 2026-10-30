Elizabeth Taylor legendás nyakláncát kapta születésnapjára Kim Kardashian

Kim Kardashiannak hatalmas születésnapi meglepetésben volt része. A világsztár Rómában felpróbálhatta Elizabeth Taylor egyik ikonikus ékszerét Law Roach stylistnak köszönhetően. Ezt a nem mindennapi gyémántokkal és smaragdokkal díszített ékszert az ő kedvéért vették elő.

Kim Kardashian Elizabeth Taylor ikonikus ékszerében.

Forrás: Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian lenyűgöző születésnapi meglepetése

Kim Kardashian rajong az egykori ikonikus színésznők legendás ruhájiért és ékszereiért, és ha teheti, akkor nemcsak nézegeti, de fel is próbálja őket. 2022-ben például nagy felháborodást is keltett, hogy Marilyn Monroe ikonikus ruháját viselte a Met-gálán, amit először nem is tudott felhúzni hátsójának mérete miatt.

Kim Kardashian születésnapjára Elizabeth Taylor ikonikus ékszerét kapta, persze nem örökbe.

Forrás: Instagram/Kim Kardashian

Most pedig születésnapja alkalmából vették elő a Bulgari római üzletében Elizabeth Taylor legendás smaragdokkal és gyémántokkal díszített nyakláncát és fülbevalóját az archívumból. A valóságshow-sztár október 28-án osztotta meg Instagram-oldalán azt a videót, amelyben megörökítette a születésnapi meglepetés legizgalmasabb pillanatait.

Elizabeth Taylor nyaklánca régi emlékeket idézett fel

A találkozás azért is volt különleges Kardashian számára, mert korábban már volt alkalma közelebbről megismerni a legendás hollywoodi színésznő ékszergyűjteményét.

Kim Kardashian Elizabeth Taylor ikonikus ékszerében.

Forrás: Instagram/Kim Kardashian

A videóban elmesélte, hogy Elizabeth Taylor halála után ellátogathatott a színésznő otthonába, ahol megcsodálhatta a széfjében őrzött ékszereket. Most azonban viselhette is az ikonikus darabot. A megható és izgalmas pillanatot stylistjával, Law Roach-csal is megosztotta és meg is köszönte neki, hogy lehetővé tette ezt a próbát.

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