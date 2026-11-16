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Glenn Close könnyekben tört ki: 44 után végre átvehette a jól megérdemelt Oscar-díját – Fotók

VALERIE MACON / AFP -
elismerés Oscar-díj Glenn Close
Nagy Anna
2026.11.16.
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A legenda végre elnyerte a jutalmát. Glenn Close 44 év után átvehette a már régóta megérdemelt Oscar-díját. A színésznő könnyekben tört kia színpadon.

Glenn Close fiatalon is nagysikerű filmekben bizonyította, érdemes egy életre megjegyezni a nevét. Az első Oscar-jelölését 1983-ban kapta a Garp szerint a világ című filmben nyújtott alakításáért. Akkor nem ő, hanem Jessica Lange vehette át a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat az Aranyosmkám című filmért, azt azonban senki nem gondolta, hogy Glenn Close elől még hétszer happolják majd el az Oscart. Most azonban megkapta a neki már régóta kijáró díjat: hétvégén átvehette az Oscar életműjéért járó szobrocskáját, amit könnyek között köszönt meg.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 15: Glenn Close accepts the Academy Honorary Award onstage during the 17th Governors Awards at Dolby Theatre on November 15, 2026 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Glenn Close könnyek között vette át tisztetelbeli Oscar-díját.
Forrás: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Glenn Close színésznőt nyolvszor jelölték Oscar-díjra, de egyszer sem nyert.
  • A legendás művész hétvégén a Dolby Színházban vehette át tiszteletbeli Oscar-szobrát.
  • Glenn Close-t színésztársa, John Malkovich konferálta fel.
  • A színésznő könnyek között köszönte meg az elismerést.

Glenn Close végre megkapta a régóta megérdemelt Oscar-díját

44 év, 8 Oscar-jelölés, 0 díj: Glenn Close sokszor maradt le a szobrocskáról, pedig ikonikusabbnál ikonikusabb filmekben bizonyította tehetségét. Oscar-díjra jelölték a Garp szerint a világ után a A nagy borzongásért, az Őstehetségért, a Végzetes vonzerőért, a Veszedelmes viszonyokért, az Albert Nobbs című filmért, A férfi mögöttért és legutóbb 2020-ban a Vidéki ballada az amerikai álomról című drámáért. Hiába voltak azonban legendásak az alakításai, Glenn Close Oscar-díj nélkül maradt.

Hétvégén azonban megkapta tiszteletbeli Oscar-díját az életművéért, ami 44 a hollywoodi iparban eltöltött év után már a minimum. Glenn Close-t a Veszedelmes viszonyokbéli partnere, John Malkovich konferálta fel a Dolby Színházban. „Ő egy igazi mester… megvan benne minden, ami kell: képes a nagy dolgokra, a kis dolgokra és mindenre, ami közöttük van… Glenn nem fél »belevágni«, és ezt imádom benne” – mondta Malkovich, aki Glenn Close-t „barátjának és nagyra becsült kollégájának” nevezte.

US actress Glenn Close reacts as she accepts her Honorary Academy Award on stage during the 17th Annual Governors Awards at the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood in Hollywood, California on November 15, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Glenn Close örült a díjának, a háttérben John Malkovich párás szemekkel halgatta beszédét.
Forrás: AFP

„Imádja a világot, kitartó, nagyon okos, kissé titokzatos, és remek színésznő, aki pontosan tudja, mit csinál, és minden alkalommal 100 százalékot ad magából” – tette hozzá. 

A színész még meg is nevettette a közönséget azzal, hogy felsorolta, a Glenn Close által játszott karaktereket milyen változatos módokon nyirták ki a filmekben. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy egy igazán nagyszerű színész egyik ismérve az, milyen látványosan tud meghalni a filmvásznon. Nekem is volt már benne részem néhányszor, és higgyék el, egyáltalán nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik” – mondta John Malkovich.

„Glenn azonban a filmtörténet néhány legemlékezetesebb karakterhalálát tudhatja magáénak. 

Fényes, öt évtizedes pályafutása során lefejezték, skorpiók csípték meg, éhes, fertőzött gyerekek falták fel. Több autóbalesetben is életét vesztette, megfojtották, lelőtték 

egy feminista tüntetésen, majd újra golyót kapott, amikor előbukkant a fürdőkádból a Végzetes vonzerő ikonikus fináléjában. Ja, és egy liftben is halálra zúzták. Egyébként ennél zseniálisabb alakítást még soha nem láttam olyasvalakitől, akit éppen halálra présel egy lift.”

Ezután Glenn Close köszönte meg könnyek között a megtiszteltetést, de persze a humorérzékét sem hagyta otthon. „Kívülállóként soha nem aggódtam azon, hogy nyerni fogok-e vagy sem, bár voltak olyan évek, amikor úgy gondoltam, talán van esélyem”mondta Close, miközben átvette régóta várt díját. 

Mindig is úgy éreztem, hogy már az is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek 

– folytatta. „Az elmúlt 43 év során nyolcszor voltam itt… így az, hogy ma este itt lehetek, azok között, akik mindig is inspiráltak, akiknek munkája táplált és kihívások elé állított, és csak arra ösztönzött, hogy jobb legyek, az a legnagyobb megtiszteltetés.”

Glenn Close-t a díjátadóra lánya, Annie Starke kísérte el.  

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 15: Glenn Close (R) attends the 17th Governors Awards at Dolby Theatre on November 15, 2026 in Hollywood, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Glenn Close és lánya, Annie Stark
Forrás: Monica Schipper / Getty Images via AFP

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