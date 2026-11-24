Olyan tüneteket mutatunk, amelyek önmagukban nem jelentenek szívbetegséget, hiszen számos más okuk is lehet, ha azonban újonnan jelentkeznek, visszatérnek vagy egyre erősebbek, érdemes orvossal beszélni róluk.

A szívbetegség szokatlan tüneteket is produkálhat.

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A szívbetegség 9 kevésbé egyértelmű jele

1. Nem múló mellkasi fájdalom

Ez az a tünet, amit természetesen a legtöbben komolyan vesznek. A szorító, nyomó vagy nehéz érzés a mellkasban a szívbetegség, illetve szívinfarktus egyik legismertebb jele lehet. Különösen fontos odafigyelni, ha a fájdalom a karba, nyakba, állkapocsba, hátba vagy a gyomor felé sugárzik.

2. Mintha csak gyomorrontás vagy gyomorégés lenne

Az egyik legkönnyebben félreérthető jel az égő vagy fájdalmas érzés a mellkasban, illetve a gyomor környékén. A szív eredetű fájdalom ugyanis néha nagyon hasonlíthat az emésztési panaszokra. Éppen ezért nem jó ötlet automatikusan arra gondolni, hogy „csak a gyomrom”.

3. Megmagyarázhatatlan légszomj

Ha olyan helyzetben is kifulladsz, ahol korábban nem okozott gondot a mozgás, vagy egyszerűen gyakrabban érzed úgy, hogy nem kapsz rendesen levegőt, annak több oka is lehet. A légszomj többféle szívbetegség mellett is jelentkezhet, ezért az új vagy romló tünetet érdemes kivizsgáltatni.

4. Furcsa, fullasztó érzés

A szívproblémákhoz társulhat a torok környékén jelentkező szorító vagy fullasztó érzés is. Ezt könnyű stressznek vagy szorongásnak betudni, különösen akkor, ha nem jár együtt erős mellkasi fájdalommal.

5. Szédülés, gyengeség

Egy-egy pillanatnyi megszédülés természetesen önmagában még nem jelent szívbetegséget. Ha azonban gyakran visszatér, esetleg gyengeséggel, légszomjjal vagy szívdobogásérzéssel együtt jelentkezik, már érdemes utánajárni. A szédülés összefügghet például azzal is, ha a szív nem pumpál megfelelő mennyiségű vért.

6. Estére feldagadt bokák

A duzzadt boka és lábfej meglehetősen gyakori panasz, és rengeteg oka lehet. Ugyanakkor a lábakban felgyülemlő folyadék bizonyos esetekben szívproblémára, például szívelégtelenségre is utalhat. Ha a duzzanat újonnan jelentkezik, tartós, vagy légszomjjal együtt tapasztalod, ne intézd el egy vállvonással.