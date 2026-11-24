A palotai élet jár kiváltságokkal, de György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nem fognak hozzászokni a kivételezéshez, erről Katalin hercegné szabályai gondoskodnak. Vilmos herceggel együtt ugyanis azt szeretnék, ha a hétköznapi tevékenységek és kötelességek ugyanúgy megjelennének az életükben, mint bármelyik másik gyereknél. Ezekkel a hétköznapi módszerekkel tanítják a őket.

Katalin hercegné szabálya alól senki nem kivétel: sem a gyerekek és sem Vilmos.

Forrás: PA Wire

Katalin hercegné szabálya alól egyik gyereke sem bújhat ki

Christopher Andersen királyi életrajzíró számolt be arról, hogy Katalin hercegné milyen szabályokat alkalmaz otthon. „Ami a házimunkát illeti, Katalin rendkívül szervezett” – mondta a szakértő. „Arra ösztönzi őket, hogy minden házimunkát maguk végezzenek el. Van egy ütemterv, amelyet ő állít össze és kifüggeszt a konyhába, és amelyben a napi feladatokat osztja szét a gyerekek között.”

„Minden reggel maguk vetik be az ágyukat, maguk készítik el a reggelijüket, és eltakarítanak maguk után” – mondta Andersen. „Jó dolog, hogy György herceg hozzászokott ahhoz, hogy maga vesse be az ágyát, mert ez az egyik olyan házimunka, amelyet az Eton College-ban is elvárnak tőle” – tette hozzá Christopher Andersen. A családhoz közel álló egyik forrás már 2024-ben elárulta, hogy a gyerekek a terítésben és az asztal leszedésében is segítenek.

„Nincs kivételezés” – hangsúlyozta akkor a bennfentes, de Vilmos sem marad ki a házimunkából. „Imádok mosogatni. Tényleg” – jelentette ki korábban Katalin hercegné, majd azt is elárulta, hogy férje törölget, a gyerekeket pedig szintén bevonják a munkába. A hétköznapi feladatok szeretete egyébként nem idegen a királyi családtól. II. Erzsébet királynő is szívesen mosogatott skóciai birtokán, Balmoralban.

Kattints a képre és nézd meg, milyenek a királyi gyerekek akkor, amikor gyerekként viselkednek: