Olyan tüneteket mutatunk, amelyek önmagukban nem jelentenek szívbetegséget, hiszen számos más okuk is lehet, ha azonban újonnan jelentkeznek, visszatérnek vagy egyre erősebbek, érdemes orvossal beszélni róluk.
A szívbetegség 9 kevésbé egyértelmű jele
1. Nem múló mellkasi fájdalom
Ez az a tünet, amit természetesen a legtöbben komolyan vesznek. A szorító, nyomó vagy nehéz érzés a mellkasban a szívbetegség, illetve szívinfarktus egyik legismertebb jele lehet. Különösen fontos odafigyelni, ha a fájdalom a karba, nyakba, állkapocsba, hátba vagy a gyomor felé sugárzik.
2. Mintha csak gyomorrontás vagy gyomorégés lenne
Az egyik legkönnyebben félreérthető jel az égő vagy fájdalmas érzés a mellkasban, illetve a gyomor környékén. A szív eredetű fájdalom ugyanis néha nagyon hasonlíthat az emésztési panaszokra. Éppen ezért nem jó ötlet automatikusan arra gondolni, hogy „csak a gyomrom”.
3. Megmagyarázhatatlan légszomj
Ha olyan helyzetben is kifulladsz, ahol korábban nem okozott gondot a mozgás, vagy egyszerűen gyakrabban érzed úgy, hogy nem kapsz rendesen levegőt, annak több oka is lehet. A légszomj többféle szívbetegség mellett is jelentkezhet, ezért az új vagy romló tünetet érdemes kivizsgáltatni.
4. Furcsa, fullasztó érzés
A szívproblémákhoz társulhat a torok környékén jelentkező szorító vagy fullasztó érzés is. Ezt könnyű stressznek vagy szorongásnak betudni, különösen akkor, ha nem jár együtt erős mellkasi fájdalommal.
5. Szédülés, gyengeség
Egy-egy pillanatnyi megszédülés természetesen önmagában még nem jelent szívbetegséget. Ha azonban gyakran visszatér, esetleg gyengeséggel, légszomjjal vagy szívdobogásérzéssel együtt jelentkezik, már érdemes utánajárni. A szédülés összefügghet például azzal is, ha a szív nem pumpál megfelelő mennyiségű vért.
6. Estére feldagadt bokák
A duzzadt boka és lábfej meglehetősen gyakori panasz, és rengeteg oka lehet. Ugyanakkor a lábakban felgyülemlő folyadék bizonyos esetekben szívproblémára, például szívelégtelenségre is utalhat. Ha a duzzanat újonnan jelentkezik, tartós, vagy légszomjjal együtt tapasztalod, ne intézd el egy vállvonással.
7. Lábfájás séta közben
Meglepő lehet, de a lábfájdalom is utalhat a keringés állapotára. Ha járás közben főként a vádlid görcsöl vagy fáj, majd néhány perc pihenés után elmúlik, az perifériás érbetegség jele lehet. Ilyenkor nem feltétlenül maga a láb a probléma, hanem a lábakhoz vezető erek beszűkülése.
8. Állandóan fáradt vagy, pedig nem változott az életmódod
Persze mindannyian lehetünk fáradtak egy stresszes hét vagy néhány rossz éjszaka után. Más a helyzet, ha a kimerültség tartós, szokatlanul erős, és nincs rá nyilvánvaló magyarázat. A szélsőséges fáradtság bizonyos szívproblémák, köztük a szívelégtelenség egyik tünete is lehet.
9. A szíved „össze-vissza ver”
A szívdobogásérzés sokszor ártalmatlan, és kiválthatja például stressz, koffein vagy hormonális változás is. Ha azonban gyakran visszatér, hosszabb ideig tart, nagyon szabálytalannak érzed, vagy szédülés, ájulásérzés is társul hozzá, érdemes orvoshoz fordulni.
Mikor nem érdemes várni?
Ha hirtelen jelentkező, nem múló mellkasi fájdalmat tapasztalsz, különösen akkor, ha légszomj, verejtékezés, hányinger vagy a fájdalom karba, nyakba, állkapocsba, hátba vagy gyomorba sugárzása is társul hozzá, az sürgősségi helyzet lehet. Ilyenkor nem érdemes otthon találgatni, hanem azonnali segítséget kell kérni.
A lényeg a British Heart Foundation szerint nem az, hogy minden furcsa tünet mögött szívbetegséget sejtsünk. Hanem az, hogy ha a tested valami szokatlant jelez, főleg, ha a panasz új, tartós vagy romló, ne söpörd a szőnyeg alá.
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