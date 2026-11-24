A vezércsel sakkzsenijeként egy világ zárta a szívébe Anya Taylor-Joyt, utána pedig sikert sikerre halmozott. A színésznő rajongói szerint Anya nem egyszerűen szép, hanem magnetikus, és erre a kisugárzásra épít új fotósorozata is.

Anya Taylor-Joy elmondta, nehéz volt számára a felnőtté válás időszaka.

Forrás: TIDNY-22

Anya Taylor-Joy megrázó vallomást tett a múltjáról

Anya Taylor-Joy Miamiban született, élete első éveit Argentínában töltötte, mire úgy emlékszik vissza, hogy szabad, gondtalan gyerekkora volt. Hatéves volt, amikor Londonba költözött a családjával, a változás pedig komoly megpróbáltatást jelentett számára. Az iskolában társai rendszeresen bántalmazták, komoly önelfogadási zavarai voltak. Anya Taylor-Joy elmondta, nehéz volt számára a felnőtté válás időszaka is. A színésznő a Dazed magazinnak adott interjújában arról beszélt, hogy rengeteg fájdalmat élt át, a húszas éveiben pedig több alkalommal is a mélypontra került. „Egyszerűen örülök, hogy túléltem”− fogalmazott. A hírnév megszerzése után azt is meg kellett tanulnia, hogyan húzza meg a határait. Elmondta, ma már sokkal óvatosabban enged magához közel másokat, és hozzátette, előfordul, hogy túlságosan is elzárkózik az emberek elől. Mára megtanulta kezelni az érzelmeit, és sokkal jobban is érzi magát.

A 30 éves sztár a magazin téli lapszámában egy merész fotósorozatban szerepel, amelyben többek között csipkés fehérneműt visel. A képeket Jordan Hemingway készítette.

A szerepei is passzoltak a karakteréhez

Anya Taylor-Joy a szerepein keresztül sokszor olyan nőket alakított, akik szélsőséges helyzetekben kénytelenek helytállni. A vezércselben és a Furiosában is erős, komoly belső konfliktusokkal küzdő karaktereket formált meg és azokon keresztül tanulta meg a düh megélését is. Különösen a Furiosa forgatásán talált magára, ahol George Miller rendezővel is vitába szállt amiatt, hogy mennyi dühöt mutathat meg a szinte végig néma főszereplő.

„A Furiosa szerepében életemben először lettem igazán dühös. Arra gondoltam: Hűha, ez őrületes! Milyen jó hely arra, hogy ezt az érzést levezessem” – emlékezett vissza.