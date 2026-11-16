Palvin Barbara nem fogta vissza magát: mindenki a merész dekoltázsát nézte a gálán – Fotó

Palvin Barbara ismét csodás megjelenésével hívta fel magára a figyelmet, és hiába nem a kifutón volt, senki nem tudta levenni róla a szemét. A modell a Baby2Baby gálán járt férjével együtt, ahol rajta kívül még rengeteg A-listás sztár is megjelent. Hollywood krémje egy adomágyűjtés alkalmából gyűlt össze.

Palvin Barbara a Baby2Baby gálán.

Forrás: Unique Nicole / AFP

Palvin Barbara szülés után két hónappal: elképesztően fest

Palvin Barbara már a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is megmutatta, milyen csodás alakja van a szülés után, most pedig egy újabb káprázatos megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet. A modell férjével, Dylan Sprouse-zal vett részt a Baby2Baby adománygyűjtő gálán, különleges ruhája pedig garantálta, hogy kitűnjön az A-listás hírességek sorából.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a Baby2Baby gálán.

Forrás: Joe Scarnici / Getty Images via AFP

A magyar modell ezúttal egy Christian Cowan által tervezett, fekete estélyiben lépett a vörös szőnyegre. A testhez simuló, selymes fényű ruha mély dekoltázsával, vállakat szabadon hagyó szabásával és rafinált ráncolásaival hangsúlyozta Barbara alakját. A nőies kreációhoz fekete, hegyes orrú magassarkút és Mejuri ékszereket választott.

Az összeállítás leglátványosabb részlete azonban kétségkívül a fekete ruhát körülölelő, élénksárga, drámai hatású anyag volt, amelynek hosszú uszálya a földön terült szét.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse mellett olyan világsztárok is részt vettek az estén, mint Demi Moore, Jessica Alba, Andrew Garfield, Kerry Washington és Katy Perry.

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