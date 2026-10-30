Britney Spears elzárta a pénzcsapot, Kevin Federline adósságot adósságra halmoz

Kevin Federline, Britney Spears egykori férje pénzügyi problémákkal küzd. Úgy tudni, a City National Bank indított ellene eljárást, miután a férfi legalább 117 704 dolláros, vagyis több mint 117 ezer dolláros tartozást halmozott fel. Az összeg három különböző pénzügyi kötelezettségből áll: egy hitelkártya-tartozásból, egy személyi hitelkeretből és egy bankszámlához kapcsolódó folyószámlahitelből.

Kevin Federline, Britney Spears egykori férje pénzügyi problémákkal küzd.

Forrás: TIDLA-260

Britney Spears havi 40 ezer dollárt fizetett Kevin Federline-nak

A bírósági dokumentumok szerint Kevin Federline 2024 novemberében írta alá a három megállapodást, ez arra az időszakra tehető, hogy nagyjából ekkor érkezett meg Britney Spears utolsó gyerektartási utalása. A gyerektartás összege kezdetben havi 40 ezer dollár volt, amelyet Spears azért fizetett, hogy Federline gondoskodjon két közös gyermekükről. Amikor az idősebbik fiú, Sean Preston, aki azóta elhagyta az apja nevét, betöltötte a 18. életévét, az összeg havi 20 ezer dollárra csökkent. A támogatás addig folytatódott, amíg a fiatalabbik fiú, Jayden James be nem fejezte a középiskolát. Az utolsó kifizetés 2024 novemberében érkezett meg Federline számlájára.

Britney Spears 2024-ben elzárta a pénzcsapot.

Forrás: FilmMagic

Federline azt állítja, az összes pénzt a gyerekekre fordította

A volt férj korábban a You Thought You Knew (Azt hitted, ismered) című önéletrajzi könyvében is beszélt arról, mire fordította az énekesnőtől kapott pénzt.

Állítása szerint a fiúk biztonságának megteremtése és annak az életszínvonalnak a fenntartása, amelyhez Britney Spears mellett hozzászoktak, rendkívül sokba került. Federline szerint ezek a kiadások önmagukban is meghaladták a havi 40 ezer dollárt.

A könyvben így fogalmazott: „A pénz szinte azonnal elfogyott, amint megérkezett.” Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a kívülállók tévesen gondolják azt, hogy a gyerektartásból hosszú távon biztos anyagi hátteret tudott teremteni magának.

A mostani banki követelés részletei alapján a három tartozás visszafizetési határideje sem azonos. A hitelkártya-tartozást 2026 augusztusáig kellett volna rendeznie, a személyi hitelkeret visszafizetési határideje már 2025 júniusában lejárt, míg a folyószámlahitel esetében 2025 áprilisa volt a határidő. A City National Bank a fennálló tartozásokon felül a felhalmozott kamatok megfizetését is követeli. A hitelkártya esetében 20,5, a személyi hitelkeretnél 7,5, a folyószámlahitelnél pedig 18 százalékos kamattal számolnak. Ezek tovább növelhetik a már így is jelentős összeget − írja a Page Six.

Kevin Federline és Britney Spears 2004-ben házasodtak össze, 2007-ben váltak el.

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