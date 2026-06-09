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Ariana Grande és Ethan Slater titokban szakítottak – Ismerősük teregette ki a bizalmas részleteket

Profimedia - Chris Pizzello
sztárpár Ethan Slater Ariana Grande Wicked szakítás
A Wicked-sztárok majdnem 3 évig voltak együtt, most mégis úgy döntöttek, hogy szép csendben elválnak útjaik. Ariana Grande és Ethan Slater egy közeli ismerőse nem tett lakatot a szájára.
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Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata csendben ért véget. Már hónap óta a fanok spekulációitól volt hangos az internet, most viszont kiderült: igazuk volt! A Wicked-sztárok ugyanis már pár hónapja szakítottak.

Ariana Grande és Ethan Slater románca
Ariana Grande és Ethan Slater románca botrányosan kezdődött.
Forrás: Getty Images

Ariana Grande és Ethan Slater szakítottak

  • Grande és Slater a Wicked forgatásán ismerkedtek össze.
  • A kapcsolatok eleje viharosan indult, a két sztár ugyanis még házas volt.
  • Egy forrás szerint már hónapokkal ezelőtt véget ért a kapcsolatuk.
  • Grande azóta teljesen a munkájára koncentrál.

A Wicked-sztárok fellángolása: botrányok a kapcsolat elején

A világhírű énekes, Ariana Grande és a Broadway-sztár, Ethan Slater a Wicked forgatása alatt ismerkedett össze. A sztárpár körül már akkor botrányok voltak: az egymásra találás részletei homályos ködben tűntek fel az internet népe előtt. A két szár ugyanis véletlenül pont egy időben vált el. Grande 2023 októberében véglegesítette válását Dalton Gomezzel, Slater pedig 2023 júliusában adta be a válókeresetet feleségével, Lilly Jay-jel, akivel pár hónappal az eset előtt született meg első gyermekük. Nem csoda, hogy az internet egyből felkapta a pletykákat.

Csendben kezdődött, csendben lett vége

Már a Wicked második részének, a For Goodnak a premierje körül is nagy kérdések voltak az emberek fejében a két sztár románcával kapcsolatban. A szakítást viszont nem erősítették meg. Sőt, Ariana nemrégiben még támogató üzeneteket posztolt Instagramra, amikor Slater saját off-Broadway darabjának, a Marcel on the Trainnek eljött az utolsó előadása.

Most viszont lehullt a lepel. A sztárpár egyik közeli ismerőse szerint ugyanis a Wicked-sztárok már hónapokkal ezelőtt lezárták a majdnem 3 évig tartó kapcsolatukat. Állítólag mindez közös megegyezéssel és békésen történt: „Békésen váltak el, sok időt szántak rá, és alaposan átgondolták a dolgot. Most mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Továbbra is barátok maradtak, és nagyon támogatják egymást.

Ariana Grande és Ethan Slater szakítás
Ariana Grande és Ethan Slater békésen váltak el.
Forrás: Northfoto

Mit csinál Ariana azóta?

Az énekesnő a szakítás óta visszatért a gyökereihez: újra popsztárként tündököl. A sztár június 6-án indult el az Eternal Sunshine turnéján, mely várhatóan szeptember elejéig tart. Július 31-én új albumot is kiad Petal címmel. A lemez első dala, a Hate That I Made You Love Me már ki is jött, és szinte egyből felugrott a tizedik helyre a Billboard Hot 100-as listáján. 

A bennfentes forrás szerint Grande nagyon boldog, hogy végre újra kapcsolódhat a rajongóihoz. Az énekesnő 2019-ben turnézott utoljára, éppen ezért a szakítás óta teljesen a munkájára koncentrált, hogy az új turnéján a lehető legjobb formáját hozza.

Nagyon boldognak tűnik, minden abszolút pozitív hangulatú. Az, hogy ennyi év után újra kapcsolódhat a rajongóihoz, nagyon izgatottá tette.

– mesélte a forrás. Úgy látszik, Grandét nem viselte meg annyira a szakítás. Már csak az a kérdés, hogy vajon Slater mit érzett, mikor toplistás lett a szakításukról szóló dal…

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