Demi Moore három gyermekével jelent meg a vörös szőnyegen: közös fotón Bruce Willis lányai

Demi Moore november 14-én, a hollywoodi Baby2Baby jótékonysági gálán jelent meg lányaival, Rumerrel, Scouttal és Tallulah-val. Ritka alkalom az ilyen, hogy mindhárom gyermeke elkíséri nyilvános eseményre. Demi már a család legalacsonyabb tagja, lányai mind magsabbak nála.

Demi Morre és lányai a Baby2Baby gálán

Forrás: AFP

Demi Moore fekete estélyiben ragyogott

A színésznő, aki november 11-én töltötte be a 64. életévét, egy különleges Carolina Herrera-ruhát választott az alkalomra. A helyenként áttetsző anyagból készült ruhához uszály és egy hosszú, világoskék öv tartozott, amely kiemelte Demi Moore karcsú derekát.

Demi Moore fekete estélyiben tündökölt

Forrás: AFP

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