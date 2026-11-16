Glenn Close könnyekben tört ki: 44 után végre átvehette a jól megérdemelt Oscar-díját – Fotók

Glenn Close fiatalon is nagysikerű filmekben bizonyította, érdemes egy életre megjegyezni a nevét. Az első Oscar-jelölését 1983-ban kapta a Garp szerint a világ című filmben nyújtott alakításáért. Akkor nem ő, hanem Jessica Lange vehette át a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat az Aranyosmkám című filmért, azt azonban senki nem gondolta, hogy Glenn Close elől még hétszer happolják majd el az Oscart. Most azonban megkapta a neki már régóta kijáró díjat: hétvégén átvehette az Oscar életműjéért járó szobrocskáját, amit könnyek között köszönt meg.

Glenn Close könnyek között vette át tisztetelbeli Oscar-díját.

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Glenn Close színésznőt nyolvszor jelölték Oscar-díjra, de egyszer sem nyert.

A legendás művész hétvégén a Dolby Színházban vehette át tiszteletbeli Oscar-szobrát.

Glenn Close-t színésztársa, John Malkovich konferálta fel.

A színésznő könnyek között köszönte meg az elismerést.

Glenn Close végre megkapta a régóta megérdemelt Oscar-díját

44 év, 8 Oscar-jelölés, 0 díj: Glenn Close sokszor maradt le a szobrocskáról, pedig ikonikusabbnál ikonikusabb filmekben bizonyította tehetségét. Oscar-díjra jelölték a Garp szerint a világ után a A nagy borzongásért, az Őstehetségért, a Végzetes vonzerőért, a Veszedelmes viszonyokért, az Albert Nobbs című filmért, A férfi mögöttért és legutóbb 2020-ban a Vidéki ballada az amerikai álomról című drámáért. Hiába voltak azonban legendásak az alakításai, Glenn Close Oscar-díj nélkül maradt.

Hétvégén azonban megkapta tiszteletbeli Oscar-díját az életművéért, ami 44 a hollywoodi iparban eltöltött év után már a minimum. Glenn Close-t a Veszedelmes viszonyokbéli partnere, John Malkovich konferálta fel a Dolby Színházban. „Ő egy igazi mester… megvan benne minden, ami kell: képes a nagy dolgokra, a kis dolgokra és mindenre, ami közöttük van… Glenn nem fél »belevágni«, és ezt imádom benne” – mondta Malkovich, aki Glenn Close-t „barátjának és nagyra becsült kollégájának” nevezte.

Glenn Close örült a díjának, a háttérben John Malkovich párás szemekkel halgatta beszédét.

Forrás: AFP

„Imádja a világot, kitartó, nagyon okos, kissé titokzatos, és remek színésznő, aki pontosan tudja, mit csinál, és minden alkalommal 100 százalékot ad magából” – tette hozzá.

A színész még meg is nevettette a közönséget azzal, hogy felsorolta, a Glenn Close által játszott karaktereket milyen változatos módokon nyirták ki a filmekben.

„Személy szerint úgy gondolom, hogy egy igazán nagyszerű színész egyik ismérve az, milyen látványosan tud meghalni a filmvásznon. Nekem is volt már benne részem néhányszor, és higgyék el, egyáltalán nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik” – mondta John Malkovich.