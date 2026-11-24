Nicola Peltz nem tagadja, hogy nagyon megviseli, ahogy olykor a kommentelők nyilatkoznak róla. Egy rajongó kérdésére azt is elárulta, hogyan próbálja megőrizni a pozitív hozzáállását a legnehezebb időkben is.

Nicola Peltz legfontosabb támasza Brooklyn Beckham.

Forrás: Spaziani

Nicola Peltz olvassa a róla szóló kommenteket

A 31 éves színésznő egy Instagram-kérdezz-felelek során válaszolt követői kérdéseire, amelyek között a házassága is szóba került. Egy rajongó arról érdeklődött, mi ad neki erőt a legnehezebb napokon, amikor gyűlölködő megjegyzésekkel találkozik. Nicola nem próbálta elbagatellizálni a helyzetet, és elismerte, hogy a negatív kommentek, a folyamatos megalázás megviseli. „Ez nagyon nehéz és elszomorít, de sajnos egyszerűen nem tudom megállni, hogy elolvassam a hozzászólásokat. De hiszek benne, hogy az igazság mindig kiderül, ezért igyekszem pozitív és kedves maradni” – idézi Nicolát a Mirror.

A színésznőt a legtöbben a külseje és a Brooklyn Beckhammel való kapcsolata miatt bírálják. Sokan őt hibáztatják, hogy férje eltávolodott szüleitől, David és Victoria Beckhamtől. Brooklyn több mint egy éve nem tartja a kapcsolatot szüleivel, a feszültség pedig 2026 januárjában éleződött ki, amikor a férfi egy hosszú közösségi médiás bejegyzésben nyilvánosan is bírálta Davidet és Victoriát.

Szerelmes üzenetet kapott Brooklyntól

A rajongói kérdezz-felelek során Nicola férjét nem csak a szerelmének, de a legjobb barátjának is nevezte. „Mindent szeretek benne. A legnagyobb szívű ember, akit valaha is ismertem” – fogalmazott és megosztotta Brooklyn egyik szerelmes üzenetét is: „Szeretek veled élni. Még a leghétköznapibb napokon is mindig van egy pillanat, amikor rád nézek, és arra gondolok, milyen szerencsés vagyok, hogy a férjed lehetek. Szeretlek, kicsim.”

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