Andy Taylor november 23-án, otthonában, szerettei körében hunyt el. A zenész évek óta prosztatarákban szenvedett. A halála hírét családja és volt zenésztársai jelenették be: szívhez szóló sorokkal búcsúztak tőle.

Andy Taylor jó hangulatban, mosolyvan hagyta el a Wogan House-t.

Forrás: PA Wire

Andy Taylort 2023-ban fotózták le utoljára

Andy Taylor 2023. augusztus 30-án jelent meg utoljára a nyilvánosság előtt. A Page Six akkor kapta lencsevégre, amikor Londonban, a Wogan House épületéből távozott, miután szerepelt Zoe Ball BBC Radio 2-es műsorában. A zenész jókedvűnek tűnt, mosolyogva üdvözölte a rá váró rajongókat, autogramot osztott, és láthatóan örült a figyelemnek.

Felesége, Tracey Taylor most kiadott személyes közleményében ki is emelte, hogy a rajongók szeretete milyen fontos volt Andynek: tudta, mennyien szurkolnak a gyógyulásáért.

Andy Taylor autogramot osztott.

Forrás: PA Wire

Taylor Calvin Klein halászsapkát, sötét napszemüveget, fekete AllSaints dzsekit, tigrismintás inget és Adidas sportcipőt viselt. Akkor még nem lehetett tudni, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor a gitárost nyilvánosan látják.

andy taylor

Forrás: PA Wire

Tudta, hogy gyógyíthatatlan beteg

Andy Taylor a londoni megjelenése után három évvel, 2026. november 25-én halt meg. Andy Taylort 2018-ban diagnosztizálták negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákkal. Betegségét 2022-ben hozta nyilvánosságra, amikor a Duran Duran tagjai bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Taylor az egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, egy levelet küldött, amit Simon Le Bon olvasott fel. A zenész korábban egy 2023-as interjúban úgy beszélt a diagnózisáról, mint egy halálos ítéletről, tudta, hogy gyógyíthatatlan. „Soha nem adta fel. A végsőkig küzdött, és mindig szerette az életet” – fogalmazott búcsújában felesége, Tracey.

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