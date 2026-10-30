Elizabeth Taylor legendás nyakláncát kapta születésnapjára Kim Kardashian

Kim Kardashiannak hatalmas születésnapi meglepetésben volt része. A világsztár Rómában felpróbálhatta Elizabeth Taylor egyik ikonikus ékszerét Law Roach stylistnak köszönhetően. Ezt a nem mindennapi gyémántokkal és smaragdokkal díszített ékszert az ő kedvéért vették elő.
Kim Kardashian lenyűgöző születésnapi meglepetése
Kim Kardashian rajong az egykori ikonikus színésznők legendás ruhájiért és ékszereiért, és ha teheti, akkor nemcsak nézegeti, de fel is próbálja őket. 2022-ben például nagy felháborodást is keltett, hogy Marilyn Monroe ikonikus ruháját viselte a Met-gálán, amit először nem is tudott felhúzni hátsójának mérete miatt.
Most pedig születésnapja alkalmából vették elő a Bulgari római üzletében Elizabeth Taylor legendás smaragdokkal és gyémántokkal díszített nyakláncát és fülbevalóját az archívumból. A valóságshow-sztár október 28-án osztotta meg Instagram-oldalán azt a videót, amelyben megörökítette a születésnapi meglepetés legizgalmasabb pillanatait.
Elizabeth Taylor nyaklánca régi emlékeket idézett fel
A találkozás azért is volt különleges Kardashian számára, mert korábban már volt alkalma közelebbről megismerni a legendás hollywoodi színésznő ékszergyűjteményét.
A videóban elmesélte, hogy Elizabeth Taylor halála után ellátogathatott a színésznő otthonába, ahol megcsodálhatta a széfjében őrzött ékszereket. Most azonban viselhette is az ikonikus darabot. A megható és izgalmas pillanatot stylistjával, Law Roach-csal is megosztotta és meg is köszönte neki, hogy lehetővé tette ezt a próbát.
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