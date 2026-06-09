Ariana Grande és Ethan Slater titokban szakítottak – Ismerősük teregette ki a bizalmas részleteket

Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata csendben ért véget. Már hónap óta a fanok spekulációitól volt hangos az internet, most viszont kiderült: igazuk volt! A Wicked-sztárok ugyanis már pár hónapja szakítottak.

Ariana Grande és Ethan Slater románca botrányosan kezdődött.

Forrás: Getty Images

Ariana Grande és Ethan Slater szakítottak Grande és Slater a Wicked forgatásán ismerkedtek össze.

A kapcsolatok eleje viharosan indult, a két sztár ugyanis még házas volt.

Egy forrás szerint már hónapokkal ezelőtt véget ért a kapcsolatuk.

Grande azóta teljesen a munkájára koncentrál.

A Wicked-sztárok fellángolása: botrányok a kapcsolat elején

A világhírű énekes, Ariana Grande és a Broadway-sztár, Ethan Slater a Wicked forgatása alatt ismerkedett össze. A sztárpár körül már akkor botrányok voltak: az egymásra találás részletei homályos ködben tűntek fel az internet népe előtt. A két szár ugyanis véletlenül pont egy időben vált el. Grande 2023 októberében véglegesítette válását Dalton Gomezzel, Slater pedig 2023 júliusában adta be a válókeresetet feleségével, Lilly Jay-jel, akivel pár hónappal az eset előtt született meg első gyermekük. Nem csoda, hogy az internet egyből felkapta a pletykákat.

Csendben kezdődött, csendben lett vége

Már a Wicked második részének, a For Goodnak a premierje körül is nagy kérdések voltak az emberek fejében a két sztár románcával kapcsolatban. A szakítást viszont nem erősítették meg. Sőt, Ariana nemrégiben még támogató üzeneteket posztolt Instagramra, amikor Slater saját off-Broadway darabjának, a Marcel on the Trainnek eljött az utolsó előadása.

Most viszont lehullt a lepel. A sztárpár egyik közeli ismerőse szerint ugyanis a Wicked-sztárok már hónapokkal ezelőtt lezárták a majdnem 3 évig tartó kapcsolatukat. Állítólag mindez közös megegyezéssel és békésen történt: „Békésen váltak el, sok időt szántak rá, és alaposan átgondolták a dolgot. Most mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Továbbra is barátok maradtak, és nagyon támogatják egymást.”

Ariana Grande és Ethan Slater békésen váltak el.

Forrás: Northfoto

Mit csinál Ariana azóta?

Az énekesnő a szakítás óta visszatért a gyökereihez: újra popsztárként tündököl. A sztár június 6-án indult el az Eternal Sunshine turnéján, mely várhatóan szeptember elejéig tart. Július 31-én új albumot is kiad Petal címmel. A lemez első dala, a Hate That I Made You Love Me már ki is jött, és szinte egyből felugrott a tizedik helyre a Billboard Hot 100-as listáján.