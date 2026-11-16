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adománygyűjtés

Palvin Barbara nem fogta vissza magát: mindenki a merész dekoltázsát nézte a gálán – Fotó

adománygyűjtés Palvin Barbara Dylan Sprouse
Nagy Anna
2026.11.16.
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A modellt nem lehetett nem észrevenni. Palvin Barbara férjével együtt járt egy gálán, a vörös szőnyegen pedig igencsak feltűnő jelenség volt. A kismama csak úgy ragyogott 2 hónappal a szülés után.

Palvin Barbara ismét csodás megjelenésével hívta fel magára a figyelmet, és hiába nem a kifutón volt, senki nem tudta levenni róla a szemét. A modell a Baby2Baby gálán járt férjével együtt, ahol rajta kívül még rengeteg A-listás sztár is megjelent. Hollywood krémje egy adomágyűjtés alkalmából gyűlt össze.

Palvin Barbara a Baby2Baby gálán.
Palvin Barbara a Baby2Baby gálán.
Forrás: Unique Nicole / AFP

Palvin Barbara szülés után két hónappal: elképesztően fest 

Palvin Barbara már a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is megmutatta, milyen csodás alakja van a szülés után, most pedig egy újabb káprázatos megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet. A modell férjével, Dylan Sprouse-zal vett részt a Baby2Baby adománygyűjtő gálán, különleges ruhája pedig garantálta, hogy kitűnjön az A-listás hírességek sorából. 

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 14: (L-R) Barbara Palvin and Dylan Sprouse attend the 2026 Baby2Baby Gala presented by Paul Mitchell at Pacific Design Center on November 14, 2026 in West Hollywood, California. Joe Scarnici/Getty Images for Baby2Baby/AFP (Photo by Joe Scarnici / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Palvin Barbara és Dylan Sprouse a Baby2Baby gálán.
Forrás: Joe Scarnici / Getty Images via AFP

A magyar modell ezúttal egy Christian Cowan által tervezett, fekete estélyiben lépett a vörös szőnyegre. A testhez simuló, selymes fényű ruha mély dekoltázsával, vállakat szabadon hagyó szabásával és rafinált ráncolásaival hangsúlyozta Barbara alakját. A nőies kreációhoz fekete, hegyes orrú magassarkút és Mejuri ékszereket választott.

Az összeállítás leglátványosabb részlete azonban kétségkívül a fekete ruhát körülölelő, élénksárga, drámai hatású anyag volt, amelynek hosszú uszálya a földön terült szét.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse mellett olyan világsztárok is részt vettek az estén, mint Demi Moore, Jessica Alba, Andrew Garfield, Kerry Washington és Katy Perry.

Kattints a képre és nézd végig Palvin Barbi valaha volt legdögösebb szettjeit:

Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Pavin Barbara 2013-ban a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2014-ben a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2016-ban a Maxim Magazine címlapján.
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Palvin Barbara 2019-ben a Victoria's Secret hivatalos modellje lett.
Palvin Barbara 2020-ba a Vanity Fair Oscar Partyn.
Palvin Barbara 2021-ben a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 202-ben az HBO rendezvényén.
Palvin Barbara 2023-ban a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2024-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Palvin Barbara 2024-ben a párizsi divathéten.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2025-ös bemutatóján.
Palvin Barbara a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show-n.
Palvin Barbara 2026 márciusában Párizsban.
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Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
AFP/TIMOTHY A. CLARY

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