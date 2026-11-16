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Világsztár

Demi Moore három gyermekével jelent meg a vörös szőnyegen: közös fotón Bruce Willis lányai

Világsztár Demi Moore vörös szőnyeg
Horváth Angéla
2026.11.16.
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Ritka családi pillanatnak lehettek tanúi a hollywoodi sztárgála vendégei: Demi Moore mindhárom lányával együtt érkezett a vörös szőnyegre. A színésznő és Bruce Willis gyermekei különleges estélyi ruhákban kísérték édesanyjukat.

Demi Moore november 14-én, a hollywoodi Baby2Baby jótékonysági gálán jelent meg lányaival, Rumerrel, Scouttal és Tallulah-val. Ritka alkalom az ilyen, hogy mindhárom gyermeke elkíséri nyilvános eseményre. Demi már a család legalacsonyabb tagja, lányai mind magsabbak nála.

US actress Demi Moore (3L) and her daughters Scout Willis, Tallulah Willis, and Rumer Willis attend the 2026 Baby2Baby Gala Presented by Paul Mitchell at Pacific Design Center in West Hollywood, California on November 14, 2026. (Photo by Unique Nicole / AFP)
Demi Morre és lányai a Baby2Baby gálán
Forrás: AFP

Demi Moore fekete estélyiben ragyogott

A színésznő, aki november 11-én töltötte be a 64. életévét, egy különleges Carolina Herrera-ruhát választott az alkalomra. A helyenként áttetsző anyagból készült ruhához uszály és egy hosszú, világoskék öv tartozott, amely kiemelte Demi Moore karcsú derekát.

Demi Moore fekete estélyiben tündökölt
Demi Moore fekete estélyiben tündökölt
Forrás: AFP

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