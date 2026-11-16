Egy új tanulmány szerint heti egy edzés is elég lehet a zsírégetéshez – de nem mindegy, hogy csinálod

A Hongkongi Egyetem kutatói 315 túlsúllyal és hasi elhízással élő felnőttet vizsgáltak, és arra voltak kíváncsiak, számít-e, hogy ugyanazt a heti mozgásmennyiséget hány alkalomra osztják el. A résztvevők egyik csoportja hetente egyszer, a másik heti háromszor végzett intervallumos edzést, miközben mindkét csoport ugyanannyi, összesen 75 perc mozgást teljesített hetente. A heti egy edzésen résztvevők meglepően jól teljesítettek.

A heti egy edzés nem egy laza séta: 75 perc intervallumos, intenzívebb szakaszokból és pihenőkből álló edzés futópadon, szünetekkel megszakítva.

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Meglepő eredmény született

Négy hónap után mindkét csoportnál csökkent a teljes testzsír, a testzsír százalékos aránya és a derékbőség, ráadásul az állóképességük is javult. A heti egyszer edzők testzsírtömege átlagosan körülbelül 2,6 százalékkal csökkent, míg a heti három alkalommal mozgóknál ez az érték 3,5 százalék volt. Vagyis a különbség jóval kisebbnek bizonyult, mint amire elsőre számítanánk.

A heti egyszeri edzés ráadásul nem egy laza sétát jelentett. A résztvevők intervallumos, intenzívebb szakaszokból és pihenőkből álló edzést végeztek futópadon. A teljes 75 percet egyetlen alkalommal teljesítették, hosszabb szünetekkel megszakítva.

Nem kell minden nap edzőterembe járni: heti egy edzés is elég

A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága éppen az, hogy azok számára is lehet működőképes megoldás a mozgás, akiknek nehéz beilleszteniük a hétköznapjaikba a rendszeres edzést. A kutatók szerint a heti mozgásmennyiség fontosabb annál, hogy pontosan hány részletben teljesítjük azt.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy innentől mindenki nyugodtan elfelejtheti a rendszeres mozgást. A vizsgálat egy meghatározott edzésformát és egy konkrét csoportot vizsgált, az általános egészségügyi ajánlások pedig továbbra is rendszeres, heti több alkalommal végzett mozgást javasolnak.

De ha eddig azért nem kezdtél bele, mert a heti három edzés gondolata is túl soknak tűnt, ez a kutatás legalább egy dolgot megmutat: a heti egy alkalom is több a semminél – a testünk biztosan meghálálja.

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